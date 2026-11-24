https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/iran-meclis-baskani-kalibaf-7-sart-yerine-getirilmeden-abd-ile-muzakere-yapilmayacak-1110548553.html

İran Meclis Başkanı Kalibaf: 7 şart yerine getirilmeden ABD ile müzakere yapılmayacak

İran Meclis Başkanı Kalibaf: 7 şart yerine getirilmeden ABD ile müzakere yapılmayacak

Sputnik Türkiye

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran yönetiminin ABD ile müzakerelere başlanması için öne sürdüğü 7 şartın yerine getirilmesi gerektiğini... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T10:25+0300

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2026-11-24T10:25+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

donald trump

i̇ran

muhammed bakır kalibaf

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yaşanan gerilime ve iki ülke arasında olası müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.Meclisin açık oturumunda konuşan Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer ABD'li yetkililerin açıklamalarına tepki gösterdi. İran'a yönelik tehditlerin ve ekonomik baskıların sürdürülmesinin Washington'un Tahran karşısındaki çaresizliğini gösterdiğini savundu.ABD ile müzakereler konusunda İran'ın tutumunun açık ve değişmez olduğunu vurgulayan Kalibaf, "Daha önce de söylediğimiz gibi, İran'ın 7 şartı yerine getirilmeden hiçbir adım atılmayacak ve müzakere yapılmayacak" dedi.Kalibaf, ABD'nin olası saldırılarına karşılık vermeye hazır olduklarını belirterek, "Düşmanın bir hata yapması halinde savaşın coğrafyasını değiştirmek dahil olmak üzere kararlı bir karşılık vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.İran'ın ABD ile müzakereler için öne sürdüğü 7 şart ne?Tahran yönetimi, ABD ile kapsamlı müzakerelerin başlaması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabilmesi için daha önce açıkladığı 7 şartın yerine getirilmesinde ısrar ediyor.İran'ın ABD'ye sunduğu şartlar arasında deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndan ticari ve petrol gemilerinin güvenli geçişinin garanti edilmesi, Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımların kaldırılması, İran'ın petrol ihracatına muafiyet tanınması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve savaşın tüm cephelerde sona erdirilmesi bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/irandan-abd-ablukasina-sert-cikis-her-turlu-araci-kullaniriz-1110529816.html

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abd, donald trump, i̇ran, muhammed bakır kalibaf