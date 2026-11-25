https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/taksim-metrosu-kapatiliyor-saati-belli-oldu--1110574810.html
İstanbullular dikkat: Taksim Metrosu kapatılıyor, saati belli oldu
İstanbullular dikkat: Taksim Metrosu kapatılıyor, saati belli oldu
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İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda M2 Yenikapı- Hacıosman Metrosu'nun Taksim istasyonu ile Feniküler hattı saat 15.00'den sonra kapalı olacak. 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T10:56+0300
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M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı saat 15.00'den sonra kapatılacak. Metro Taksim istasyonunda durmayacakMetro İstanbul'un yaptığı açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve • F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/meteoroloji-20-ili-sari-kodla-uyardi-soguk-hava-dalgasiyla-birlikte-kar-geliyor-1110567978.html
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taksim, metro i̇stanbul, i̇stiklal caddesi, i̇stanbul valiliği
taksim, metro i̇stanbul, i̇stiklal caddesi, i̇stanbul valiliği
İstanbullular dikkat: Taksim Metrosu kapatılıyor, saati belli oldu
İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda M2 Yenikapı- Hacıosman Metrosu'nun Taksim istasyonu ile Feniküler hattı saat 15.00'den sonra kapalı olacak.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı saat 15.00'den sonra kapatılacak.
Metro Taksim istasyonunda durmayacak
Metro İstanbul'un yaptığı açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve • F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." denildi.