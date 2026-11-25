https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/zeytinyagi-fabrikalarinda-yogunluk-ureticilerden-hasada-ara-vermeleri-istendi-1110586693.html
Zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk: Üreticilerden hasada ara vermeleri istendi
Zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk: Üreticilerden hasada ara vermeleri istendi
Sputnik Türkiye
Manisa'da işleme tesislerinin kapasitelerinin zorlanması üzerine zeytin üreticilerinden hasada birkaç gün ara vermeleri istendi. 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T17:54+0300
2026-11-25T17:54+0300
2026-11-25T17:54+0300
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zeytin ağacı
zeytinyağı
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Manisa'da bu sezon zeytin üretiminde yaşanan artış ve makineli hasadın yaygınlaşması, zeytinyağı fabrikalarında yoğunluğa neden oldu. Yaklaşık 38 milyon zeytin ağacının bulunduğu kentte, bu sezon 850 bin ton zeytin ve 90 bin ton zeytinyağı üretimi bekleniyor. Hasat edilen ürünlerin sıkım için fabrikalara taşınmasıyla işletmeler 7 gün 24 saat çalışmaya başladı.İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, ''Ürünümüz bol olduğu için fabrikalarda büyük yoğunluk var. Zeytinin ağaçta bir iki gün kalmasında sorun yok. Kapasiteler yoğun olduğu için üreticilerimizden fabrikalara birkaç gün süre vermelerini rica ediyorum. Hasada birkaç gün ara verirseniz fabrikalar da kendilerine gelir. Yoğunluktan dolayı ürünler fabrikalarda bekliyor ve kalitesi bozuluyor. Sektör olarak birkaç gün ara vermenizi rica ediyoruz'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/kirkpinar-hazirliklari-basladi-pehlivanlar-icin-2-ton-zeytinyagi-getirildi-1106753278.html
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i̇zmir ticaret borsası, türkiye, zeytin, zeytin çekirdeği, zeytin ağacı, zeytinyağı
i̇zmir ticaret borsası, türkiye, zeytin, zeytin çekirdeği, zeytin ağacı, zeytinyağı
Zeytinyağı fabrikalarında yoğunluk: Üreticilerden hasada ara vermeleri istendi
Manisa'da işleme tesislerinin kapasitelerinin zorlanması üzerine zeytin üreticilerinden hasada birkaç gün ara vermeleri istendi.
Manisa'da bu sezon zeytin üretiminde yaşanan artış ve makineli hasadın yaygınlaşması, zeytinyağı fabrikalarında yoğunluğa neden oldu.
Yaklaşık 38 milyon zeytin ağacının bulunduğu kentte, bu sezon 850 bin ton zeytin ve 90 bin ton zeytinyağı üretimi bekleniyor. Hasat edilen ürünlerin sıkım için fabrikalara taşınmasıyla işletmeler 7 gün 24 saat çalışmaya başladı.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, ''Ürünümüz bol olduğu için fabrikalarda büyük yoğunluk var. Zeytinin ağaçta bir iki gün kalmasında sorun yok. Kapasiteler yoğun olduğu için üreticilerimizden fabrikalara birkaç gün süre vermelerini rica ediyorum. Hasada birkaç gün ara verirseniz fabrikalar da kendilerine gelir. Yoğunluktan dolayı ürünler fabrikalarda bekliyor ve kalitesi bozuluyor. Sektör olarak birkaç gün ara vermenizi rica ediyoruz'' dedi.