https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/sislide-oto-servisinde-sahte-ariza-iddiasi-3-gozalti-1110592976.html

Şişli'de oto servisinde 'sahte arıza' iddiası: 3 gözaltı

Şişli'de oto servisinde 'sahte arıza' iddiası: 3 gözaltı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Şişli ilçesinde, aracını tamir ettirmek için gittiği oto servisinde dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulunan kişinin başvurusu üzerine gözaltına... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T21:48+0300

2026-11-25T21:48+0300

2026-11-25T21:48+0300

türki̇ye

şişli

i̇stanbul

arıza

motor arızası

teknik arıza

araba

tamirci

otomobil tamircisi

dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089369348_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_18be88bcf11f6daf30526ab81324ac25.jpg

Şişli'de aracının lastiğindeki hasar nedeniyle 9 Kasım'da oto servisine giden F.Ü. (26), lastik değişimi ve rot balans işlemleri için 12 bin lira ödeme yaptı.Daha sonra aracındaki ses kaydı özelliği bulunan kameranın görüntülerini inceleyen F.Ü, servis çalışanlarının herhangi bir işlem yapmadan araçta arıza varmış gibi göstermeye yönelik konuşmalarını tespit etti. Bunun üzerine polise başvuran F.Ü'nün şikayeti sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile servis çalışanları H.T. (37) ve K.Ö. (20) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/bozuk-yolda-araciniz-hasar-gorduyse-arac-tamir-masrafini-almak-mumkun-1110050887.html

türki̇ye

şişli

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şişli, i̇stanbul, arıza, motor arızası, teknik arıza, araba, tamirci, otomobil tamircisi, dolandırıcılık