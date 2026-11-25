https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-ulasim-altyapisi-ve-savunma-sanayisi-tesisleri-vuruldu-1110573025.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da ulaşım altyapısı ve savunma sanayisi tesisleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da ulaşım altyapısı ve savunma sanayisi tesisleri vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda Ukrayna'nın savunma sanayisi tesislerinin, demir yolu... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T09:12+0300

2026-11-25T09:12+0300

2026-11-25T09:22+0300

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rusya silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gece boyunca Ukrayna ordusuna lojistik ve endüstriyel destek sağlayan altyapı noktalarına İHA saldırıları düzenlediği bildirildi.Bakanlığın açıklamasına göre operasyon kapsamında şu hedefler vuruldu:Operasyonların kapsamıRusya Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırıların Ukrayna güçlerinin saldırılarına karşılıkolarak gerçekleştirildiğini kaydetti. Açıklamada ayrıca, Rus ordusunun İHA'lar ve uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar kullanarak karar alma merkezlerini, savunma sanayisi tesislerini ve Ukrayna ordusu tarafından kullanıldığı belirtilen mühimmat depolarını hedef almaya devam ettiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/ukraynada-2022den-bu-yana-rusya-baglantili-sokaklarin-yuzde-96sinin-ismi-degistirildi-1110572701.html

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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), dnepropetrovsk, zaporojye, zelenodolsk