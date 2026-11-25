https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/ryabkov-rusya-abu-dabide-gerceklestigi-formatta-muzakerelere-devam-etmeye-hazir-1110591780.html

Ryabkov: Rusya, Abu Dabi'de gerçekleştiği formatta müzakerelere devam etmeye hazır

Ryabkov: Rusya, Abu Dabi'de gerçekleştiği formatta müzakerelere devam etmeye hazır

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Moskova'nın 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de yapılan müzakereler formatında görüşmelere devam etmeye hazır... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T19:53+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, gazetecilere gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.Ryabkov, Moskova'nın 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla yapılan müzakereler formatında görüşmelere devam etmeye hazır olduğunu vurguladı.Ukrayna konusundaki bir sonraki müzakere turunun ne zaman yapılacağının henüz belli olmadığını ifade eden Ryabkov, "Bugün itibarıyla bir sonraki turun ne zaman düzenleneceğine dair bir bilgimiz yok, ancak gerçekleşeceğinden hiç şüphem yok" vurgusunu yaptı.Avrupalılarla temasın olup olmadığı konusunda bilgisi bulunmadığını kaydeden Ryabkov, ancak kendilerinin bir takım şartları dayatması halinde diyalog kurma şanslarını bizzat ortadan kaldırmış olacaklarını sözlerine ekledi.Rus diplomat, Rusya ile ABD arasında 'ihtilaflı konulara' ilişkin temasların mutlaka yıl sonuna kadar gerçekleşeceği bilgisini de verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/putin-guvenlik-konseyi-ile-abu-dabi-muzakerelerinin-sonuclarini-ele-aldi-1110308030.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abu dabi, moskova, ukrayna, abd, müzakere