https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-enerji-ve-lojistik-altyapisi-vuruldu-1110588489.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın enerji ve lojistik altyapısı vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın enerji ve lojistik altyapısı vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu ile askeri sanayi tesislerine hizmet veren enerji ve lojistik altyapısının insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T18:22+0300

2026-11-25T18:22+0300

2026-11-25T18:22+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin çarşamba günü Ukrayna’daki enerji ve lojistik altyapısı ile Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına İHA’larla saldırı düzenlediğini açıkladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerine elektrik sağlayan Harkov kentindeki 330 kilovoltluk, Dnepropetrovsk bölgesindeki Verhnedneprovsk yerleşiminde bulunan 150 kilovoltluk ve Jitomir bölgesindeki Malin kentinde yer alan 110 kilovoltluk elektrik trafo merkezleri vuruldu.Dnepropetrovsk bölgesindeki Zelenodolsk kentinde bulunan Krivoy Rog Termik Santrali’nin de hedef alındığı belirtildi. Santralin Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerine enerji sağladığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Odessa bölgesindeki Nerubayskoye ile Mirnoye yerleşimindeki “Blum” lojistik merkezlerinin vurulduğu belirtildi. Söz konusu merkezlerin Ukrayna ordusuna ulaştırılan askeri yüklerin depolanması ve dağıtımında kullanıldığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-ulasim-altyapisi-ve-savunma-sanayisi-tesisleri-vuruldu-1110573025.html

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), dnepropetrovsk, trafo, harkov, odessa