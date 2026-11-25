https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/meteoroloji-20-ili-sari-kodla-uyardi-soguk-hava-dalgasiyla-birlikte-kar-geliyor-1110567978.html

Meteoroloji 20 ili sarı kodla uyardı: Soğuk hava dalgasıyla birlikte kar geliyor

Meteoroloji 20 ili sarı kodla uyardı: Soğuk hava dalgasıyla birlikte kar geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Kasım 2026 Çarşamba günü için 20 ile sarı kodlu uyarı verdi. Hava sıcaklıklarının 6 dereceye kadar düşmesi beklenirken... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T06:39+0300

2026-11-25T06:39+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Kasım 2026 tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Türkiye'nin özellikle kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış, kar ve fırtına beklenirken, 20 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.Son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu, Ordu, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji 20 ile sarı kodlu uyarı verdiOlumsuz hava koşullarının etkili olması beklenen 20 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.Uyarı verilen iller şöyle:Hava sıcaklıkları 6 derece birden düşecekMeteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları, Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.Soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.Kuvvetli kar yağışı ve sel tehlikesiRize ve Artvin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 1000 metre üzerindeki kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, heyelan, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.Fırtınanın hızı 90 kilometreye ulaşacakDoğu Anadolu'da güneyli yönlerden, Batı Karadeniz kıyılarında ise batılı yönlerden esmesi beklenen rüzgarın hızının yer yer saatte 90 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında da rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması önem taşıyor.Dört bölgede sis ve pus etkili olacakMarmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.Görüş mesafesinin azalabileceği bölgelerde özellikle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.Denizlerde fırtına: Dalga boyu 4 metreye ulaşacakMeteoroloji, Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtına; Güney Ege, Doğu Akdeniz ve Van Gölü'nde ise fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.Orta ve Doğu Karadeniz'de dalga boyunun 4 metreye, Batı Akdeniz'de ise 3,5 metreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış sırasında denizlerde görüş mesafesinin azalması bekleniyor.25 Kasım 2026 bölge bölge hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.BURSA, 11°CParçalı ve az bulutluÇANAKKALE, 13°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL, 9°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ, 8°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.AFYONKARAHİSAR, 7°CParçalı ve az bulutluİZMİR, 16°CParçalı ve az bulutluMUĞLA, 16°CParçalı ve az bulutluUŞAK, 8°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.ADANA, 20°CParçalı ve az bulutluANTALYA, 25°CParçalı ve az bulutluHATAY, 21°CParçalı ve az bulutluISPARTA, 10°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA, 4°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR, 6°CParçalı ve az bulutluKONYA, 7°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR, 4°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.BOLU, 7°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE, 9°CParçalı ve çok bulutluSİNOP, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Kıyı kesimlerinde sağanak, iç kesimlerde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Rize'nin doğusu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA, 9°CParçalı ve çok bulutluRİZE, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN, 13°CParçalı ve çok bulutluTRABZON, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin ise kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.ERZURUM, 0°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS, 4°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıVAN, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR, 14°CParçalı ve yer yer çok bulutluMARDİN, 13°CParçalı ve yer yer çok bulutluSİİRT, 14°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA, 16°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

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