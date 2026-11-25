https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-863-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1110579091.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 863 Ukrayna İHA'sı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 863 Ukrayna İHA'sı düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekatı kararlılıkla sürdürürken Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiği, enerji ve ulaşım... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T12:59+0300
2026-11-25T12:59+0300
2026-11-25T13:01+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
rusya silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük bilgilendirme raporuna göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekatı sürdürüyorBakanlık, son 24 saat içinde cephenin farklı noktalarında yaşanan çatışmalarda Ukrayna ordusunun bin 50'den fazla asker ve 5 zırhlı muharebe aracı kaybettiğini öne sürdü.Rus operasyonel-taktik hava kuvvetleri, taarruz insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu unsurlarının düzenlediği ortak saldırılara ilişkin raporda şu bilgilere yer verildi:Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, hava savunma sistemlerinin son bir gün içinde Ukrayna ordusuna ait uçak tipi 863 İHA düşürdüğünü açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/avrupa-sanayisinin-yuzde-50si-finansal-zorluk-yasiyor-37-milyon-istihdam-tehlikede-1110577955.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, rusya silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 863 Ukrayna İHA'sı düşürüldü
12:59 25.11.2026 (güncellendi: 13:01 25.11.2026)
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekatı kararlılıkla sürdürürken Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiği, enerji ve ulaşım altyapısı ile İHA üretim merkezlerinin bombalandığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük bilgilendirme raporuna göre, Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekatı sürdürüyor
Bakanlık, son 24 saat içinde cephenin farklı noktalarında yaşanan çatışmalarda Ukrayna ordusunun bin 50'den fazla asker ve 5 zırhlı muharebe aracı kaybettiğini öne sürdü.
Rus operasyonel-taktik hava kuvvetleri, taarruz insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu unsurlarının düzenlediği ortak saldırılara ilişkin raporda şu bilgilere yer verildi:
Ukrayna ordusunun lojistik ve operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan enerji ve ulaşım altyapı
tesisleri vuruldu.
İnsansız hava araçları (İHA) ile insansız kara araçlarının üretim ve depolama merkezleri
imha edildi.
Ukrayna silahlı birlikleri ile yabancı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarının bulunduğu toplam 149 ayrı bölgeye
saldırı düzenlendi.
Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, hava savunma sistemlerinin son bir gün içinde Ukrayna ordusuna ait uçak tipi 863 İHA düşürdüğünü açıkladı.