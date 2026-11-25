https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/ukraynada-2022den-bu-yana-rusya-baglantili-sokaklarin-yuzde-96sinin-ismi-degistirildi-1110572701.html

Ukrayna'da 2022'den bu yana Rusya bağlantılı sokakların yüzde 96'sının ismi değiştirildi

Ukrayna'da 2022'den bu yana Rusya bağlantılı sokakların yüzde 96'sının ismi değiştirildi

Sputnik Türkiye

Sputnik’in derlediği verilere göre, Ukrayna yönetimi Şubat 2022'den bu yana yürüttüğü ‘komünizmden arındırma’ (dekomünizasyon) ve ‘sömürgecilikten arındırma’... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T08:23+0300

2026-11-25T08:23+0300

2026-11-25T08:33+0300

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Ukrayna'da faaliyet gösteren ‘Dekolonizasyon. Ukrayna’ hareketinin paylaştığı istatistiklere dayandırılan habere göre, süreç öncesinde ülke genelinde Rus ve Sovyet tarihiyle ilişkili 31 bin 769 sokak ismi bulunuyordu. Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgelerde bu sayı bin 134'e (ilk sayının yüzde 3,6'sına) gerilerken, toplam 30 bin 635 sokağın adı değiştirildi.Yeni isimlerde tarihi ve milliyetçi figürler öne çıkıyorAynı hareketin verilerine göre, eski isimlerin yerine Ukrayna tarihindeki milliyetçi figürlerin ve tartışmalı tarihi şahsiyetlerin adları verildi. Ülke genelinde yeni isimlendirmelerin dağılımı şu şekilde kaydedildi:Sürecin arka planıUkrayna'da Sovyet dönemine ait anıtların kaldırılması ve yer isimlerinin değiştirilmesi süreci, 2015 yılında kabul edilen ilgili yasanın ardından başlamıştı. Rusya’nın 2022 yılında özel askeri harekat başlatmasının ardından Kiev rejimi, kapsamı genişleterek Rus kültür ve tarihiyle bağlantılı tüm isimlerin değiştirilmesine yöneldi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda, Kiev yönetimini uzun yıllardır "agresif bir Rusluktan arındırma ve zorunlu asimilasyon politikası izlemekle" eleştirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/magyar-macaristan-abnin-ukraynaya-saglayacagi-45-milyar-euroluk-krediye-katilmak-istemiyor-1110565767.html

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