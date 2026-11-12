https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/putin-guvenlik-konseyi-ile-abu-dabi-muzakerelerinin-sonuclarini-ele-aldi-1110308030.html

Putin, Güvenlik Konseyi ile Abu Dabi müzakerelerinin sonuçlarını ele aldı

Putin, Güvenlik Konseyi ile Abu Dabi müzakerelerinin sonuçlarını ele aldı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı’nın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşmesinin ardından Güvenlik Konseyi’nin daimi... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T22:40+0300

2026-11-12T22:40+0300

2026-11-12T22:40+0300

dünya

vladimir putin

güvenlik konseyi

steve witkoff

jared kushner

vladimir medinskiy

abu dabi

birleşik arap emirlikleri (bae)

moskova

kremlin

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, toplantıya Rusya’yı Abu Dabi’de temsil eden müzakere heyetini davet etti; ilk sunumu heyet başkanı Vladimir Medinskiy yaptı.Putin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkaneti Abu Dabi’deki üçlü görüşmelerin ardından Moskova’ya giden ABD özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Kremlin’de bir araya gelmişti.Rus lider, görüşmede Konstantinovka’daki sivil nüfusun tahliyesi için insani misyon kurulması önerisinde bulunmuştu. Kent çevresindeki mayın temizliği için beş gün gerekeceğini belirten Putin, Rusya’nın bu yerleşim yerini kontrol ettiğini ve operasyonun güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kremlin-putinin-witkoff-ve-kushner-ile-gorusmesi-yapici-ve-faydali-gecti-1110305775.html

abu dabi

birleşik arap emirlikleri (bae)

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vladimir putin, güvenlik konseyi, steve witkoff, jared kushner, vladimir medinskiy, abu dabi, birleşik arap emirlikleri (bae), moskova, kremlin