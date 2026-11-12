https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kadin-doktor-8-kattan-duserek-hayatini-kaybetti-sevgilisi-gozaltina-alindi--1110293530.html

Kadın doktor 8. kattan düşerek hayatını kaybetti: Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Kadın doktor 8. kattan düşerek hayatını kaybetti: Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da doktor Pelin Pınar, yaşadığı binanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Genç doktorun erkek arkadaşı gözaltına alındı. 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T13:52+0300

2026-11-12T13:52+0300

2026-11-12T13:58+0300

türki̇ye

i̇stanbul

adli tıp kurumu

i̇stanbul i̇l sağlık müdürlüğü

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İstanbul'da Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan 27 yaşındaki Pelin Pınar, oturduğu binanın 8'inci katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Genç doktorun ölümüyle ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı serbest bırakıldı. İfadesinde genç hekimin düşük yaptığını ve psikolojisinin bozuk olduğunu iddia ederken, ayın 21'ünde nişanlanacaklarını söylediği öğrenildi. Ölümü şüpheli görüldüAsistan hekim olan 27 yaşındaki Pelin Pınar'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Olayı şüpheli ölüm olarak değerlendiren polis ekipleri, Pınar'ın erkek arkadaşı N.Ö'yü (28) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen N.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan ve otopsi işlemleri tamamlanan Pınar'ın cenazesinin yarın İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.Düşük yaptığını ve psikolojik sorunlar yaşadığını iddia ettiSabah'ın haberine göre, N.Ö. ifadesinde ayın 21'inde nişanlarının olacağını belirtirken, olay sırasında tuvalette olduğunu ve bağırma sesi duyduğunu belirtti. Genç doktorun 4-5 gün önce düşük yaptığını, olay sonrasında psikolojik sorunlar yaşadığını öne süren N.Ö. ifadesinde şunları söyledi: "Olay günü Kuyumcukent'e gerekli şeyleri almak için gezmeye gittik çünkü ayın 21'inde nişanımız vardı. Buradan altın ve kolye aldık. Eve geldiğimde ben kendi halimde takılıyordum, Pelin de kendi odasında takılıyordu. Daha sonra Pelin salona geldiğinde alkol içmeye başladı. 23.40 sıralarında oyunu kapatarak 'Uyuyalım' dedim. Pelin yanıma gelerek bebeği düşürmesinden dolayı çok kötü olduğunu anlattı ve ağlamaya başladı. Ben de kendisini teselli etmeye çalıştım. Kendisini teselli ettim. Ben lavaboya gideceğimi söyledim. Lavaboya gidip klozetin kapağını açıp oturduğum esnada dışarıdan güm diye bir ses geldi ve ardından çığlık sesi geldi. Ben de hemen tuvaletten çıkıp balkona baktım. Aşağıya baktığımda yerde yatan karanlık cesedi gördüm. Gece vakti olduğu için yukarıdan tam olarak seçemedim. Pelin olduğunu anladım. Ardından hemen aşağıya indim. Aşağıya inmeden önce merdivenlerden indiğim esnada 112 ve site güvenliğini aradım, evin adresini tarif ettim. Daha sonra ambulans geldi. Olay yerine ekip gelip inceleme yaptılar."Meslektaşları andıİstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar vefat etmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ailesi olarak, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi. İstanbul Tabip Odası da yaptığı açıklamada, "İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/izmirde-kadin-cinayeti-polis-memuru-avukat-nisanlisini-oldurdu-1109776331.html

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