https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/34-ilde-619-arsa-satisa-cikiyor-istanbulda-650-bin-lira-isteniyor-1110603315.html
34 ilde 619 arsa satışa çıkıyor: İstanbul'da 650 bin lira isteniyor
34 ilde 619 arsa satışa çıkıyor: İstanbul'da 650 bin lira isteniyor
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından Türkiye'nin 34 ilinde 619 arsa satışa çıkarılacak. 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T10:52+0300
2026-11-26T10:52+0300
2026-11-26T10:52+0300
ekonomi̇
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
i̇stanbul
i̇zmir
ankara
arsa
arsa satışı
ihale
açık artırma
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Türkiye'de 34 ilde 619 arsayı açık artırma yoluyla satacağını duyurdu. Arsa satışı yapılacak iller arasında İstanbul, İzmir ve Ankara'da yer alırken, İstanbul'daki arsaların muhammen bedelleri 650 bin liradan başlıyor. 619 arsa açık artırma yoluyla satılacak34 ildeki toplam 619 arsa, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde açık artırmayla satışa sunulacak. Müzayede şartlarına göre arsa bedelinin yüzde 25'i peşin yatırılırken, kalan tutar 60 ay vade seçeneğiyle ödenebilecek. Satış bedelinin tamamını peşin ödeyen alıcılara yüzde 20 indirim imkanı sağlanırken, muhammen bedeli 1 milyon lira ve üzerindeki taşınmazlar için de doğrudan yüzde 20 indirim seçeneği bulunuyor.İstanbul'da 650 bin liradan başlıyorİstanbul sınırları içerisinde satışa çıkarılan 55 muhtelif arsanın muhammen bedelleri 650 bin liradan başlıyor. Arsaların konumuna, büyüklüğüne ve imar durumuna göre muhammen bedeller on milyonlarca liraya kadar ulaşıyor.Hangi illerde arsa satışı yapılacak?Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Yalova ve Yozgat.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/toki-61-ilde-725-arsayi-satiyor-acik-artirma-yarin-basliyor-1110103315.html
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, i̇stanbul, i̇zmir, ankara, arsa, arsa satışı, ihale, açık artırma
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, i̇stanbul, i̇zmir, ankara, arsa, arsa satışı, ihale, açık artırma
34 ilde 619 arsa satışa çıkıyor: İstanbul'da 650 bin lira isteniyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından Türkiye'nin 34 ilinde 619 arsa satışa çıkarılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Türkiye'de 34 ilde 619 arsayı açık artırma yoluyla satacağını duyurdu. Arsa satışı yapılacak iller arasında İstanbul, İzmir ve Ankara'da yer alırken, İstanbul'daki arsaların muhammen bedelleri 650 bin liradan başlıyor.
619 arsa açık artırma yoluyla satılacak
34 ildeki toplam 619 arsa, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde açık artırmayla satışa sunulacak.
Müzayede şartlarına göre arsa bedelinin yüzde 25'i peşin yatırılırken, kalan tutar 60 ay vade seçeneğiyle ödenebilecek. Satış bedelinin tamamını peşin ödeyen alıcılara yüzde 20 indirim imkanı sağlanırken, muhammen bedeli 1 milyon lira ve üzerindeki taşınmazlar için de doğrudan yüzde 20 indirim seçeneği bulunuyor.
İstanbul'da 650 bin liradan başlıyor
İstanbul sınırları içerisinde satışa çıkarılan 55 muhtelif arsanın muhammen bedelleri 650 bin liradan başlıyor. Arsaların konumuna, büyüklüğüne ve imar durumuna göre muhammen bedeller on milyonlarca liraya kadar ulaşıyor.
Hangi illerde arsa satışı yapılacak?
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Yalova ve Yozgat.