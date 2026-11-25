https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/putin-rusya-enerji-teknolojilerini-brunei-ile-paylasmaya-hazir-1110585741.html
Putin: Rusya, enerji teknolojilerini Brunei ile paylaşmaya hazır
Putin: Rusya, enerji teknolojilerini Brunei ile paylaşmaya hazır
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin enerji alanındaki deneyim ve teknolojilerini Brunei ile paylaşmaya, ülkede işletilen petrol ve doğal gaz... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T17:37+0300
2026-11-25T17:37+0300
2026-11-25T17:37+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, Moskova’da bir araya geldi.Görüşmenin ardından açıklama yapan Putin, Rusya ile Brunei’nin ikili ilişkilerin geleneksel olarak öne çıkan alanı olan enerjideki ortaklığı daha da güçlendirmek istediğini söyledi.Rusya’nın Brunei’de halihazırda işletilen petrol ve doğal gaz sahalarının verimliliğinin artırılmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu belirten Putin, “Bu alandaki eşsiz Rus deneyimini, uzmanlığını ve yüksek verimli teknik çözümleri Bruneili dostlarımızla paylaşabiliriz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/lukasenko-avrupanin-rusya-ile-diyalogu-reddetmesi-buyuk-bir-hata-1110582338.html
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vladimir putin, hassanal bolkiah, rusya, brunei, moskova
vladimir putin, hassanal bolkiah, rusya, brunei, moskova
Putin: Rusya, enerji teknolojilerini Brunei ile paylaşmaya hazır
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin enerji alanındaki deneyim ve teknolojilerini Brunei ile paylaşmaya, ülkede işletilen petrol ve doğal gaz sahalarının verimliliğinin artırılmasına destek vermeye hazır olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, Moskova’da bir araya geldi.
Görüşmenin ardından açıklama yapan Putin, Rusya ile Brunei’nin ikili ilişkilerin geleneksel olarak öne çıkan alanı olan enerjideki ortaklığı daha da güçlendirmek istediğini söyledi.
Rusya’nın Brunei’de halihazırda işletilen petrol ve doğal gaz sahalarının verimliliğinin artırılmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu belirten Putin, “Bu alandaki eşsiz Rus deneyimini, uzmanlığını ve yüksek verimli teknik çözümleri Bruneili dostlarımızla paylaşabiliriz” dedi.