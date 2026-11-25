https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/tabelalar-bir-kez-daha-degisecek-motorine-buyuk-indirim-bekleniyor-ne-zaman-gecerli-olacak-1110572864.html

Tabelalar bir kez daha değişecek: Motorine büyük indirim bekleniyor, ne zaman geçerli olacak?

Tabelalar bir kez daha değişecek: Motorine büyük indirim bekleniyor, ne zaman geçerli olacak?

Sputnik Türkiye

Motorinin litresine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 4.32 lira indirim yapılacak. 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T09:16+0300

2026-11-25T09:16+0300

2026-11-25T09:16+0300

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motorin

benzin

benzin fiyatları

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Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına indirim bekleniyor.Akaryakıt fiyatlarında son durumPetrol fiyatlarındaki hızlı gerileme akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. ABD ve İran arasındaki tansiyon yerini korusa da petrol arzındaki artış fiyatları aşağı çekiyor.Hürmüz Boğazı'nda tankerlere yönelik saldırılar devam ederken arz fazlası nedeniyle küresel çapta petrol fiyatları düşmeye başladı.Böylece motorin fiyatları da düşüşe geçti. Motorinin litresine yarından itibaren geçerli olmak üzere 4.32 lira indirim yapılacak.Motorin ne kadar?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/petrol-fiyatlarinda-yon-degisti-gozler-opec-toplantisinda-1110572092.html

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motorin, benzin, benzin fiyatları