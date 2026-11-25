https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/trump-zelenskiyin-baris-takvimi-iddialarina-kahkahayla-yanit-verdi-1110574075.html

Trump, Zelenskiy'in barış takvimi iddialarına kahkahayla yanıt verdi

Trump, Zelenskiy'in barış takvimi iddialarına kahkahayla yanıt verdi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'in Amerikalı müzakerecilerin Ocak ayına kadar Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşması yapmayı hedeflediği yönündeki... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T10:32+0300

2026-11-25T10:32+0300

2026-11-25T10:32+0300

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ABD Başkanı Donald Trump kendisine yöneltilen Vladimir Zelenskiy'in barış takvimine ilişkin sözleri karşısında kendini gülmekten alamadı.Zelenskiy'in, Amerikalı müzakerecilerin Moskova ile Kiev arasındaki çatışmaları Ocak ayına kadar bir anlaşmayla sonlandırmak istediği yönündeki ifadelerini değerlendiren Trump, bu iddialara tepki gösterdi.Trump, "Bunu kim söyledi? Benden ne yapmamı istiyor?" ifadelerini kullanarak Zelenskiy'in açıklamalarına şaşkınlıkla karşılık verdi. Süreçte herhangi bir takvim baskısı altında olmadığını dile getiren Trump, herhangi bir tarihle sınırlı olmadığını ve tek amacının savaşın bir an önce sona ermesi olduğunu belirtti.Sürecin uzamasını iki tarafın tutumuna bağladıRusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların neden bu kadar uzun sürdüğüne de değinen Trump, barışın sağlanabilmesi için her iki tarafın da adım atması gerektiğine işaret etti.Trump, sürecin uzamasını değerlendirirken 'tango yapmak için iki kişi gerekir' ifadesini kullanarak çözüm için karşılıklı uzlaşının şart olduğunu vurguladı.

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haberler, abd, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, donald trump, kahkaha