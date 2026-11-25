Trump, Zelenskiy'in barış takvimi iddialarına kahkahayla yanıt verdi
© AP Photo / Win McNamee/PoolPresident Donald Trump smiles during State of the Union address in the House chamber of the U.S. Capitol to a joint session of Congress Tuesday, Jan. 30, 2018 in Washington
© AP Photo / Win McNamee/Pool
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ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'in Amerikalı müzakerecilerin Ocak ayına kadar Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşması yapmayı hedeflediği yönündeki açıklamalarını alaya aldı.
ABD Başkanı Donald Trump kendisine yöneltilen Vladimir Zelenskiy'in barış takvimine ilişkin sözleri karşısında kendini gülmekten alamadı.
Zelenskiy'in, Amerikalı müzakerecilerin Moskova ile Kiev arasındaki çatışmaları Ocak ayına kadar bir anlaşmayla sonlandırmak istediği yönündeki ifadelerini değerlendiren Trump, bu iddialara tepki gösterdi.
Trump, "Bunu kim söyledi? Benden ne yapmamı istiyor?" ifadelerini kullanarak Zelenskiy'in açıklamalarına şaşkınlıkla karşılık verdi.
Süreçte herhangi bir takvim baskısı altında olmadığını dile getiren Trump, herhangi bir tarihle sınırlı olmadığını ve tek amacının savaşın bir an önce sona ermesi olduğunu belirtti.
Zelenskiy'in, Amerikalı müzakerecilerin Moskova ile Kiev arasındaki çatışmaları Ocak ayına kadar bir anlaşmayla sonlandırmak istediği yönündeki ifadelerini değerlendiren Trump, bu iddialara tepki gösterdi.
Trump, "Bunu kim söyledi? Benden ne yapmamı istiyor?" ifadelerini kullanarak Zelenskiy'in açıklamalarına şaşkınlıkla karşılık verdi.
Süreçte herhangi bir takvim baskısı altında olmadığını dile getiren Trump, herhangi bir tarihle sınırlı olmadığını ve tek amacının savaşın bir an önce sona ermesi olduğunu belirtti.
Sürecin uzamasını iki tarafın tutumuna bağladı
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların neden bu kadar uzun sürdüğüne de değinen Trump, barışın sağlanabilmesi için her iki tarafın da adım atması gerektiğine işaret etti.
Trump, sürecin uzamasını değerlendirirken 'tango yapmak için iki kişi gerekir' ifadesini kullanarak çözüm için karşılıklı uzlaşının şart olduğunu vurguladı.
Trump, sürecin uzamasını değerlendirirken 'tango yapmak için iki kişi gerekir' ifadesini kullanarak çözüm için karşılıklı uzlaşının şart olduğunu vurguladı.