https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/prens-william-ve-prenses-katein-evine-hirsizlik-girisimi-1110571245.html
İngiliz kraliyet ailesinde güvenlik alarmı: Prens William ve Prenses Kate'in evine hırsız dadandı
İngiliz kraliyet ailesinde güvenlik alarmı: Prens William ve Prenses Kate'in evine hırsız dadandı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de Galler Prensi William ve eşi Prenses Kate Middleton'ın Norfolk bölgesindeki konutuna hırsızlık amacıyla girmeye çalıştıkları şüphesiyle iki kişi... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T07:55+0300
2026-11-25T07:55+0300
2026-11-25T07:55+0300
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İngiltere'de kraliyet ailesinin güvenliğine ilişkin endişeleri gündeme taşıyan bir olay yaşandı. Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton'ın Norfolk bölgesindeki Anmer Hall adlı konutuna yönelik hırsızlık girişimi şüphesi üzerine polis harekete geçti.İngiliz basınında yer alan haberlere göre Norfolk polisi, 23 Kasım Pazartesi günü yerel saatle 18.00 sıralarında Sandringham yerleşkesindeki konutta şüpheli hareketlilik tespit edildiğine ilişkin ihbar aldı.Kraliyet konutunda helikopter destekli operasyonİhbarın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Aramalarda eğitimli polis köpeklerinin yanı sıra insansız hava araçları ve helikopter de kullanıldı.Norfolk polisi, yerleşke içerisinde hırsızlık ve izinsiz giriş şüphesiyle iki erkeğin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerin gözaltında tutulmaya devam ettiği bildirildi.Prens William ve ailesinin nerede olduğu açıklandıPolis tarafından yapılan açıklamada, olay sırasında Anmer Hall adlı konutun boş olduğu belirtildi.Prens William ve Prenses Kate'in üç çocuklarıyla birlikte Windsor'daki evlerinde bulunduğu ifade edildi.Kraliyet ailesinin güvenliğine ilişkin soru işaretlerini gündeme taşıyan olayın ardından Kensington Sarayı, güvenlik konularına ilişkin herhangi bir açıklama yapmayacağını bildirdi.Kraliçe Elizabeth'in düğün hediyesiydiNorfolk bölgesindeki Sandringham yerleşkesinde bulunan Anmer Hall, İngiliz kraliyet ailesi açısından özel bir öneme sahip.İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 10 yatak odalı tarihi konutu 2011 yılında evlenen Prens William ve Prenses Kate'e düğün hediyesi olarak vermişti.Kraliyet çifti tarafından hafta sonlarında ve tatil dönemlerinde kır evi olarak kullanılan konutta yaşanan olayla ilgili şüphelilerin içeri girmeyi başarıp başaramadığına veya herhangi bir eşyanın çalınıp çalınmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/fransada-sarkoyu-kurtar-operasyonu-eski-cumhurbaskani-sarkozy-ve-esi-tekrar-yargilanacak-1110570664.html
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norfolk, galler, kensington sarayı, kraliçe elizabeth, avrupa, prens, prens william, prenses, prenses diana, kate middleton
İngiliz kraliyet ailesinde güvenlik alarmı: Prens William ve Prenses Kate'in evine hırsız dadandı
İngiltere'de Galler Prensi William ve eşi Prenses Kate Middleton'ın Norfolk bölgesindeki konutuna hırsızlık amacıyla girmeye çalıştıkları şüphesiyle iki kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin helikopter ve insansız hava araçlarıyla arama yaptığı olay sırasında kraliyet ailesinin konutta bulunmadığı açıklandı.
İngiltere'de kraliyet ailesinin güvenliğine ilişkin endişeleri gündeme taşıyan bir olay yaşandı. Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton'ın Norfolk bölgesindeki Anmer Hall adlı konutuna yönelik hırsızlık girişimi şüphesi üzerine polis harekete geçti.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Norfolk polisi, 23 Kasım Pazartesi günü yerel saatle 18.00 sıralarında Sandringham yerleşkesindeki konutta şüpheli hareketlilik tespit edildiğine ilişkin ihbar aldı.
Kraliyet konutunda helikopter destekli operasyon
İhbarın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Aramalarda eğitimli polis köpeklerinin yanı sıra insansız hava araçları ve helikopter de kullanıldı.
Norfolk
polisi, yerleşke içerisinde hırsızlık ve izinsiz giriş şüphesiyle iki erkeğin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerin gözaltında tutulmaya devam ettiği bildirildi.
Prens William ve ailesinin nerede olduğu açıklandı
Polis tarafından yapılan açıklamada, olay sırasında Anmer Hall adlı konutun boş olduğu belirtildi.
Prens William ve Prenses Kate'in üç çocuklarıyla birlikte Windsor'daki evlerinde bulunduğu ifade edildi.
Kraliyet ailesinin güvenliğine ilişkin soru işaretlerini gündeme taşıyan olayın ardından Kensington Sarayı
, güvenlik konularına ilişkin herhangi bir açıklama yapmayacağını bildirdi.
Kraliçe Elizabeth'in düğün hediyesiydi
Norfolk bölgesindeki Sandringham yerleşkesinde bulunan Anmer Hall, İngiliz kraliyet ailesi açısından özel bir öneme sahip.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth
, 10 yatak odalı tarihi konutu 2011 yılında evlenen Prens William ve Prenses Kate'e düğün hediyesi olarak vermişti.
Kraliyet çifti tarafından hafta sonlarında ve tatil dönemlerinde kır evi olarak kullanılan konutta yaşanan olayla ilgili şüphelilerin içeri girmeyi başarıp başaramadığına veya herhangi bir eşyanın çalınıp çalınmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.