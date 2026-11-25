https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/sumer-varlik-yonetim-asye-tmsf-kayyim-olarak-atandi-1110591979.html
Sümer Varlık Yönetim AŞ'ye TMSF kayyım olarak atandı
Sümer Varlık Yönetim AŞ'ye TMSF kayyım olarak atandı
Sputnik Türkiye
Sümer Varlık Yönetim AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T20:09+0300
2026-11-25T20:09+0300
2026-11-25T20:09+0300
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kayyım
atama
banka
fon
fon soruşturması
kayyum
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Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin KAP'a yaptığı açıklamada, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 24 Kasım 2026 tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) şirkete kayyum olarak atandığı bildirildi.Kararın ardından Fon Kurulu tarafından şirketin yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Yönetim Kurulu Başkanlığına Nevzat Avunç, başkan vekilliğine ise Melek İnceköse İmert getirildi.Yönetim kurulu üyeliklerine Erdinç Perçemli, Kezban Kök Demirvuran, Evrim Apan Ceylan, Cüneyit Kahraman ve Şaziye Hilal Nalçacıoğlu atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/fon-sorusturmasi-destek-holding-asye-kayyim-atandi-1110499745.html
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kayyım, atama, banka, fon, fon soruşturması, kayyum
kayyım, atama, banka, fon, fon soruşturması, kayyum
Sümer Varlık Yönetim AŞ'ye TMSF kayyım olarak atandı
Sümer Varlık Yönetim AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin KAP'a yaptığı açıklamada, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 24 Kasım 2026 tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) şirkete kayyum olarak atandığı bildirildi.
Kararın ardından Fon Kurulu tarafından şirketin yeni yönetim kurulu oluşturuldu. Yönetim Kurulu Başkanlığına Nevzat Avunç, başkan vekilliğine ise Melek İnceköse İmert getirildi.
Yönetim kurulu üyeliklerine Erdinç Perçemli, Kezban Kök Demirvuran, Evrim Apan Ceylan, Cüneyit Kahraman ve Şaziye Hilal Nalçacıoğlu atandı.