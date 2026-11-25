Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı: 41 ilin valisi değişti
00:09 25.11.2026 (güncellendi: 00:28 25.11.2026)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - imza - Resmi Gazete
© AA
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Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre 27 valinin görev yeri değişirken, 14 vali merkeze çekildi ve 15 yeni vali atandı.
Valiler Kararnamesi, 25 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanarak yürürlüğe girdi. Valiler Kararnamesi ile 14 ilin valisi merkeze alındı, 41 ilin valisi değişti.
Polis Akademisi ve AFAD Başkanı değişti
Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı görevden alındı. Balcı yerine Mehmet İlker Haktankaçmaz getirildi.
Ağrı Valisi Önder Bozkurt AFAD Başkanlığı görevine getirilirken, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan Hatay Valisi oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan isimler ve görev değişikliklerinin tamamı ise şu şekilde:
1. Ziya POLAT: Kars Valisi → İçişleri Bakanlığı emrine
2. Rahmi DOĞAN: Sakarya Valisi → İçişleri Bakanlığı emrine
3. Yılmaz ŞİMŞEK: Sivas Valisi → İçişleri Bakanlığı emrine
4. Abdulaziz AYDIN: Bolu Valisi → İçişleri Bakanlığı emrine
5. Uğur TURAN: Kırklareli Valisi → İçişleri Bakanlığı emrine
6. Birol EKİCİ: Şırnak Valisi → İçişleri Bakanlığı emrine
7. Numan HATİPOĞLU: Elazığ Valisi → İçişleri Bakanlığı emrine
8. Mükerrem ÜNLÜER: Kahramanmaraş Valisi → İçişleri Bakanlığı emrine
9. Ömer TORAMAN: Çanakkale Valisi → İçişleri Bakanlığı emrine
10. Tülay BAYDAR BİLGİHAN: Burdur Valisi → İçişleri Bakanlığı emrine
11. Önder BAKAN: Amasya Valisi → İçişleri Bakanlığı emrine
12. Mustafa Fırat TAŞOLAR: Iğdır Valisi → İçişleri Bakanlığı emrine
13. Mustafa KOÇ: Giresun Valisi → İçişleri Bakanlığı emrine
14. İdris AKBIYIK: Muğla Valisi → İçişleri Bakanlığı emrine
15. Gökmen ÇİÇEK: Kayseri Valisi → Şanlıurfa Valisi
16. Recep SOYTÜRK: Tekirdağ Valisi → Kayseri Valisi
17. Mustafa MASATLI: Hatay Valisi → Tekirdağ Valisi
18. Ali Hamza PEHLİVAN: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı → Hatay Valisi
19. Kemal ÇEBER: Gaziantep Valisi → Balıkesir Valisi
20. Tuncay AKKOYUN: Mardin Valisi → Gaziantep Valisi
21. Süleyman ELBAN: İzmir Valisi → Mardin Valisi
22. İsmail USTAOĞLU: Balıkesir Valisi → İzmir Valisi
23. Abdullah KÖKLÜ: Tokat Valisi → Kars Valisi
24. Ahmet Süheyl ÜÇER: İstanbul Vali Yardımcısı → Tokat Valisi
25. Ekrem CANALP: Batman Valisi → Sakarya Valisi
26. Yunus SEZER: Edirne Valisi → Batman Valisi
27. Ahmet KARAKAYA: Bitlis Valisi → Edirne Valisi
28. Ahmet DİLSİZ: İçişleri Bakanlığı Eski Hukuk Müşaviri → Bitlis Valisi
29. Oktay ÇAĞATAY: Karabük Valisi → Sivas Valisi
30. İsmail ÖZKAN: İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Eski Genel Müdür Yardımcısı → Iğdır Valisi
31. Avni ÇAKIR: Muş Valisi → Kütahya Valisi
32. Meftun DALLI: Kastamonu Valisi → Muş Valisi
33. Kadir ÇAKIR: Vali-Mülkiye Başmüfettişi → Kastamonu Valisi
34. Osman AHSEN: Mülkiye Başmüfettişi → Bolu Valisi
35. Abdullah ERİN: Isparta Valisi → Malatya Valisi
36. Nurtaç ARSLAN: Bartın Valisi → Isparta Valisi
37. Ali ÇALGAN: Çorum Valisi → Bartın Valisi
38. Mehmet MUT: Mülkiye Başmüfettişi → Çorum Valisi
39. Mehmet Ali ÖZKAN: Yozgat Valisi → Kırklareli Valisi
40. Ali ARSLANTAŞ: Vali-Mülkiye Başmüfettişi → Yozgat Valisi
41. Murat Sefa DEMİRYÜREK: Kırşehir Valisi → Şırnak Valisi
42. Turan ERGÜN: Artvin Valisi → Kırşehir Valisi
43. Yavuz Selim AKKOÇ: İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı → Artvin Valisi
44. Mustafa ELDİVAN: Bayburt Valisi → Elazığ Valisi
45. Yusuf GÜNİ: Mülkiye Başmüfettişi → Bayburt Valisi
46. Musa IŞIN: Kütahya Valisi → Kahramanmaraş Valisi
47. Osman HACIBEKTAŞOĞLU: Zonguldak Valisi → Çanakkale Valisi
48. Yılmaz DORUK: Vali-Mülkiye Başmüfettişi → Zonguldak Valisi
49. Mehmet YILDIZ: İstanbul-Pendik Kaymakamı → Burdur Valisi
50. Sezer IŞIKTAŞ: İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı → Amasya Valisi
51. Ramazan BAL: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Koruma Hizmetleri Genel Müdürü → Karabük Valisi
52. Hasan ŞILDAK: Şanlıurfa Valisi → Giresun Valisi
53. Seddar YAVUZ: Malatya Valisi → Muğla Valisi
54. Ömer KALAYLI: Kilis Valisi → Ağrı Valisi
55. Yusuf Alperen AYAR: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı → Kilis Valisi
56. Önder BOZKURT: Ağrı Valisi → Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı
57. Tarık BAHADIR: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı → 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürü
58. Ali BAŞTÜRK: Mülkiye Başmüfettişi → İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
59. Bülent AY: Mülkiye Başmüfettişi → İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı