https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/usakov-avrupalilardan-moskova-ziyaretine-iliskin-resmi-bir-ret-gelmedi-1110586578.html
Uşakov: Avrupalılardan Moskova ziyaretine ilişkin resmi bir ret gelmedi
Uşakov: Avrupalılardan Moskova ziyaretine ilişkin resmi bir ret gelmedi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova’daki Ukrayna konulu istişarelere katılmaları için Avrupalı temsilcilere yapılan davetin geçerliliğini... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T17:53+0300
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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Avrupalı temsilcilerden Moskova’ya gelmeleri konusunda resmi bir ret almadıklarını belirtti.Avrupa Komisyonu temsilcilerinin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin istişareler için Moskova’ya gitmeyi reddettiği yönündeki haberleri değerlendiren Uşakov, çeşitli kamuoyu açıklamalarının bulunduğunu, ancak farklı iletişim kanallarından başka sinyaller de aldıklarını kaydetti.Uşakov, “Bu yönde bir ret almış değiliz. Çeşitli kamuoyu açıklamaları var ancak telefon görüşmeleri de dahil olmak üzere başka kanallardan da sinyaller geliyor” dedi.Moskova’ya yönelik davetin geçerliliğini koruduğunu vurgulayan Uşakov, Rusya’nın Avrupalı taraflardan olumlu ya da olumsuz bir yanıt beklediğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/kremlinden-batiya-mesaj-ukraynaya-yabanci-askerlerin-konuslandirilmasi-kesinlikle-kabul-edilemez-1110580191.html
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yuriy uşakov, rusya, ukrayna, avrupa komisyonu, moskova, ukrayna krizi
yuriy uşakov, rusya, ukrayna, avrupa komisyonu, moskova, ukrayna krizi
Uşakov: Avrupalılardan Moskova ziyaretine ilişkin resmi bir ret gelmedi
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova’daki Ukrayna konulu istişarelere katılmaları için Avrupalı temsilcilere yapılan davetin geçerliliğini koruduğunu belirterek, Rusya’nın henüz resmi bir ret almadığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Avrupalı temsilcilerden Moskova’ya gelmeleri konusunda resmi bir ret almadıklarını belirtti.
Avrupa Komisyonu temsilcilerinin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin istişareler için Moskova’ya gitmeyi reddettiği yönündeki haberleri değerlendiren Uşakov, çeşitli kamuoyu açıklamalarının bulunduğunu, ancak farklı iletişim kanallarından başka sinyaller de aldıklarını kaydetti.
Uşakov, “Bu yönde bir ret almış değiliz. Çeşitli kamuoyu açıklamaları var ancak telefon görüşmeleri de dahil olmak üzere başka kanallardan da sinyaller geliyor” dedi.
Moskova’ya yönelik davetin geçerliliğini koruduğunu vurgulayan Uşakov, Rusya’nın Avrupalı taraflardan olumlu ya da olumsuz bir yanıt beklediğini ifade etti.