https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-motorine-buyuk-indirim-bekleniyor-ne-zaman-gecerli-olacak-1110572864.html
Tabelalar bir kez daha değişecek: Motorine büyük indirim bekleniyor, ne zaman geçerli olacak?
Tabelalar bir kez daha değişecek: Motorine büyük indirim bekleniyor, ne zaman geçerli olacak?
Sputnik Türkiye
Motorinin litresine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 4.32 lira indirim yapılacak. 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T09:16+0300
2026-11-25T09:16+0300
2026-11-25T09:16+0300
ekonomi̇
motorin
benzin
benzin fiyatları
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Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına indirim bekleniyor.Akaryakıt fiyatlarında son durumPetrol fiyatlarındaki hızlı gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. ABD ve İran arasındaki tansiyon yerini korusa da petrol arzındaki artış fiyatları aşağı çekiyor.Hürmüz Boğazı'nda tankerlere yönelik saldırılar devam ederken arz fazlası nedeniyle küresel çapta petrol fiyatları düşmeye başladı.Böylece motorin fiyatları da düşüşe geçti. Motorinin litresine yarından itibaren geçerli olmak üzere 4.32 lira indirim yapılacak.Motorin ne kadar?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/petrol-fiyatlarinda-yon-degisti-gozler-opec-toplantisinda-1110572092.html
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motorin, benzin, benzin fiyatları
motorin, benzin, benzin fiyatları
Tabelalar bir kez daha değişecek: Motorine büyük indirim bekleniyor, ne zaman geçerli olacak?
Motorinin litresine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 4.32 lira indirim yapılacak.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına indirim bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarında son durum
Petrol fiyatlarındaki hızlı gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. ABD ve İran arasındaki tansiyon yerini korusa da petrol arzındaki artış fiyatları aşağı çekiyor.
Hürmüz Boğazı'nda tankerlere yönelik saldırılar devam ederken arz fazlası nedeniyle küresel çapta petrol fiyatları düşmeye başladı.
Böylece motorin fiyatları da düşüşe geçti. Motorinin litresine yarından itibaren geçerli olmak üzere 4.32 lira indirim yapılacak.
Motorin İstanbul'da 84,58 liraya,
doğu illerinde ise 87,38 liraya gerileyecek.