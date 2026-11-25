Meteoroloji 20 ili sarı kodla uyardı: Soğuk hava dalgasıyla birlikte kar geliyor
© Hilmi Tunahan KarakayaKar yağışı
© Hilmi Tunahan Karakaya
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Kasım 2026 Çarşamba günü için 20 ile sarı kodlu uyarı verdi. Hava sıcaklıklarının 6 dereceye kadar düşmesi beklenirken, bazı bölgelerde kar yağışı ve saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına etkili olacak. Sel, heyelan, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Kasım 2026 tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Türkiye'nin özellikle kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış, kar ve fırtına beklenirken, 20 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.
Son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu, Ordu, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 20 ile sarı kodlu uyarı verdi
Olumsuz hava koşullarının etkili olması beklenen 20 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.
Uyarı verilen iller şöyle:
Ağrı
Artvin
Bingöl
Bitlis
Elazığ
Erzurum
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Kars
Muş
Ordu
Rize
Samsun
Sinop
Trabzon
Van
Bayburt
Ardahan
Iğdır
Hava sıcaklıkları 6 derece birden düşecek
Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları, Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.
Soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Kuvvetli kar yağışı ve sel tehlikesi
Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 1000 metre üzerindeki kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, heyelan, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Fırtınanın hızı 90 kilometreye ulaşacak
Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden, Batı Karadeniz kıyılarında ise batılı yönlerden esmesi beklenen rüzgarın hızının yer yer saatte 90 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.
İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında da rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması önem taşıyor.
Dört bölgede sis ve pus etkili olacak
Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.
Görüş mesafesinin azalabileceği bölgelerde özellikle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
Denizlerde fırtına: Dalga boyu 4 metreye ulaşacak
Meteoroloji, Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtına; Güney Ege, Doğu Akdeniz ve Van Gölü'nde ise fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.
Orta ve Doğu Karadeniz'de dalga boyunun 4 metreye, Batı Akdeniz'de ise 3,5 metreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış sırasında denizlerde görüş mesafesinin azalması bekleniyor.
25 Kasım 2026 bölge bölge hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.
BURSA, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.
ADANA, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.
BOLU, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimlerinde sağanak, iç kesimlerde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Rize'nin doğusu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin ise kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MARDİN, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SİİRT, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu