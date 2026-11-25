ABD’den, Çin ve AB dahil 14 ticaret ortağına yeni gümrük vergileri
© AP Photo / Robert LighthizerÇin- ABD- Gümrük vergisi
© AP Photo / Robert Lighthizer
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ABD, Çin, Avrupa Birliği (AB), Japonya ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 14 ticaret ortağına yeni gümrük vergileri getirilmesini önerdi. Trump, önceki vergilerinin önemli bir kısmının Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen gümrük vergisi politikasından geri adım atmıyor. Çin'den yeni açıklama geldi.
ABD'li üst düzey bir yetkili, New Jersey merkezli CNBC’ye yaptığı açıklamada hedef alınan ekonomilerin imalat sektörlerinde yapısal aşırı kapasite ve üretim yarattığını, bunu sürdürdüğünü ya da buna katkıda bulunduğunu söyledi. Yetkiliye göre bu durum Amerikan ticaretine yük oluşturuyor ya da onu kısıtlıyor.
Yetkili, söz konusu 14 ortağın kararlardan haberdar edildiğini belirtti. Hiçbir ülkeye uygulanacak oranın, karşılıklı ticarete ilişkin çerçeve anlaşmalarda açıklanan oranları aşmayacağını da ekledi.
Aşırı kapasite soruşturması aslında 16 ekonomiyi kapsıyor. Reuters'ın haberine göre Meksika ve Norveç'in şimdilik vergilerden muaf tutulabileceği, mevcut ticaret anlaşmalarındaki üst sınırlara da uyulacağı bildiriliyor.
Çin'e ek vergi
Yeni vergiler mevcut vergilerin üzerine eklenmeyecek. Bunun tek istisnası Çin olacak. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine, zorla teknoloji transferi gerekçesiyle 2018'de uygulanan yüzde 25'lik verginin üzerine yüzde 20'lik ek vergi getirilecek.
Çin'in Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan kentinde varılan ticari ateşkesteki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde bu yeni vergi yüzde 40'a çıkabilecek. Busan'daki uzlaşının ardından Çin'in ABD'ye ihracatına uygulanan vergiler yüzde 47'ye düşürülmüştü.
Çin: Aşırı kapasite diye bir şey yok
Trump yönetimi, vergilerin "aşırı kapasite" olarak nitelendirdiği soruna yönelik olduğunu savunuyor. Yönetim bu kavramla, genellikle devlet sübvansiyonlarıyla desteklenen ve ucuz malların küresel piyasalara yığılmasına yol açan fazla sanayi üretimini kastediyor. Washington'a göre bu durum ABD'li üreticileri zor durumda bırakıyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı ise ABD Ticaret Temsilciliği raporlarını açıklamadan önce Çarşamba günü bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamada, "Sözde 'aşırı kapasite' gerçekte mevcut değil" dedi.
Yeni vergiler, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında uygulanacak. Bu bölüm, Washington'a haksız, ayrımcı ya da ABD ticaretine yük oluşturduğu değerlendirilen yabancı ticaret uygulamalarına karşı önlem alma yetkisi veriyor. CNBC daha önce, bir kaynağa dayanarak yeni vergilerin tüm ülkelere tek bir oran yerine ülkeye özel oranlarla uygulanacağını bildirmişti.
Gümrük vergileri, Trump yönetiminin imza politikalarından biri haline geldi. Trump, Nisan 2025'te "Kurtuluş Günü" adını verdiği kapsamlı vergileri açıklamış, ancak tahvil piyasalarında yaşanan olumsuz tepkinin ardından bunları askıya almıştı.