https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/valiler-kararnamesi-resmi-gazetede-yayinlandi-cok-sayida-kisinin-gorev-yeri-degisti-1110565897.html

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı: 41 ilin valisi değişti

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı: 41 ilin valisi değişti

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre 27 valinin görev yeri değişirken, 14 vali merkeze çekildi ve 15 yeni vali atandı. 25.11.2026, Sputnik Türkiye

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Valiler Kararnamesi, 25 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanarak yürürlüğe girdi. Valiler Kararnamesi ile 14 ilin valisi merkeze alındı, 41 ilin valisi değişti.Polis Akademisi ve AFAD Başkanı değiştiPolis Akademisi Başkanı Murat Balcı görevden alındı. Balcı yerine Mehmet İlker Haktankaçmaz getirildi. Ağrı Valisi Önder Bozkurt AFAD Başkanlığı görevine getirilirken, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan Hatay Valisi oldu.Resmi Gazete'de yayımlanan isimler ve görev değişikliklerinin tamamı ise şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/aralarinda-ozcan-deniz-ve-deniz-cakirin-bulundugu-35-kisi-gozaltina-alindi-1110565586.html

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