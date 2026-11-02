https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/bozuk-yolda-araciniz-hasar-gorduyse-arac-tamir-masrafini-almak-mumkun-1110050887.html

Bozuk yolda aracınız hasar gördüyse tamir masrafını karşılatmak mümkün

Bozuk yolda aracınız hasar gördüyse tamir masrafını karşılatmak mümkün

Sputnik Türkiye

Bozuk yollar, çukurlar, altyapı çalışmaları ve hatalı yerleştirilen rögar kapakları nedeniyle araçları hasar gören sürücüler, belirli şartları sağlamaları... 02.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-02T14:36+0300

2026-11-02T14:36+0300

2026-11-02T14:42+0300

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araç

yol

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Yollardaki çukurlar, altyapı çalışmaları, yol bozulmaları ve hatalı yerleştirilen kapaklar, sürücüler için maddi hasarla sonuçlanan kazalara neden olabiliyor.Bu tür olaylarda araç sahiplerinin onarım masraflarını her zaman kendi ceplerinden karşılaması gerekmiyor. Kazanın oluş şekli, hasarın nedeni ve sigorta poliçesinin kapsamına göre kasko şirketinden tazminat talep edilebiliyor.Kasko poliçesi bulunmayan sürücüler ise yolun bakım ve güvenliğinden sorumlu idarenin kusurunun bulunduğu durumlarda zararlarının karşılanmasını isteyebiliyor.Kasko sigortası bozuk yol nedeniyle oluşan hasarı karşılar mı?Avukat Talha Duman, altyapı çalışması, çukur veya yola yanlış yerleştirilen kapağa çarpma ya da sürtme sonucu meydana gelen tek taraflı kazalardaki zararların da kasko poliçesi kapsamında karşılanması gerektiğini belirtti.Sürücülerin önemli bir bölümünün bu haklarından haberdar olmadığını ifade eden Duman, kaza sonrasında araç sahiplerinin doğrudan kendi bütçelerinden ödeme yaptıklarını ve bu nedenle gereksiz maddi yükle karşılaşabildiklerini söyledi.Duman, sürücülerin hasarı ispatlamak için izlemesi gereken yolu şöyle anlattı:"Kazayı ispat edilmek için önce kolluk kuvvetlerine haber verilmesi gerekir. Gelen kolluk güçlerinin tutmuş olduğu tek taraflı kaza tespit tutanağı ile birlikte bu durum ispatlanabiliyor. Tutanağın ardından sürücünün 5 iş günü içinde sigorta şirketine gerekli evrak ile birlikte ihbarda bulunması gerekiyor. Başvuru neticesinde şirketin zararı karşılama yönünde ödeme yapması veya bu ödemeyi reddetmesi lazım. Ödeme yaparsa vatandaşın zararı karşılanmış oluyor."Buna göre bozuk yol nedeniyle araç hasarı yaşayan sürücülerin öncelikle kolluk kuvvetlerine haber vermesi ve tek taraflı kaza tespit tutanağı düzenlenmesini sağlaması önem taşıyor.Ardından gerekli belgelerle birlikte 5 iş günü içinde sigorta şirketine hasar ihbarında bulunulması gerektiği belirtiliyor.Sigorta şirketi hasarı karşılamazsa ne yapılmalı?Kasko şirketinin tazminat talebini reddetmesi durumunda sürücüler için farklı hukuki başvuru yolları bulunuyor.Avukat Talha Duman, bunlardan birinin Sigorta Tahkim Komisyonu olduğunu belirtti. Komisyonda sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlendiğini ifade eden Duman, başvuru için önemli bir koşula dikkat çekti:"Burada verilen kararlar, mahkemelerce verilen kararlar niteliğinde sayılıyor ve icrası kabil kararlar oluyor ancak şöyle bir durum var burada: Sigorta Tahkim Komisyonunda kasko poliçesinden kaynaklı zararlara başvuru yapabilmemiz için muhatap sigorta şirketinin tahkim komisyonundaki üye kuruluşların arasında yer alması gerekir."Dolayısıyla Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılabilmesi için ilgili sigorta şirketinin komisyona üye kuruluşlar arasında