https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/yunan-savunma-bakani-casus-belli-ile-karsi-karsiyayiz-dedi-yunanistan-150-bin-kisilik-yedek-kuvvet-1110585492.html
Yunan Savunma Bakanı 'casus belli ile karşı karşıyayız' dedi: Yunanistan 150 bin kişilik yedek kuvvet kurmayı planlıyor
Yunan Savunma Bakanı 'casus belli ile karşı karşıyayız' dedi: Yunanistan 150 bin kişilik yedek kuvvet kurmayı planlıyor
Sputnik Türkiye
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, ülkesinin uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanması halinde savaş tehdidiyle (casus belli) karşı karşıya kaldığını... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T17:40+0300
2026-11-25T17:40+0300
2026-11-25T17:41+0300
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias Yunan Askeri Akademisi'nde düzenlenen 'Yedek Kuvvetler Kurumunun Yeniden Yapılanması' konulu ikinci konferansın açılışında konuştu. Konferansta, '2030 Gündemi' kapsamında yedek kuvvetlerin yeniden yapılandırılması, harbe hazırlık düzeyinin artırılması ve Yunan Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetlerinin geliştirilmesi ele alındı.'Casus belli ile karşı karşıya kalan bu gezegendeki tek ülkeyiz'Konferansta konuşan Dendias, yedek kuvvetlerin ülkenin bekası açısından hayati önem taşıdığını dile getirerek Yunanistan'ın 'mevcut ve açıkça ilan edilmiş bir tehditle' karşı karşıya olduğunu ve uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanması halinde savaş tehdidine (casus belli) maruz kaldığını savundu.Dendias konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'150 bin yedek asker hedefine ulaşmamız gerekiyor'Dendias, Avlona ve Litochoro'daki iki eğitim merkezinin yenilendiğini, Girit'te kurulması planlanan üçüncü merkezin ise 2027'nin ilk yarısında tamamlanmasını umduklarını belirtti.Eğitim programlarını ve Savaş Okulu'nda personele verilen özel eğitimi yeniden yapılanmanın ilk aşaması olarak değerlendiren Dendias, eğitim sürecinin hızlandırılacağını, ikinci ve üçüncü aşamalarda ise eğitim faaliyetlerinin artırılacağını ifade etti.Söz konusu dönüşümün bir anda gerçekleştirilemeyeceğini ve bir uyum sürecinin gerekli olduğunu vurgulayan Dendias, Genelkurmay Başkanlığının 150 bin yedek asker hedefine ulaşılması gerektiğini belirtti.'Yedek kuvvetlerin oluşturulması milli bekamız için mutlak gereklilik'Yunan Bakan Dendias konuşmasında Avrupa çapında örnek teşkil edecek bir yedek kuvvetler modeli oluşturabilmeleri gerektiğinin altını çizerek, "Bunun temel bir nedeni var: Çünkü bu, milli bekamız açısından mutlak bir gerekliliktir" dedi.Türkiye, Yunanistan'ın Ege'deki kara sularını 6 milin ötesine çıkarmasını 'casus belli' saymıştıLatince 'savaş sebebi' anlamına gelen 'casus belli', uluslararası hukukta bir devletin savaşa başvurmasına gerekçe oluşturan eylem veya durumu ifade etmektedir.Bir devletin herhangi bir eylemi casus belli olarak ilan etmesi, söz konusu eylemin gerçekleşmesi halinde askeri güce başvurabileceği yönünde karşı tarafa uyarıda bulunması anlamına gelmektedir.TBMM'nin 8 Haziran 1995'te oy birliğiyle benimsediği bildiride, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki kara sularını 6 deniz milinin ötesine çıkarması halinde Türk hükümetine askeri tedbirler de dahil olmak üzere tüm yetkilerin verilmesi öngörülmüştü. Söz konusu bildiri, kamuoyunda 'casus belli' kararı olarak biliniyor.TBMM'nin 8 Haziran 1995 tarihli Genel Kurul tutanağında şu ifadeler yer almıştı:
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girit, avrupa, tbmm, nikos dendias, türkiye, yunanistan, casus belli, ege, ege denizi, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
Yunan Savunma Bakanı 'casus belli ile karşı karşıyayız' dedi: Yunanistan 150 bin kişilik yedek kuvvet kurmayı planlıyor
17:40 25.11.2026 (güncellendi: 17:41 25.11.2026)
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, ülkesinin uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanması halinde savaş tehdidiyle (casus belli) karşı karşıya kaldığını öne sürdü. Yedek kuvvetlerin milli beka açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Dendias, 150 bin yedek asker hedefine ulaşılması gerektiğini belirtti.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias Yunan Askeri Akademisi'nde düzenlenen 'Yedek Kuvvetler Kurumunun Yeniden Yapılanması' konulu ikinci konferansın açılışında konuştu. Konferansta, '2030 Gündemi' kapsamında yedek kuvvetlerin yeniden yapılandırılması, harbe hazırlık düzeyinin artırılması ve Yunan Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetlerinin geliştirilmesi ele alındı.
