https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/trump-iran-savasi-icin-tarih-verdi-ocak-sonuna-kadar-finansmanimiz-var-1110576023.html

Trump İran savaşı için tarih verdi: Ocak sonuna kadar finansmanımız var

Trump İran savaşı için tarih verdi: Ocak sonuna kadar finansmanımız var

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonların sürdürülmesi için ocak ayı sonuna kadar yeterli finansmana sahip olduklarını açıkladı... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T12:24+0300

2026-11-25T12:24+0300

2026-11-25T12:24+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

donald trump

i̇ran

washington

i̇srail

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ABD Başkanı Donald Trump, New York Post gazetesine verdiği röportajda İran'la savaşın geleceğine, Washington'un askeri seçeneklerine ve İsrail ile ABD arasındaki hedef farklılıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Demokratların ocak ayında Kongrede çoğunluğu devralmasıyla askeri seçeneklerinin sınırlanıp sınırlanmayacağı sorulan Trump, ocak ayının sonuna kadar savaşı sürdürebilecek mali kaynaklara sahip olduklarını söyledi.Demokratlara zaferi yenilgiye dönüştürme suçlamasıTrump, İran'ın donanmasının, hava kuvvetlerinin ve hava savunma kapasitesinin imha edildiğini, ülkenin lider kadrosunun ise etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.Washington'un savaşın gidişatı üzerinde kontrol sahibi olduğunu savunan Trump, "Bu savaşı istediğimiz zaman sona erdirebiliriz" ifadelerini kullandı.Washington ve Tel Aviv'in hedefleri farklıİran'da rejim değişikliği konusunda İsrail ile farklı hedeflere sahip olduklarını belirten Trump, Tahran yönetiminin değiştirilmesinin mümkün olabileceğini ancak bunun kendisi için bir öncelik taşımadığını ifade etti.İran'ın nükleer silah edinmesini engellemeye odaklandığını vurgulayan Trump, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/iran-meclis-baskani-kalibaf-7-sart-yerine-getirilmeden-abd-ile-muzakere-yapilmayacak-1110548553.html

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washington

i̇srail

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