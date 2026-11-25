https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-ulasim-altyapisi-ve-savunma-sanayisi-tesisleri-vuruldu-1110573025.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da ulaşım altyapısı ve savunma sanayisi tesisleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da ulaşım altyapısı ve savunma sanayisi tesisleri vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda Ukrayna'nın savunma sanayisi tesislerinin, demir yolu... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T09:12+0300
2026-11-25T09:12+0300
2026-11-25T09:22+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gece boyunca Ukrayna ordusuna lojistik ve endüstriyel destek sağlayan altyapı noktalarına İHA saldırıları düzenlediği bildirildi.Bakanlığın açıklamasına göre operasyon kapsamında şu hedefler vuruldu:Operasyonların kapsamıRusya Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırıların Ukrayna güçlerinin saldırılarına karşılıkolarak gerçekleştirildiğini kaydetti. Açıklamada ayrıca, Rus ordusunun İHA'lar ve uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar kullanarak karar alma merkezlerini, savunma sanayisi tesislerini ve Ukrayna ordusu tarafından kullanıldığı belirtilen mühimmat depolarını hedef almaya devam ettiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/ukraynada-2022den-bu-yana-rusya-baglantili-sokaklarin-yuzde-96sinin-ismi-degistirildi-1110572701.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), dnepropetrovsk, zaporojye, zelenodolsk
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), dnepropetrovsk, zaporojye, zelenodolsk
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da ulaşım altyapısı ve savunma sanayisi tesisleri vuruldu
09:12 25.11.2026 (güncellendi: 09:22 25.11.2026)
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda Ukrayna'nın savunma sanayisi tesislerinin, demir yolu ulaşımının ve askeri sevkiyatta kullanılan bir yük gemisinin hedef alındığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gece boyunca Ukrayna ordusuna lojistik ve endüstriyel destek sağlayan altyapı noktalarına İHA saldırıları düzenlediği bildirildi.
Bakanlığın açıklamasına göre operasyon kapsamında şu hedefler vuruldu:
Zaporojye:
Ukrayna savunma sanayisi işletmelerine enerji sağlayan 330 kilovoltluk (kV) elektrik trafo merkezi.
Dnepropetrovsk:
Silah ve askeri teçhizat sevkiyatında kullanılan iki demir yolu lokomotifi ile bölgeye bağlı Zelenodolsk yerleşiminde savunma sanayisine elektrik sağlayan 330 kilovoltluk trafo merkezi.
Çernigov:
Snovsk yerleşiminde İHA için bileşen ve parça üretimi gerçekleştiren bir sanayi tesisi.
Çornomorsk Limanı:
Ukrayna'ya askeri nitelikli kargo taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisi.
Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırıların Ukrayna güçlerinin saldırılarına karşılıkolarak gerçekleştirildiğini kaydetti. Açıklamada ayrıca, Rus ordusunun İHA'lar ve uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar kullanarak karar alma merkezlerini, savunma sanayisi tesislerini ve Ukrayna ordusu tarafından kullanıldığı belirtilen mühimmat depolarını hedef almaya devam ettiği ifade edildi.