https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/avrupa-sanayisinin-yuzde-50si-finansal-zorluk-yasiyor-37-milyon-istihdam-tehlikede-1110577955.html

Avrupa sanayisinin yüzde 50'si finansal zorluk yaşıyor: 3.7 milyon istihdam tehlikede

Avrupa sanayisinin yüzde 50'si finansal zorluk yaşıyor: 3.7 milyon istihdam tehlikede

Sputnik Türkiye

Yüksek enerji ve iş gücü maliyetleri ile Çinli üreticilerin artan rekabeti nedeniyle Avrupa'daki sanayi şirketlerinin yarısı mali sıkıntı veya kriz durumuna... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T11:57+0300

2026-11-25T11:57+0300

2026-11-25T12:28+0300

ekonomi̇

avrupa

mckinsey

enerji

sanayi

i̇şsizlik

i̇stihdam

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Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey tarafından hazırlanan 2026 yılı araştırmasına göre, Avrupa sanayi sektöründeki mali bozulma hız kazanarak devam ediyor.Yıllık geliri 100 milyon avronun üzerinde olan makine, otomotiv, elektrik mühendisliği ve hammadde üretimi sektörlerindeki yaklaşık bin 200 kamu ve özel sektör şirketini kapsayan araştırmada, işletmelerin kârlılık, nakit akışı ve borç yükü gibi beş temel finansal göstergesi analiz edildi.Oran yıldan yıla artıyorAraştırma verilerine göre, Avrupa'da finansal güçlük çeken veya kriz durumunda bulunan sanayi şirketlerinin oranı 2023 yılında yüzde 39, 2024 yılında yüzde 42, 2025 yılında ise yüzde 45 olarak kaydedilmişti. 2026 yılı ön verileri ise bu oranın yüzde 50'ye ulaştığını ortaya koydu.Söz konusu yüzde 50'lik dilimin ayrıntıları şu şekilde paylaşıldı:Raporda, sanayideki bu daralmanın Avrupa genelinde yaklaşık 3.7 milyon istihdamı doğrudan risk altına soktuğu vurgulandı.Temel nedenlerAnalistler, Avrupa sanayisindeki kötüleşmenin arkasındaki ana etkenleri yüksek enerji giderleri, iş gücü maliyetleri, düşük verimlilik ve başta Çin olmak üzere küresel rekabetin sertleşmesi olarak sıraladı.McKinsey hesaplamalarına göre, Çin sanayisindeki iş gücü verimliliği Avrupa ortalamasının yaklaşık 1.5 katı seviyesinde bulunuyor. Buna karşılık Avrupa'daki enerji maliyetleri, Çin ve ABD ortalamalarının 1.5 katından daha yüksek seyrediyor. Bu tablo Avrupalı üreticilerin kâr marjlarını daraltırken, finansman maliyetlerini artırıyor ve yeni yatırım kapasitelerini kısıtlıyor.Almanya'da dikkat çeken yükselişFinansal sorunların neredeyse tüm Avrupa ülkelerini etkilediğine dikkat çekilen raporda, mali sıkıntı yaşayan şirket oranının en yüksek olduğu ülkeler Portekiz, Lüksemburg, Hollanda ve İspanya olarak sıralandı. Avrupa sanayisinin lokomotifi konumundaki Almanya'da ise finansal zorluk çeken şirketlerin oranında bir yıl içinde 12 puanlık artış yaşandığı kaydedildi.Raporda, verimlilik artırılmadığı, maliyetler düşürülmediği ve yapısal dönüşüm sağlanmadığı takdirde Avrupa sanayisinin küresel pazardaki rekabet gücünü kaybetmeye devam edeceği uyarısında bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-ulasim-altyapisi-ve-savunma-sanayisi-tesisleri-vuruldu-1110573025.html

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avrupa, mckinsey, enerji, sanayi, i̇şsizlik, i̇stihdam