https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/putin-guvenlik-konseyi-ile-abu-dabi-muzakerelerinin-sonuclarini-ele-aldi-1110308030.html
Putin, Güvenlik Konseyi ile Abu Dabi müzakerelerinin sonuçlarını ele aldı
Putin, Güvenlik Konseyi ile Abu Dabi müzakerelerinin sonuçlarını ele aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı’nın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşmesinin ardından Güvenlik Konseyi’nin daimi... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T22:40+0300
2026-11-12T22:40+0300
2026-11-12T22:40+0300
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vladimir putin
güvenlik konseyi
steve witkoff
jared kushner
vladimir medinskiy
abu dabi
birleşik arap emirlikleri (bae)
moskova
kremlin
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, toplantıya Rusya’yı Abu Dabi’de temsil eden müzakere heyetini davet etti; ilk sunumu heyet başkanı Vladimir Medinskiy yaptı.Putin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkaneti Abu Dabi’deki üçlü görüşmelerin ardından Moskova’ya giden ABD özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Kremlin’de bir araya gelmişti.Rus lider, görüşmede Konstantinovka’daki sivil nüfusun tahliyesi için insani misyon kurulması önerisinde bulunmuştu. Kent çevresindeki mayın temizliği için beş gün gerekeceğini belirten Putin, Rusya’nın bu yerleşim yerini kontrol ettiğini ve operasyonun güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kremlin-putinin-witkoff-ve-kushner-ile-gorusmesi-yapici-ve-faydali-gecti-1110305775.html
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vladimir putin, güvenlik konseyi, steve witkoff, jared kushner, vladimir medinskiy, abu dabi, birleşik arap emirlikleri (bae), moskova, kremlin
vladimir putin, güvenlik konseyi, steve witkoff, jared kushner, vladimir medinskiy, abu dabi, birleşik arap emirlikleri (bae), moskova, kremlin
Putin, Güvenlik Konseyi ile Abu Dabi müzakerelerinin sonuçlarını ele aldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı’nın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşmesinin ardından Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle operatif toplantı düzenleyerek Abu Dabi’deki müzakerelerin sonuçlarını değerlendirdi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, toplantıya Rusya’yı Abu Dabi’de temsil eden müzakere heyetini davet etti; ilk sunumu heyet başkanı Vladimir Medinskiy yaptı.
Putin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkaneti Abu Dabi’deki üçlü görüşmelerin ardından Moskova’ya giden ABD özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Kremlin’de bir araya gelmişti.
Rus lider, görüşmede Konstantinovka’daki sivil nüfusun tahliyesi için insani misyon kurulması önerisinde bulunmuştu. Kent çevresindeki mayın temizliği için beş gün gerekeceğini belirten Putin, Rusya’nın bu yerleşim yerini kontrol ettiğini ve operasyonun güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu vurgulamıştı.