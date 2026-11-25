https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/trump-iran-savasi-icin-tarih-verdi-ocak-sonuna-kadar-finansmanimiz-var-1110576023.html
Trump İran savaşı için tarih verdi: Ocak sonuna kadar finansmanımız var
Trump İran savaşı için tarih verdi: Ocak sonuna kadar finansmanımız var
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların sürdürülmesi için ocak ayı sonuna kadar yeterli finansmana sahip olduklarını açıkladı... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T12:24+0300
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2026-11-25T12:24+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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ABD Başkanı Donald Trump, New York Post gazetesine verdiği röportajda İran'la savaşın geleceğine, Washington'un askeri seçeneklerine ve İsrail ile ABD arasındaki hedef farklılıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Demokratların ocak ayında Kongrede çoğunluğu devralmasıyla askeri seçeneklerinin sınırlanıp sınırlanmayacağı sorulan Trump, ocak ayının sonuna kadar savaşı sürdürebilecek mali kaynaklara sahip olduklarını söyledi.Demokratlara zaferi yenilgiye dönüştürme suçlamasıTrump, İran'ın donanmasının, hava kuvvetlerinin ve hava savunma kapasitesinin imha edildiğini, ülkenin lider kadrosunun ise etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.Washington'un savaşın gidişatı üzerinde kontrol sahibi olduğunu savunan Trump, "Bu savaşı istediğimiz zaman sona erdirebiliriz" ifadelerini kullandı.Washington ve Tel Aviv'in hedefleri farklıİran'da rejim değişikliği konusunda İsrail ile farklı hedeflere sahip olduklarını belirten Trump, Tahran yönetiminin değiştirilmesinin mümkün olabileceğini ancak bunun kendisi için bir öncelik taşımadığını ifade etti.İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye odaklandığını vurgulayan Trump, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/iran-meclis-baskani-kalibaf-7-sart-yerine-getirilmeden-abd-ile-muzakere-yapilmayacak-1110548553.html
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abd, donald trump, i̇ran, washington, i̇srail
abd, donald trump, i̇ran, washington, i̇srail
Trump İran savaşı için tarih verdi: Ocak sonuna kadar finansmanımız var
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların sürdürülmesi için ocak ayı sonuna kadar yeterli finansmana sahip olduklarını açıkladı. Demokratların savaşı sınırlamaya yönelik olası girişimlerini eleştiren Trump, İran'da rejim değişikliğinin öncelikli hedefi olmadığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, New York Post gazetesine verdiği röportajda İran'la savaşın geleceğine, Washington'un askeri seçeneklerine ve İsrail ile ABD arasındaki hedef farklılıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Demokratların ocak ayında Kongrede çoğunluğu devralmasıyla askeri seçeneklerinin sınırlanıp sınırlanmayacağı sorulan Trump, ocak ayının sonuna kadar savaşı sürdürebilecek mali kaynaklara sahip olduklarını söyledi.
Demokratlara zaferi yenilgiye dönüştürme suçlaması
Trump, İran'ın donanmasının, hava kuvvetlerinin ve hava savunma kapasitesinin imha edildiğini, ülkenin lider kadrosunun ise etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.
Demokratların savaşa yönelik tutumunu eleştiren ABD Başkanı, "Kesin bir zaferi alıp yenilgiye dönüştürecekler"
dedi.
Washington'un savaşın gidişatı üzerinde kontrol sahibi olduğunu savunan Trump, "Bu savaşı istediğimiz zaman sona erdirebiliriz" ifadelerini kullandı.
Washington ve Tel Aviv'in hedefleri farklı
İran'da rejim değişikliği konusunda İsrail ile farklı hedeflere sahip olduklarını belirten Trump, Tahran yönetiminin değiştirilmesinin mümkün olabileceğini ancak bunun kendisi için bir öncelik taşımadığını ifade etti.
İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye odaklandığını vurgulayan Trump, şunları söyledi:
Sadece nükleer silaha sahip olmalarını istemiyorum. Rejim değişikliğinden yana ya da buna karşı olmadım. Bu hiçbir zaman benim için bir kriter olmadı.