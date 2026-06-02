Canlı yayında turist dolandırmıştı: Taksici için tutuklama talep edildi

İstanbul'da sosyal medya yayını yapan bir turistten fazla para alan taksici 'dolandırıcılık' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T14:49+0300

İstanbul'da taksisine binen ve sosyal medyada yayın yapan Andrew Gerald Rencourt'un isimli turistten 5 kilometrelik mesafe için 50 Euro karşılığında kredi kartından 7 bin 300 lira alan taksici için 'dolandırıcılık' suçundan tutuklama talep edildi. Taksici ise kendisini mağdura 100 dolar nakit verdiğini, tahsil edilen 7 bin 300 liranın yolculuk ücretiyle bu paranın karşılığı olduğunu söyleyerek savundu. Dolandırıcılık suçundan tutuklanması talep edildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir taksicinin kısa mesafeli yolculuk karşılığında turistten 7 bin 300 lira aldığına dair, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli taksici H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheli H.A. "dolandırıcılık" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.Savcılığın sevk yazısında, sosyal medya yayın yapan Andrew Gerald Rencourt'un kaldığı otele gitmek üzere H.A'nın kullandığı taksiye bindiği, yaklaşık 5 kilometrelik mesafe için talep edilen 50 avroyu vermeyi kabul ettiği, ancak yolculuk sonunda 50 avro karşılığında pos cihazı üzerinden 7 bin 300 lira tahsil edildiği belirtildi. Şüpheli hakkında, taksimetre açmadan yolcu taşıdığı gerekçesiyle idari işlem yapılırken, tutanak düzenlendiği belirtilen sevk yazısında, bu tutanağa göre şüphelinin, mağdurun durumu fark etmeyeceğini düşündüğü için pos cihazından fazla ücret tahsil ettiğini kabul ettiği kaydedildi.Taksicinin savunmaları hayatın olağan akışına aykırı bulunduYazıda, ifadesinde tutanağı okumadan imzaladığını öne süren şüphelinin mağdura 100 dolar nakit verdiğini, tahsil edilen 7 bin 300 liranın yolculuk ücretiyle bu paranın karşılığı olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söylediği aktarıldı.Şüphelinin savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilen yazıda, görüntülere göre, mağdurun 10 dakikalık yolculuk için 7 bin 300 lira ödeme yapmasının gerekip gerekmediğini sorduğu, şüphelinin "evet" yanıtını verdiği, ayrıca savunmasında öne sürdüğü 100 dolardan bahsetmediği anlatıldı.Yazıda, yaklaşık 5 kilometrelik mesafenin normal taksi ücretinin 300 lira civarında olması gerektiği, buna rağmen şüphelinin yolların kapalı olduğunu öne sürerek 50 avro talep ettiği, sonuç olarak mağdurdan haksız şekilde fazla ücret tahsil edildiği ifade edildi.Andrew Gerald Rencourt'tan yaklaşık 136 avroya karşılık gelen bir tutarın tahsil edildiği belirtilen yazıda, şüphelinin dolandırıcılık kastıyla hareket ettiğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu kaydedildi. Savcılık, dosyadaki delil durumu, suçun niteliği ve şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu değerlendirerek, H.A.'nın "dolandırıcılık" suçundan tutuklanmasını talep etti.