bulunması gerekiyor.Sigorta Tahkim Komisyonu başvuruları ne kadar sürüyor?Geçen yıl Sigorta Tahkim Komisyonunda yaklaşık 800 bin uyuşmazlık dosyasının incelendiğini ve çözümlendiğini belirten Duman, tahkim sürecinin genel dava yoluna göre daha kısa sürede sonuçlanabildiğini söyledi.Duman, sürece ilişkin şu bilgileri verdi:"Burada ortalama yargı süresi 4-6 ayda neticeleniyor. Genel dava yoluna göre gerçekten daha kısa bir yol oluyor. Tarafların daha mutlu olduğu, parasına daha kısa sürede ulaşabildiği bir yol oluyor."Buna göre tahkim başvurularında belirtilen ortalama sonuçlanma süresi 4 ila 6 ay arasında değişiyor.Tahkim yoluna başvurulamıyorsa hangi mahkemeye gidilir?Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurunun mümkün olmadığı durumlarda sürücüler genel dava yoluna başvurabiliyor.Avukat Duman, bu tür uyuşmazlıklarda asliye ticaret mahkemesine gidilebileceğini, ancak dava açılmadan önce arabuluculuk sürecinin işletilmesi gerektiğini belirtti.Duman, süreci şu sözlerle anlattı:"Asliye ticaret mahkemesine dava açmadan önce arabuluculuk başvurusu yapıyorsunuz. Bu süreçte anlaşabilirseniz eğer, yine daha hızlı bir sonuca ulaşabiliyorsunuz. Anlaşamazsanız da ticaret mahkemesine giderek sigorta şirketinden maddi hasarı talep ve tazmin edebilirsiniz."Arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde sürücüler, araçlarında oluşan maddi hasarın tazmini için dava açabiliyor.Kaskosu olmayan sürücüler de tazminat alabilir mi?Kasko sigortası bulunmayan araç sahipleri de bozuk yol veya altyapı çalışması nedeniyle oluşan zararlarının karşılanmasını talep edebiliyor.Avukat Muhammed Cemil İmamoğulları, bu tür kazalarda zarardan yolun bakım ve güvenliğinden sorumlu idari kurumun sorumlu tutulabileceğini belirtti.İmamoğulları, kazanın ardından delillerin toplanmasının önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:"Öncelikle kaza meydana geldikten hemen sonra kolluk güçlerinden yardım alarak kaza tespit tutanağı tutmanızı öneririm. Aynı zamanda kaza yerinden fotoğraf ve aracınızda oluşan kazanın masrafını belirten faturalar da alınmalıdır."Kaza tespit tutanağı, olay yeri fotoğrafları ve araç onarım faturaları, hasarın bozuk yoldan kaynaklandığının ortaya konulmasında önemli belgeler arasında yer alıyor.Bozuk yol nedeniyle belediyeye veya sorumlu kuruma nasıl dava açılır?Kaskosu bulunmayan sürücülerin, kazanın meydana geldiği yolun hangi idari kurumun sorumluluğunda olduğunu belirlemesi gerekiyor.Avukat İmamoğulları, sorumlu idarenin tespit edilmesinin ardından öncelikle kuruma yazılı başvuru yapılması gerektiğini söyledi.İmamoğulları, başvuru ve dava sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:"Kaza yaptığınız alanın sorumluluğu hangi idari kuruma aitse o kuruma karşı idari dava açmalısınız. Bunun için öncelikle o idari kuruma zararın giderilmesi için dilekçeyle başvuru yapmanız gerekir. 30 gün içerisinde idari kurumdan başvuru için herhangi bir yanıt gelmez ise 60 gün içerisinde idare mahkemesine giderek tam yargı davası açabilirsiniz. Bu dava neticesinde de aracınızda oluşan maddi hasarı idari kurumdan tazmin edebilirsiniz."Bu kapsamda sürücüler, sorumlu idari kuruma tazminat başvurusu yapabiliyor. Başvurunun sonuçsuz kalması halinde ise koşullarına göre idare mahkemesinde tam yargı davası açılabiliyor.İdari başvurularda ve dava açma sürecinde yasal sürelerin kaçırılmaması önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/15-temmuz-sehitler-koprusu-girisinde-kaza-5-arac-birbirine-girdi-1110045806.html

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