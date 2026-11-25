https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/sislide-oto-servisinde-sahte-ariza-iddiasi-3-gozalti-1110592976.html
Şişli'de oto servisinde 'sahte arıza' iddiası: 3 gözaltı
Şişli'de oto servisinde 'sahte arıza' iddiası: 3 gözaltı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Şişli ilçesinde, aracını tamir ettirmek için gittiği oto servisinde dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulunan kişinin başvurusu üzerine gözaltına... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T21:48+0300
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türki̇ye
şişli
i̇stanbul
arıza
motor arızası
teknik arıza
araba
tamirci
otomobil tamircisi
dolandırıcılık
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Şişli'de aracının lastiğindeki hasar nedeniyle 9 Kasım'da oto servisine giden F.Ü. (26), lastik değişimi ve rot balans işlemleri için 12 bin lira ödeme yaptı.Daha sonra aracındaki ses kaydı özelliği bulunan kameranın görüntülerini inceleyen F.Ü, servis çalışanlarının herhangi bir işlem yapmadan araçta arıza varmış gibi göstermeye yönelik konuşmalarını tespit etti. Bunun üzerine polise başvuran F.Ü'nün şikayeti sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile servis çalışanları H.T. (37) ve K.Ö. (20) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/bozuk-yolda-araciniz-hasar-gorduyse-arac-tamir-masrafini-almak-mumkun-1110050887.html
türki̇ye
şişli
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şişli, i̇stanbul, arıza, motor arızası, teknik arıza, araba, tamirci, otomobil tamircisi, dolandırıcılık
şişli, i̇stanbul, arıza, motor arızası, teknik arıza, araba, tamirci, otomobil tamircisi, dolandırıcılık
Şişli'de oto servisinde 'sahte arıza' iddiası: 3 gözaltı
İstanbul'un Şişli ilçesinde, aracını tamir ettirmek için gittiği oto servisinde dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulunan kişinin başvurusu üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şişli'de aracının lastiğindeki hasar nedeniyle 9 Kasım'da oto servisine giden F.Ü. (26), lastik değişimi ve rot balans işlemleri için 12 bin lira ödeme yaptı.
Daha sonra aracındaki ses kaydı özelliği bulunan kameranın görüntülerini inceleyen F.Ü, servis çalışanlarının herhangi bir işlem yapmadan araçta arıza varmış gibi göstermeye yönelik konuşmalarını tespit etti. Bunun üzerine polise başvuran F.Ü'nün şikayeti sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile servis çalışanları H.T. (37) ve K.Ö. (20) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.