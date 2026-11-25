https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-enerji-ve-lojistik-altyapisi-vuruldu-1110588489.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın enerji ve lojistik altyapısı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın enerji ve lojistik altyapısı vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu ile askeri sanayi tesislerine hizmet veren enerji ve lojistik altyapısının insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T18:22+0300
2026-11-25T18:22+0300
2026-11-25T18:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
dnepropetrovsk
trafo
harkov
odessa
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin çarşamba günü Ukrayna’daki enerji ve lojistik altyapısı ile Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına İHA’larla saldırı düzenlediğini açıkladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerine elektrik sağlayan Harkov kentindeki 330 kilovoltluk, Dnepropetrovsk bölgesindeki Verhnedneprovsk yerleşiminde bulunan 150 kilovoltluk ve Jitomir bölgesindeki Malin kentinde yer alan 110 kilovoltluk elektrik trafo merkezleri vuruldu.Dnepropetrovsk bölgesindeki Zelenodolsk kentinde bulunan Krivoy Rog Termik Santrali’nin de hedef alındığı belirtildi. Santralin Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerine enerji sağladığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Odessa bölgesindeki Nerubayskoye ile Mirnoye yerleşimindeki “Blum” lojistik merkezlerinin vurulduğu belirtildi. Söz konusu merkezlerin Ukrayna ordusuna ulaştırılan askeri yüklerin depolanması ve dağıtımında kullanıldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-ulasim-altyapisi-ve-savunma-sanayisi-tesisleri-vuruldu-1110573025.html
ukrayna
dnepropetrovsk
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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), dnepropetrovsk, trafo, harkov, odessa
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), dnepropetrovsk, trafo, harkov, odessa
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın enerji ve lojistik altyapısı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu ile askeri sanayi tesislerine hizmet veren enerji ve lojistik altyapısının insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin çarşamba günü Ukrayna’daki enerji ve lojistik altyapısı ile Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına İHA’larla saldırı düzenlediğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerine elektrik sağlayan Harkov kentindeki 330 kilovoltluk, Dnepropetrovsk bölgesindeki Verhnedneprovsk yerleşiminde bulunan 150 kilovoltluk ve Jitomir bölgesindeki Malin kentinde yer alan 110 kilovoltluk elektrik trafo merkezleri vuruldu.
Dnepropetrovsk bölgesindeki Zelenodolsk kentinde bulunan Krivoy Rog Termik Santrali’nin de hedef alındığı belirtildi. Santralin Ukrayna’nın askeri sanayi işletmelerinin faaliyetlerine enerji sağladığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Odessa bölgesindeki Nerubayskoye ile Mirnoye yerleşimindeki “Blum” lojistik merkezlerinin vurulduğu belirtildi. Söz konusu merkezlerin Ukrayna ordusuna ulaştırılan askeri yüklerin depolanması ve dağıtımında kullanıldığı ifade edildi.