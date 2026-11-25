https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/cia-dahil-abd-istihbarat-kurumlarina-siber-saldiri-gizli-olmayan-bazi-bilgiler-ele-gecirildi-ne-1110578160.html

CIA dahil ABD istihbarat kurumlarına siber saldırı: Gizli olmayan bazı bilgiler ele geçirildi, ne biliniyor?

CIA dahil ABD istihbarat kurumlarına siber saldırı: Gizli olmayan bazı bilgiler ele geçirildi, ne biliniyor?

Sputnik Türkiye

Dün TSİ ile akşam saatlerinde CIA dahil en az üç ABD istihbarat kurumu, gizli olmayan bazı bilgilerinin açığa çıktığı bir siber saldırı tespit etti.

2026-11-25T12:32+0300

2026-11-25T12:32+0300

2026-11-25T12:32+0300

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Dün TSİ ile akşam saatlerinde CIA dahil en az üç ABD istihbarat kurumu, gizli olmayan bazı bilgilerinin açığa çıktığı bir siber saldırı tespit etti. Saldırıda Çin'de geliştirilen ‘Artex’ adlı yapay zeka destekli bir hackleme aracının kullanıldığı değerlendiriliyor.The New York Times'ın ABD'li yetkililere ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) ve Ulusal Jeo-Uzamsal İstihbarat Ajansı (NGA), kısa süre önce sistemlerine sızıldığını fark etti.Saldırı, kamuya açık ve gizli olmayan materyalleri tarayarak istihbarat çıkarımı yapan bir açık kaynak istihbarat analiz sistemini hedef aldı. Kaynaklar, hangi bilgilerin ele geçirildiğinin henüz netleşmediğini, ancak gizli belgelerin tehlikeye girmediğini belirtti. Kaynaklardan biri sorunun giderildiğini söyledi.Saldırının arkasında kim olduğu belirlenemediHabere göre saldırganların Artex adlı yapay zeka tabanlı hackleme aracını kullandığı düşünülüyor, ancak bu konuda kesin bir kanıt yok.Soruşturmacılar saldırının arkasında kimin olduğunu henüz belirleyemedi. Batılı yetkililer, Çin istihbarat servislerinin ve geniş bir yüklenici ağının yıllardır ABD kurumlarını ve şirketlerini hedef aldığını öne sürüyor. Pekin ise bu suçlamaları düzenli olarak reddediyor.Açık kaynak istihbaratı, ticari veri setleri, sosyal medya içerikleri, uydu görüntüleri ve diğer çevrim içi materyalleri kapsıyor. Bu verilerin önemli bir kısmı kamuya açık olsa da veri satıcılarından satın alınan ve başka verilerle birleştirildiğinde son derece hassas bilgiler ortaya koyabilen içerikler de barındırabiliyor.FBI, NSA ve Tarım Bakanlığı da etkilendiSaldırı, ABD'de son dönemde art arda yaşanan teknolojik aksaklıkların ve siber olayların ortasında gün yüzüne çıktı. Geçen hafta Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) gizli iç ağında günlerce süren bir kesinti yaşandı. Yetkililer bu kesintinin siber saldırı kaynaklı olmadığını açıkladı.ABD Başkanı Trump ne diyor?ABD Başkanı Donald Trump da geçen hafta, yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetlerinin şüphelilere ilişkin bilgi paylaştığı FBI Ulusal Suç Bilgi Merkezi'nin hacklendiğini doğrular nitelikte açıklama yaptı. İlk olarak CNN'in duyurduğu saldırıyla ilgili Fox News'e konuşan Trump, "İyi değil, bundan hoşlanmadım" dedi. Konuya yakın kaynaklara göre FBI olayı soruşturuyor.Yine geçen hafta ABD Tarım Bakanlığı'nda da bir siber güvenlik olayı tespit edildi ve bazı iç uygulamalar devre dışı bırakıldı. Bu gelişmeyi ilk olarak federal teknoloji haberlerine odaklanan Nextgov sitesi duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/abdde-teknoloji-kesintileri-kiyamet-endisesini-korukledi-halk-stok-yapmaya-basladi-1110489280.html

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