https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/turkiye-kadin-dernekleri-federasyon-acikladi-turkiyede-237-gunde-355-kadin-hayatini-kaybetti-1110555493.html

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon açıkladı: Türkiye'de 237 günde 355 kadın hayatını kaybetti

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon açıkladı: Türkiye'de 237 günde 355 kadın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadına yönelik şiddet rakamları açıklandı. TKDF tarafından hazırlanan rapora göre yılın... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T10:36+0300

2026-11-25T10:36+0300

2026-11-25T10:36+0300

türki̇ye

25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü

şiddet önleme ve i̇zleme merkezleri (şöni̇m)

tkdf

kadına şiddet

kadına yönelik şiddet

şüpheli ölüm

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Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Türkiye'nin ise karnesi kırıklarla dolu. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), tarafından hazırlanan '2026 Kadın Cinayetleri Veri Raporu'na göre, 1 Ocak-23 Kasım tarihleri arasında 246 kadın erkekler tarafından hayattan koparıldı, 109 kadının ölümü ise şüpheli olarak kayıtlara girdi. Toplama bakıldığında ise yılın ilk 327 gününde toplam 355 kadın hayatını kaybetti. Bu da her 22 saatte bir kadının öldürüldüğü anlamına geliyor. Şiddet en yakınından geliyorRapora göre, hayatlarını kaybeden 246 kadının 219'u tanıdıkları bir erkek tarafından öldürüldü. 118 kadın aile içindeki erkekler, 52 kadın boşandığı veya boşanma aşamasında olduğu eşi, 26 kadın birlikte olduğu erkek, 12 kadın ise reddettiği ya da ayrıldığı erkek tarafından öldürüldü. Raporda en dikkat çeken nokta ise kadınların yüzde 68.2'si evlerinde hayatlarını kaybetti. Şüpheli ölüm oranı yükseldi Raporun 1-23 Kasım dönemini kapsayan bölümünde ise kasım ayında 16 kadının öldürüldüğü, 13 kadının ölümünün şüpheli olarak kaydedildiği belirtildi. Yıl genelinde yüzde 30,7 olan şüpheli ölümlerin toplam vakalar içindeki oranı, kasım ayının ilk 23 gününde yüzde 44,8 seviyesine tırmandı. 'Yüksekten düşme' vurgusu dikkat çektiFederasyon, yıl boyunca kayıtlara geçen 29 yüksekten düşme vakasının altısının yalnızca kasım ayının ilk 23 gününde yaşanmasına dikkat çekti. Raporda kadınların 'yüksekten düşme' sonucu hayatını kaybettiği vakalara dikkat çekilirken, şüpheli ölümlerin titizlikle araştırılmamasının cezasızlığı derinleştireceği uyarısında bulunuldu.Anıt Sayaç'taki isimler artıyorKadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP) dijital arşivi Anıt Sayaç verilerine göre, 2026'ın ilk 10 ayında 244 kadın öldürüldü, 285 kadının ölümü ise şüpheli olarak kayıtlara geçti. Bakan Çiftçi de rakamları paylaştı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, 2024 yılında 341, 2025 yılında 275, 2026 yılının ilk 10 ayında ise 194 kadının hayatını kaybettiğini bildirdi. Çiftçi, yıllık verilerin 2014 yılından bu yana düzenli olarak takip edildiğini belirtti.Kadına yönelik şiddetle mücadele sürüyorKadınlara yönelik şiddete karşı mücadele kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 88 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) hizmet veriyor. Bakanlığa bağlı 112 kadın konukevi ve 451 Sosyal Hizmet Merkezi Şiddetle Mücadele İrtibat Noktası aracılığıyla koruyucu ve önleyici hizmetler sunuluyor.Şiddet karşısında 7/24 destek hattıBakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı, şiddete maruz kalan veya şiddet riski altındaki kadın ve çocuklara psikolojik, hukuki ve ekonomik destek konusunda danışmanlık sağlıyor. Ücretsiz hizmet veren hat, 7 gün 24 saat çalışıyor. Arapça ve Kürtçe hizmetin de sunulduğu hatta kısa mesajla iletişim imkanı bulunuyor.Tek tuşla acil yardım: KADESİçişleri Bakanlığı tarafından şiddet mağduru veya şiddet görme riski altında olan kadınlara hızlı müdahale edilmesi amacıyla Kadın Destek Sistemi (KADES), 24 Mart 2018'de hizmete girdi. Akıllı telefonlara indirilen uygulamada yer alan 'Yardım İste' butonuyla kolluk birimleri tarafından 7 gün 24 saat müdahale sağlanıyor. KADES, 2024 yılında işitme engelli vatandaşlar için erişilebilir hale getirildi. Uygulama; Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, İspanyolca, Özbekçe, Kırgızca ve Almanca olmak üzere 11 dilde hizmet veriyor.Şiddet görüyorsanız...Eğer siz veya yakınınız şiddet görüyorsa aşağıdaki numaraları arayarak yardım talep edebilirsiniz:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kadin-doktor-8-kattan-duserek-hayatini-kaybetti-sevgilisi-gozaltina-alindi--1110293530.html

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Meltem Günay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088625878_0:15:750:765_100x100_80_0_0_53a780be8cb64a533df58d071eef0786.jpg

Meltem Günay https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088625878_0:15:750:765_100x100_80_0_0_53a780be8cb64a533df58d071eef0786.jpg

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25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü, şiddet önleme ve i̇zleme merkezleri (şöni̇m), tkdf, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, şüpheli ölüm