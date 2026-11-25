https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/taksici-icin-istenen-emsal-ceza-belli-oldu-10-dakikalik-mesafeye-7-bin-300-lira-almisti-1110574931.html

Taksici için istenen 'emsal' ceza belli oldu: 10 dakikalık mesafeye 7 bin 300 lira almıştı

Taksici için istenen 'emsal' ceza belli oldu: 10 dakikalık mesafeye 7 bin 300 lira almıştı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da konserden çıkan turistten 10 dakikalık mesafe için 7 bin 300 lira alan taksici hakkında soruşturma tamamlandı ve taksicinin 5 yıla kadar hapsi... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T11:03+0300

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İstanbul'da konserden çıkan Amerikalı turistten 10 dakikalık yolculuk için 7 bin 300 lira alan taksici Hayrettin A. için savcılığın başlattığı soruşturma tamamlandı. Savcılık taksicinin 'dolandırıcılık' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.10 dakikalık yol için 7 bin 300 lira aldıSabah'ın haberine göre, İstanbul Beyoğlu'nda 1 Haziran 2026'da rapçi Travis Scott'ın konserinden çıkan ABD'li sosyal medya yayıncısı Auger, gece 1 sıralarında Tersane İstanbul'dan Hayrettin A.'nın kullandığı taksiye binerek Gümüşsuyu Bosphorus Otel'e gitmek istediğini söyledi. Aradaki mesafe 5 km olmasına rağmen Hayrettin A., ücret olarak 50 Euro karşılığında 7 bin 300 lira istedi.Bunun üzerine Auger, taksiciye 10 dakikalık mesafenin 7 bin 300 lira olup olmadığını sordu, 'evet' şeklinde yanıt veren Hayrettin A. ödemeyi pos cihazı üzerinden aldı.O anları sosyal medyadan paylaştı taksiciye tepki yağdıTüm yaşananları canlı olarak kayıt altına alan yayıncı, araçtan indikten sonra kredi kartından fazla ücret çekildiğini fark etti. Yayıncının paylaşımı sosyal medyada tepki toplarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kimliği tespit edilen şüpheli Hayrettin A. gözaltına alındı, daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 5 yıla kadar hapsi istendiTaksici kendisini yollar kapalı olduğu için dolanarak gittiğini söyleyerek savundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık taksici hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/canli-yayinda-turist-dolandirmisti-taksici-icin-tutuklama-talep-edildi--1106191883.html

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travis scott, abd, i̇stanbul, taksi, taksi şoförleri, dolandırıcılık