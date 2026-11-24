https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/aralarinda-ozcan-deniz-ve-deniz-cakirin-bulundugu-35-kisi-gozaltina-alindi-1110565586.html
Aralarında Deniz Çakır ve Özcan Deniz'in bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı
Aralarında Deniz Çakır ve Özcan Deniz'in bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda aralarında Deniz Çakır ve Özcan Deniz'in bulunduğu 35 kişi... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T23:33+0300
2026-11-24T23:33+0300
2026-11-24T23:35+0300
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özcan deniz
Aralarında Deniz Çakır ve Özcan Deniz'in bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı
23:33 24.11.2026 (güncellendi: 23:35 24.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda aralarında Deniz Çakır ve Özcan Deniz'in bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.