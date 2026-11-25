https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/ukraynada-2022den-bu-yana-rusya-baglantili-sokaklarin-yuzde-96sinin-ismi-degistirildi-1110572701.html
Ukrayna'da 2022'den bu yana Rusya bağlantılı sokakların yüzde 96'sının ismi değiştirildi
Ukrayna'da 2022'den bu yana Rusya bağlantılı sokakların yüzde 96'sının ismi değiştirildi
Sputnik Türkiye
Sputnik’in derlediği verilere göre, Ukrayna yönetimi Şubat 2022'den bu yana yürüttüğü ‘komünizmden arındırma’ (dekomünizasyon) ve ‘sömürgecilikten arındırma’... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T08:23+0300
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Ukrayna'da faaliyet gösteren ‘Dekolonizasyon. Ukrayna’ hareketinin paylaştığı istatistiklere dayandırılan habere göre, süreç öncesinde ülke genelinde Rus ve Sovyet tarihiyle ilişkili 31 bin 769 sokak ismi bulunuyordu. Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgelerde bu sayı bin 134'e (ilk sayının yüzde 3,6'sına) gerilerken, toplam 30 bin 635 sokağın adı değiştirildi.Yeni isimlerde tarihi ve milliyetçi figürler öne çıkıyorAynı hareketin verilerine göre, eski isimlerin yerine Ukrayna tarihindeki milliyetçi figürlerin ve tartışmalı tarihi şahsiyetlerin adları verildi. Ülke genelinde yeni isimlendirmelerin dağılımı şu şekilde kaydedildi:Sürecin arka planıUkrayna'da Sovyet dönemine ait anıtların kaldırılması ve yer isimlerinin değiştirilmesi süreci, 2015 yılında kabul edilen ilgili yasanın ardından başlamıştı. Rusya’nın 2022 yılında özel askeri harekat başlatmasının ardından Kiev rejimi, kapsamı genişleterek Rus kültür ve tarihiyle bağlantılı tüm isimlerin değiştirilmesine yöneldi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda, Kiev yönetimini uzun yıllardır "agresif bir Rusluktan arındırma ve zorunlu asimilasyon politikası izlemekle" eleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/magyar-macaristan-abnin-ukraynaya-saglayacagi-45-milyar-euroluk-krediye-katilmak-istemiyor-1110565767.html
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ukrayna, sokak, meydan, stepan bandera, rusya, sovyetler birliği, kiev
Ukrayna'da 2022'den bu yana Rusya bağlantılı sokakların yüzde 96'sının ismi değiştirildi
08:23 25.11.2026 (güncellendi: 08:33 25.11.2026)
Sputnik’in derlediği verilere göre, Ukrayna yönetimi Şubat 2022'den bu yana yürüttüğü ‘komünizmden arındırma’ (dekomünizasyon) ve ‘sömürgecilikten arındırma’ politikaları kapsamında Rusya ve Sovyetler Birliği (SSCB) ile bağlantılı sokak isimlerinin yüzde 96,4'ünü değiştirdi.
Ukrayna'da faaliyet gösteren ‘Dekolonizasyon. Ukrayna’ hareketinin paylaştığı istatistiklere dayandırılan habere göre, süreç öncesinde ülke genelinde Rus ve Sovyet tarihiyle ilişkili 31 bin 769 sokak ismi bulunuyordu. Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgelerde bu sayı bin 134'e (ilk sayının yüzde 3,6'sına) gerilerken, toplam 30 bin 635 sokağın adı değiştirildi.
Yeni isimlerde tarihi ve milliyetçi figürler öne çıkıyor
Aynı hareketin verilerine göre, eski isimlerin yerine Ukrayna tarihindeki milliyetçi figürlerin ve tartışmalı tarihi şahsiyetlerin adları verildi. Ülke genelinde yeni isimlendirmelerin dağılımı şu şekilde kaydedildi:
İvan Mazepa: 785 cadde, sokak ve meydana Kazak lider İvan Mazepa
'nın adı verildi.
Stepan Bandera: 705 noktaya Ukraynalı milliyetçi lider Stepan Bandera
'nın ismi konuldu.
Roman Şuheviç: 422 yerleşim birimi ve sokağa ise Roman Şuheviç
'in adı verildi.
Ukrayna'da Sovyet dönemine ait anıtların kaldırılması ve yer isimlerinin değiştirilmesi süreci, 2015 yılında kabul edilen ilgili yasanın ardından başlamıştı. Rusya’nın 2022 yılında özel askeri harekat başlatmasının ardından Kiev rejimi, kapsamı genişleterek Rus kültür ve tarihiyle bağlantılı tüm isimlerin değiştirilmesine yöneldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda, Kiev yönetimini uzun yıllardır "agresif bir Rusluktan arındırma ve zorunlu asimilasyon politikası izlemekle" eleştirmişti.