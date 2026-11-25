https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/putin-rusya-enerji-teknolojilerini-brunei-ile-paylasmaya-hazir-1110585741.html

Putin: Rusya, enerji teknolojilerini Brunei ile paylaşmaya hazır

Putin: Rusya, enerji teknolojilerini Brunei ile paylaşmaya hazır

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin enerji alanındaki deneyim ve teknolojilerini Brunei ile paylaşmaya, ülkede işletilen petrol ve doğal gaz... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T17:37+0300

2026-11-25T17:37+0300

2026-11-25T17:37+0300

dünya

vladimir putin

hassanal bolkiah

rusya

brunei

moskova

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, Moskova’da bir araya geldi.Görüşmenin ardından açıklama yapan Putin, Rusya ile Brunei’nin ikili ilişkilerin geleneksel olarak öne çıkan alanı olan enerjideki ortaklığı daha da güçlendirmek istediğini söyledi.Rusya’nın Brunei’de halihazırda işletilen petrol ve doğal gaz sahalarının verimliliğinin artırılmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu belirten Putin, “Bu alandaki eşsiz Rus deneyimini, uzmanlığını ve yüksek verimli teknik çözümleri Bruneili dostlarımızla paylaşabiliriz” dedi.

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