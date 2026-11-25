https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/putin-kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-ile-kremlinde-gorustu-1110593691.html
Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Kremlin’de görüştü
Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Kremlin’de görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AI Journey 2026 Konferansı’na katılmak üzere Moskova’ya gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kremlin’de... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T22:27+0300
2026-11-25T22:27+0300
2026-11-25T22:27+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kremlin’de görüşme gerçekleştirdi.Tokayev, 26-28 Kasım tarihlerinde düzenlenecek “Yapay Zeka Dünyasına Yolculuk” (AI Journey) Uluslararası Konferansı’na katılmak üzere çarşamba günü Moskova’ya geldi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, Putin’in görüşmede Çin ve ABD liderleriyle Shenzhen'de gerçekleştirilen üçlü müzakerelerin sonuçları hakkında Tokayev’e bilgi verebileceğini belirtmişti.Rusya’nın en büyük bankası Sber tarafından düzenlenen AI Journey konferanslarına geleneksel olarak katılan Putin, 2025 yılındaki etkinlikte Rus yapımı yapay zeka teknolojilerinin ihracatının geliştirilmesi gibi konuları gündeme getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/rusya-disisleri-guvenlik-mimarisine-iliskin-yaklasimimizi-abd-ve-ukraynaya-ilettik-1110592859.html
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vladimir putin, kasım cömert tokayev, rusya, kazakistan, kremlin, moskova, shenzhen
vladimir putin, kasım cömert tokayev, rusya, kazakistan, kremlin, moskova, shenzhen
Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Kremlin’de görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AI Journey 2026 Konferansı’na katılmak üzere Moskova’ya gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kremlin’de bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kremlin’de görüşme gerçekleştirdi.
Tokayev, 26-28 Kasım tarihlerinde düzenlenecek “Yapay Zeka Dünyasına Yolculuk” (AI Journey) Uluslararası Konferansı’na katılmak üzere çarşamba günü Moskova’ya geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada, Putin’in görüşmede Çin ve ABD liderleriyle Shenzhen'de gerçekleştirilen üçlü müzakerelerin sonuçları hakkında Tokayev’e bilgi verebileceğini belirtmişti.
Rusya’nın en büyük bankası Sber tarafından düzenlenen AI Journey konferanslarına geleneksel olarak katılan Putin, 2025 yılındaki etkinlikte Rus yapımı yapay zeka teknolojilerinin ihracatının geliştirilmesi gibi konuları gündeme getirmişti.