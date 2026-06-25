https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/kirkpinar-hazirliklari-basladi-pehlivanlar-icin-2-ton-zeytinyagi-getirildi-1106753278.html
Kırkpınar hazırlıkları başladı: Pehlivanlar için 2 ton zeytinyağı getirildi
Kırkpınar hazırlıkları başladı: Pehlivanlar için 2 ton zeytinyağı getirildi
Sputnik Türkiye
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde Sarayiçi Er Meydanı’nda hazırlıklar sürüyor. Organizasyon kapsamında pehlivanların yağlanması için 2 ton... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T00:54+0300
2026-06-25T00:54+0300
2026-06-25T00:54+0300
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edirne
türkiye
kırkpınar güreşleri
tarihi kırkpınar yağlı güreşleri
zeytinyağı
güreş
pehlivan
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Edirne’de 3-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklar başladı. Organizasyon kapsamında güreşlerde kullanılmak üzere 2 ton zeytinyağı temin edilirken, etkinlik alanında altyapı ve tribünlerde bakım-onarım çalışmaları yürütülüyor. Güreş sahası ise yabani otlardan temizlenerek müsabakalara hazır hale getiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/664-kirkpinar-yagli-guresleri-basladi-yagli-gures-hangi-kanalda-1097610296.html
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edirne, türkiye, kırkpınar güreşleri, tarihi kırkpınar yağlı güreşleri, zeytinyağı, güreş, pehlivan
edirne, türkiye, kırkpınar güreşleri, tarihi kırkpınar yağlı güreşleri, zeytinyağı, güreş, pehlivan
Kırkpınar hazırlıkları başladı: Pehlivanlar için 2 ton zeytinyağı getirildi
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde Sarayiçi Er Meydanı’nda hazırlıklar sürüyor. Organizasyon kapsamında pehlivanların yağlanması için 2 ton zeytinyağı temin edildi.
Edirne’de 3-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklar başladı.
Organizasyon kapsamında güreşlerde kullanılmak üzere 2 ton zeytinyağı temin edilirken, etkinlik alanında altyapı ve tribünlerde bakım-onarım çalışmaları yürütülüyor.
Güreş sahası ise yabani otlardan temizlenerek müsabakalara hazır hale getiriliyor.