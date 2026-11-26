https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/34-ilde-619-arsa-satisa-cikiyor-istanbulda-650-bin-lira-isteniyor-1110603315.html

34 ilde 619 arsa satışa çıkıyor: İstanbul'da 650 bin lira isteniyor

34 ilde 619 arsa satışa çıkıyor: İstanbul'da 650 bin lira isteniyor

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından Türkiye'nin 34 ilinde 619 arsa satışa çıkarılacak. 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T10:52+0300

2026-11-26T10:52+0300

2026-11-26T10:52+0300

ekonomi̇

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

i̇stanbul

i̇zmir

ankara

arsa

arsa satışı

ihale

açık artırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068334858_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7339338c74c41aacfa3a281ed43fd5c.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Türkiye'de 34 ilde 619 arsayı açık artırma yoluyla satacağını duyurdu. Arsa satışı yapılacak iller arasında İstanbul, İzmir ve Ankara'da yer alırken, İstanbul'daki arsaların muhammen bedelleri 650 bin liradan başlıyor. 619 arsa açık artırma yoluyla satılacak34 ildeki toplam 619 arsa, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde açık artırmayla satışa sunulacak. Müzayede şartlarına göre arsa bedelinin yüzde 25'i peşin yatırılırken, kalan tutar 60 ay vade seçeneğiyle ödenebilecek. Satış bedelinin tamamını peşin ödeyen alıcılara yüzde 20 indirim imkanı sağlanırken, muhammen bedeli 1 milyon lira ve üzerindeki taşınmazlar için de doğrudan yüzde 20 indirim seçeneği bulunuyor.İstanbul'da 650 bin liradan başlıyorİstanbul sınırları içerisinde satışa çıkarılan 55 muhtelif arsanın muhammen bedelleri 650 bin liradan başlıyor. Arsaların konumuna, büyüklüğüne ve imar durumuna göre muhammen bedeller on milyonlarca liraya kadar ulaşıyor.Hangi illerde arsa satışı yapılacak?Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Yalova ve Yozgat.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/toki-61-ilde-725-arsayi-satiyor-acik-artirma-yarin-basliyor-1110103315.html

i̇stanbul

i̇zmir

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, i̇stanbul, i̇zmir, ankara, arsa, arsa satışı, ihale, açık artırma