'Casus belli ile karşı karşıya kalan bu gezegendeki tek ülkeyiz'
Konferansta konuşan Dendias, yedek kuvvetlerin ülkenin bekası açısından hayati önem taşıdığını dile getirerek Yunanistan'ın 'mevcut ve açıkça ilan edilmiş bir tehditle' karşı karşıya olduğunu ve uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanması halinde savaş tehdidine (casus belli) maruz kaldığını savundu.
Dendias konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Bugün vatanımız, 21. yüzyılın Yunanistan'ı, daha önce de defalarca belirttiğim üzere, gerçek ve açıkça ilan edilmiş bir tehditle karşı karşıyadır. Uluslararası hukukta öngörülen haklarını kullanması halinde açıkça ilan edilmiş bir savaş tehdidiyle, yani casus belli ile karşı karşıya kalan bu gezegendeki tek ülkeyiz.
'150 bin yedek asker hedefine ulaşmamız gerekiyor'
Dendias, Avlona ve Litochoro'daki iki eğitim merkezinin yenilendiğini, Girit'te kurulması planlanan üçüncü merkezin ise 2027'nin ilk yarısında tamamlanmasını umduklarını belirtti.
Eğitim programlarını ve Savaş Okulu'nda personele verilen özel eğitimi yeniden yapılanmanın ilk aşaması olarak değerlendiren Dendias, eğitim sürecinin hızlandırılacağını, ikinci ve üçüncü aşamalarda ise eğitim faaliyetlerinin artırılacağını ifade etti.
Söz konusu dönüşümün bir anda gerçekleştirilemeyeceğini ve bir uyum sürecinin gerekli olduğunu vurgulayan Dendias, Genelkurmay Başkanlığının 150 bin yedek asker hedefine ulaşılması gerektiğini belirtti.
'Yedek kuvvetlerin oluşturulması milli bekamız için mutlak gereklilik'
Yunan Bakan Dendias konuşmasında Avrupa çapında örnek teşkil edecek bir yedek kuvvetler modeli oluşturabilmeleri gerektiğinin altını çizerek, "Bunun temel bir nedeni var: Çünkü bu, milli bekamız açısından mutlak bir gerekliliktir" dedi.
Türkiye, Yunanistan'ın Ege'deki kara sularını 6 milin ötesine çıkarmasını 'casus belli' saymıştı
Latince 'savaş sebebi' anlamına gelen 'casus belli', uluslararası hukukta bir devletin savaşa başvurmasına gerekçe oluşturan eylem veya durumu ifade etmektedir.
Bir devletin herhangi bir eylemi casus belli olarak ilan etmesi, söz konusu eylemin gerçekleşmesi halinde askeri güce başvurabileceği yönünde karşı tarafa uyarıda bulunması anlamına gelmektedir.
TBMM'nin 8 Haziran 1995'te oy birliğiyle benimsediği bildiride, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki kara sularını 6 deniz milinin ötesine çıkarması halinde Türk hükümetine askeri tedbirler de dahil olmak üzere tüm yetkilerin verilmesi öngörülmüştü. Söz konusu bildiri, kamuoyunda 'casus belli' kararı olarak biliniyor.
TBMM'nin 8 Haziran 1995 tarihli Genel Kurul tutanağında şu ifadeler yer almıştı:
Yunanistan, son olarak, Deniz Hukuku Sözleşmesinin, esas itibariyle açık denizler ve okyanuslar için belirlenmiş bazı hükümlerinden yararlanarak, karasularını 12 mile çıkarmak isteğini ortaya atmıştır. Bu durum gerçekleştiği takdirde, Yunanistan, Ege Denizinin yaklaşık yüzde 72'sini egemenliği altına sokmuş olacaktır.
Bir yarımada olan Türkiye'nin, dünya denizlerine ve okyanuslarına Yunan karasularından geçerek ulaşmasına yol açacak böyle bir durumu kabul etmesi asla düşünülemez. Türkiye'nin, Ege'de hayatî menfaatları vardır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yunanistan Hükümetinin Lozanla kurulmuş dengeyi bozacak biçimde Ege'deki karasularını 6 milin ötesine çıkarma kararı almayacağını ümit etmekle birlikte, böyle bir olasılık durumunda, ülkemizin hayatî menfaatlarını muhafaza ve müdafaa için, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, askerî bakımdan gerekli görülecek olanlar da dahil olmak üzere, tüm yetkilerin verilmesine ve bu durumun Yunan ve dünya kamuoyuna dostane duygularla duyurulmasına karar vermiştir.