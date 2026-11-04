https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/toki-61-ilde-725-arsayi-satiyor-acik-artirma-yarin-basliyor-1110103315.html

TOKİ, 61 ilde 725 arsayı satıyor: Açık artırma yarın başlıyor

TOKİ, 61 ilde 725 arsayı satıyor: Açık artırma yarın başlıyor

Sputnik Türkiye

TOK, 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor. Açık artırma 5-6 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T12:56+0300

2026-11-04T12:56+0300

2026-11-04T12:56+0300

türki̇ye

ankara

i̇stanbul

i̇zmir

toki̇

toplu konut i̇daresi başkanlığı

arsa satışı

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında İstanbul, İzmir, Çanakkale, Ankara'nın da bulunduğu 61 ilde toplam 725 arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkaracak. Açık artırma yarın ve cuma günü (5-6 Kasım) gerçekleştirilecek. Bazı taşınmazlar peşin bedelle satılırken yüzde 15 indirim yapılacak. Bazı arsalar ise 48 ay taksitle satışa çıkarılacak. TOKİ hangi illerde arsa satacak?TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, kurum, 61 ildeki 725 arsanın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan 725 arsa satışa sunulacak.Arsalar taksitle satılacak mı?Alıcılar, konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, belirlenen lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade ile sahip olabilecek.Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.TOKİ açık artırmalarına nasıl katılabilinecek?Açık artırmalar, 5-6 Kasım tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Radisson Blu Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca istekliler internet üzerinden de "muzayede.emlakyonetim.com.tr" adresinden teklif verebilecek.Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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ankara, i̇stanbul, i̇zmir, toki̇, toplu konut i̇daresi başkanlığı, arsa satışı