https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-863-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1110579091.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 863 Ukrayna İHA'sı düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 863 Ukrayna İHA'sı düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekatı kararlılıkla sürdürürken Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiği, enerji ve ulaşım... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T12:59+0300

2026-11-25T12:59+0300

2026-11-25T13:01+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

rusya silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091359987_0:119:3222:1931_1920x0_80_0_0_649b322ef5193d386927711365289624.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük bilgilendirme raporuna göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekatı sürdürüyorBakanlık, son 24 saat içinde cephenin farklı noktalarında yaşanan çatışmalarda Ukrayna ordusunun bin 50'den fazla asker ve 5 zırhlı muharebe aracı kaybettiğini öne sürdü.Rus operasyonel-taktik hava kuvvetleri, taarruz insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu unsurlarının düzenlediği ortak saldırılara ilişkin raporda şu bilgilere yer verildi:Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, hava savunma sistemlerinin son bir gün içinde Ukrayna ordusuna ait uçak tipi 863 İHA düşürdüğünü açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/avrupa-sanayisinin-yuzde-50si-finansal-zorluk-yasiyor-37-milyon-istihdam-tehlikede-1110577955.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)