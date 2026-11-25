https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/usakov-avrupalilardan-moskova-ziyaretine-iliskin-resmi-bir-ret-gelmedi-1110586578.html

Uşakov: Avrupalılardan Moskova ziyaretine ilişkin resmi bir ret gelmedi

Uşakov: Avrupalılardan Moskova ziyaretine ilişkin resmi bir ret gelmedi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova’daki Ukrayna konulu istişarelere katılmaları için Avrupalı temsilcilere yapılan davetin geçerliliğini... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T17:53+0300

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2026-11-25T17:53+0300

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ukrayna krizi

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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Avrupalı temsilcilerden Moskova’ya gelmeleri konusunda resmi bir ret almadıklarını belirtti.Avrupa Komisyonu temsilcilerinin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin istişareler için Moskova’ya gitmeyi reddettiği yönündeki haberleri değerlendiren Uşakov, çeşitli kamuoyu açıklamalarının bulunduğunu, ancak farklı iletişim kanallarından başka sinyaller de aldıklarını kaydetti.Uşakov, “Bu yönde bir ret almış değiliz. Çeşitli kamuoyu açıklamaları var ancak telefon görüşmeleri de dahil olmak üzere başka kanallardan da sinyaller geliyor” dedi.Moskova’ya yönelik davetin geçerliliğini koruduğunu vurgulayan Uşakov, Rusya’nın Avrupalı taraflardan olumlu ya da olumsuz bir yanıt beklediğini ifade etti.

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yuriy uşakov, rusya, ukrayna, avrupa komisyonu, moskova, ukrayna krizi