https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/putin-kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ile-kremlinde-gorustu-1110593691.html

Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Kremlin’de görüştü

Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Kremlin’de görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AI Journey 2026 Konferansı’na katılmak üzere Moskova’ya gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kremlin’de... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T22:27+0300

2026-11-25T22:27+0300

2026-11-25T22:27+0300

dünya

vladimir putin

kasım cömert tokayev

rusya

kazakistan

kremlin

moskova

shenzhen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0a/1053709770_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_40ef2d1bcd356df9934ef4c18eb92488.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kremlin’de görüşme gerçekleştirdi.Tokayev, 26-28 Kasım tarihlerinde düzenlenecek “Yapay Zeka Dünyasına Yolculuk” (AI Journey) Uluslararası Konferansı’na katılmak üzere çarşamba günü Moskova’ya geldi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, Putin’in görüşmede Çin ve ABD liderleriyle Shenzhen'de gerçekleştirilen üçlü müzakerelerin sonuçları hakkında Tokayev’e bilgi verebileceğini belirtmişti.Rusya’nın en büyük bankası Sber tarafından düzenlenen AI Journey konferanslarına geleneksel olarak katılan Putin, 2025 yılındaki etkinlikte Rus yapımı yapay zeka teknolojilerinin ihracatının geliştirilmesi gibi konuları gündeme getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/rusya-disisleri-guvenlik-mimarisine-iliskin-yaklasimimizi-abd-ve-ukraynaya-ilettik-1110592859.html

rusya

kazakistan

moskova

shenzhen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, kasım cömert tokayev, rusya, kazakistan, kremlin, moskova, shenzhen