https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/son-dakika-haberleri-abdden-cin-ve-ab-dahil-14-ticaret-ortagina-yeni-gumruk-vergileri-1110584501.html

ABD’den, Çin ve AB dahil 14 ticaret ortağına yeni gümrük vergileri

ABD’den, Çin ve AB dahil 14 ticaret ortağına yeni gümrük vergileri

Sputnik Türkiye

ABD, Çin, Avrupa Birliği (AB), Japonya ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 14 ticaret ortağına yeni gümrük vergileri getirilmesini önerdi. Trump, önceki... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T16:56+0300

2026-11-25T16:56+0300

2026-11-25T16:56+0300

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ABD'li üst düzey bir yetkili, New Jersey merkezli CNBC’ye yaptığı açıklamada hedef alınan ekonomilerin imalat sektörlerinde yapısal aşırı kapasite ve üretim yarattığını, bunu sürdürdüğünü ya da buna katkıda bulunduğunu söyledi. Yetkiliye göre bu durum Amerikan ticaretine yük oluşturuyor ya da onu kısıtlıyor.Yetkili, söz konusu 14 ortağın kararlardan haberdar edildiğini belirtti. Hiçbir ülkeye uygulanacak oranın, karşılıklı ticarete ilişkin çerçeve anlaşmalarda açıklanan oranları aşmayacağını da ekledi.Aşırı kapasite soruşturması aslında 16 ekonomiyi kapsıyor. Reuters'ın haberine göre Meksika ve Norveç'in şimdilik vergilerden muaf tutulabileceği, mevcut ticaret anlaşmalarındaki üst sınırlara da uyulacağı bildiriliyor.Çin'e ek vergiYeni vergiler mevcut vergilerin üzerine eklenmeyecek. Bunun tek istisnası Çin olacak. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine, zorla teknoloji transferi gerekçesiyle 2018'de uygulanan yüzde 25'lik verginin üzerine yüzde 20'lik ek vergi getirilecek.Çin'in Ekim 2025'te Güney Kore'nin Busan kentinde varılan ticari ateşkesteki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde bu yeni vergi yüzde 40'a çıkabilecek. Busan'daki uzlaşının ardından Çin'in ABD'ye ihracatına uygulanan vergiler yüzde 47'ye düşürülmüştü.Çin: Aşırı kapasite diye bir şey yok

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/cia-dahil-abd-istihbarat-kurumlarina-siber-saldiri-gizli-olmayan-bazi-bilgiler-ele-gecirildi-ne-1110578160.html

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