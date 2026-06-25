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Kırkpınar hazırlıkları başladı: Pehlivanlar için 2 ton zeytinyağı getirildi
Kırkpınar hazırlıkları başladı: Pehlivanlar için 2 ton zeytinyağı getirildi
Sputnik Türkiye
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde Sarayiçi Er Meydanı’nda hazırlıklar sürüyor. Organizasyon kapsamında pehlivanların yağlanması için 2 ton... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
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kırkpınar güreşleri
tarihi kırkpınar yağlı güreşleri
zeytinyağı
güreş
pehlivan
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Edirne’de 3-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklar başladı. Organizasyon kapsamında güreşlerde kullanılmak üzere 2 ton zeytinyağı temin edilirken, etkinlik alanında altyapı ve tribünlerde bakım-onarım çalışmaları yürütülüyor. Güreş sahası ise yabani otlardan temizlenerek müsabakalara hazır hale getiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/664-kirkpinar-yagli-guresleri-basladi-yagli-gures-hangi-kanalda-1097610296.html
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edirne, türkiye, kırkpınar güreşleri, tarihi kırkpınar yağlı güreşleri, zeytinyağı, güreş, pehlivan
edirne, türkiye, kırkpınar güreşleri, tarihi kırkpınar yağlı güreşleri, zeytinyağı, güreş, pehlivan

Kırkpınar hazırlıkları başladı: Pehlivanlar için 2 ton zeytinyağı getirildi

00:54 25.06.2026
© AA / Cihan DemirciKırkpınar için 2 ton zeytinyağı getirildi
Kırkpınar için 2 ton zeytinyağı getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© AA / Cihan Demirci
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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde Sarayiçi Er Meydanı’nda hazırlıklar sürüyor. Organizasyon kapsamında pehlivanların yağlanması için 2 ton zeytinyağı temin edildi.
Edirne’de 3-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklar başladı.
Organizasyon kapsamında güreşlerde kullanılmak üzere 2 ton zeytinyağı temin edilirken, etkinlik alanında altyapı ve tribünlerde bakım-onarım çalışmaları yürütülüyor.
Güreş sahası ise yabani otlardan temizlenerek müsabakalara hazır hale getiriliyor.
Kırkpınar Yağlı Güreşleri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
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664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Yağlı güreş hangi kanalda?
4 Temmuz 2025, 17:20
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