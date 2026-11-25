https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/lukasenko-avrupanin-rusya-ile-diyalogu-reddetmesi-buyuk-bir-hata-1110582338.html
Lukaşenko: Avrupa'nın Rusya ile diyaloğu reddetmesi büyük bir hata
Lukaşenko: Avrupa'nın Rusya ile diyaloğu reddetmesi büyük bir hata
Sputnik Türkiye
Belarus lideri Lukaşenko, Avrupa ülkelerinin barış için Rusya ile diyalog kurmayı reddetmesinin 3. Dünya Savaşı'na yol açabileceğini belirterek, Rusya olmadan... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T14:12+0300
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2026-11-25T14:17+0300
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Fransız basınına verdiği röportajda, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat ve Avrupa'nın güvenlik mimarisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Avrupalı liderlerin Rusya ile müzakere kapısını kapatmasını eleştiren Lukaşenko, "Rusya ile konuşmanın faydasız olduğu yönündeki açıklamalarınız korkunç bir hata. Bu gidişle 3. Dünya Savaşı'na sürüklenebiliriz" ifadelerini kullandı.Lukaşenko, Avrupa kıtasının güvenliğinin Rusya'nın katılımı olmadan sağlanamayacağını vurgulayarak, "Avrupa'da Doğu olmadan, bahsettiğiniz Rusya olmadan bir güvenlik mimarisi var olamaz. Benim görüşüm bu yönde" diye konuştu.Müzakereler için Minsk'i önerdiUkrayna'daki çatışmaların tırmanmasının Avrupa'da büyük bir felakete yol açabileceği uyarısında bulunan Lukaşenko, Ukraynalı elitlerin de artık Rusya ile anlaşmaya varılması gerektiğini idrak ettiğini söyledi.Çözüm görüşmeleri için Belarus'un başkenti Minsk'i yeniden adres gösteren Lukaşenko, ilgili tüm taraflara "ayrıntıları bir kenara bırakma" ve müzakere masasına oturmak üzere Minsk'e gelme çağrısında bulundu.Trump ve eski Ukrayna yönetimiRöportajında ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerine de değinen Lukaşenko, Trump'ın bu çabalarıyla 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasını önlediğini kaydetti. Lukaşenko, görüşmelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e baskı yapmanın sonuç vermeyeceği yönünde Trump'a tavsiyede bulunduğunu da aktardı.Mevcut krizin sorumlularına ilişkin değerlendirmesinde eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'yu da işaret eden Lukaşenko, Poroşenko'nun Minsk Anlaşması'nı uygulamayarak Rusya'yı aldatmaya çalıştığını ve çatışmalarda payı olduğunu söyledi.Sahadaki duruma ilişkin ise Rusya'nın tüm Donbas bölgesinde kontrolü sağlayacağını ve hesapların bu gerçeklik üzerinden yapılması gerektiğini belirten Lukaşenko, Ukrayna'nın Belarus topraklarından sabotaj eylemleri düzenlemeye çalıştığını ve Minsk yönetiminin buna karşı mücadele ettiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/kremlinden-batiya-mesaj-ukraynaya-yabanci-askerlerin-konuslandirilmasi-kesinlikle-kabul-edilemez-1110580191.html
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belarus, aleksandr lukaşenko, avrupa, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, abd, donald trump, vladimir putin, pyotr poroşenko, donbass, 3. dünya savaşı
belarus, aleksandr lukaşenko, avrupa, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, abd, donald trump, vladimir putin, pyotr poroşenko, donbass, 3. dünya savaşı
Lukaşenko: Avrupa'nın Rusya ile diyaloğu reddetmesi büyük bir hata
14:12 25.11.2026 (güncellendi: 14:17 25.11.2026)
Belarus lideri Lukaşenko, Avrupa ülkelerinin barış için Rusya ile diyalog kurmayı reddetmesinin 3. Dünya Savaşı'na yol açabileceğini belirterek, Rusya olmadan Avrupa güvenlik mimarisinin oluşturulamayacağını kaydetti.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Fransız basınına verdiği röportajda, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat ve Avrupa'nın güvenlik mimarisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Avrupalı liderlerin Rusya ile müzakere kapısını kapatmasını eleştiren Lukaşenko, "Rusya ile konuşmanın faydasız olduğu yönündeki açıklamalarınız korkunç bir hata. Bu gidişle 3. Dünya Savaşı'na sürüklenebiliriz" ifadelerini kullandı.
Lukaşenko, Avrupa kıtasının güvenliğinin Rusya'nın katılımı olmadan sağlanamayacağını vurgulayarak, "Avrupa'da Doğu olmadan, bahsettiğiniz Rusya olmadan bir güvenlik mimarisi var olamaz. Benim görüşüm bu yönde" diye konuştu.
Müzakereler için Minsk'i önerdi
Ukrayna'daki çatışmaların tırmanmasının Avrupa'da büyük bir felakete yol açabileceği uyarısında bulunan Lukaşenko, Ukraynalı elitlerin de artık Rusya ile anlaşmaya varılması gerektiğini idrak ettiğini söyledi.
Çözüm görüşmeleri için Belarus'un başkenti Minsk'i yeniden adres gösteren Lukaşenko, ilgili tüm taraflara "ayrıntıları bir kenara bırakma" ve müzakere masasına oturmak üzere Minsk'e gelme çağrısında bulundu.
Trump ve eski Ukrayna yönetimi
Röportajında ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerine de değinen Lukaşenko, Trump'ın bu çabalarıyla 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasını önlediğini kaydetti. Lukaşenko, görüşmelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e baskı yapmanın sonuç vermeyeceği yönünde Trump'a tavsiyede bulunduğunu da aktardı.
Mevcut krizin sorumlularına ilişkin değerlendirmesinde eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'yu da işaret eden Lukaşenko, Poroşenko'nun Minsk Anlaşması'nı uygulamayarak Rusya'yı aldatmaya çalıştığını ve çatışmalarda payı olduğunu söyledi.
Sahadaki duruma ilişkin ise Rusya'nın tüm Donbas bölgesinde kontrolü sağlayacağını ve hesapların bu gerçeklik üzerinden yapılması gerektiğini belirten Lukaşenko, Ukrayna'nın Belarus topraklarından sabotaj eylemleri düzenlemeye çalıştığını ve Minsk yönetiminin buna karşı mücadele ettiğini sözlerine ekledi.