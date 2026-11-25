https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/papa-francisin-gizli-gunlukleri-yayinlandi-seytanla-uc-kez-karsilastim-cehennemin-kapilarini-gordum-1110572319.html

Papa Francis'in gizli günlükleri yayınlandı: 'Şeytanla üç kez karşılaştım, cehennemin kapılarını gördüm'

Papa Francis'in gizli günlükleri yayınlandı: 'Şeytanla üç kez karşılaştım, cehennemin kapılarını gördüm'

Sputnik Türkiye

Nisan 2025'te hayatını kaybeden Papa Francis'in özel günlükleri yayımlandı. Katolik Kilisesi'nin eski liderinin hayatı boyunca üç kez Şeytan'la karşılaştığına... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T08:30+0300

2026-11-25T08:30+0300

2026-11-25T08:30+0300

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Katolik dünyasının 12 yıl boyunca ruhani liderliğini üstlenen Papa Francis'in ölümünün ardından yayımlanan özel günlükleri, kamuoyunun bugüne kadar bilmediği manevi mücadelelerini, korkularını ve sıra dışı deneyimlerini gün yüzüne çıkardı."Papa Francis'in Özel Günlüğü" (The Private Diary of Pope Francis) adıyla salı günü farklı ülkelerde ve dillerde yayımlanan kitapta en dikkat çekici ayrıntılardan biri, Papa'nın hayatı boyunca üç kez Şeytan'la karşılaştığına inanması oldu.160 sayfalık kitap, Francis'in en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan ve Vatikan'ın doktrin dairesinin başında bulunan Arjantinli Kardinal Víctor Manuel Fernández tarafından hazırlandı. Fernández, Papa'nın günlüklerindeki ifadeleri yorumlayarak tarihsel bağlamlarıyla birlikte okuyucuya aktardı.Şeytan'ın gözlerini ve sesini unutamamışPapa Francis'in günlüklerinde yer alan en çarpıcı bölümleri, fiziksel olarak hissedebildiğini belirttiği korkutucu deneyimler oluşturuyor.Francis'in Şeytan'la karşılaşma olarak nitelendirdiği deneyimlerin ikisi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te görev yaptığı yıllarda, üçüncüsü ise tartışmalara neden olan 2018'deki Şili ziyaretinin ardından yaşandı.Papa, 24 Ocak 2021 tarihli günlük kaydında üçüncü karşılaşmasını şu sözlerle anlattı:"Roma'ya döndükten birkaç gün sonra bir toplantıdaydım. Onu gördüm ve her şeye sahip olmanın zaferini yaşayan sesini duydum. 'Artık istediğim her şeyi elde ettim' dedi. Önceki iki karşılaşmadaki gözlerini unutamadığım gibi, bu sefer de sesindeki güçlü hırıltıyı unutamıyorum."'Cehennemin girişini gördüm'Francis'in günlüklerinde yer alan bir diğer dikkat çekici kayıt ise 7 Haziran 2018 tarihini taşıyor. Papa, bu kez cehennemin girişini gördüğüne inandığı bir deneyimden söz ediyor.Francis, yaşadıklarını günlüğüne şu ifadelerle aktardı:"Cehennemin girişini gördüm. İçeriye biraz bakmak için eğildim ve dehşete kapıldım."Katoliklerin dua etmek için kullandığı tespihi bir silah gibi eline aldığını belirten Francis, kendisine yardım ettiği için Tanrı'ya şükrettiğini de yazdı.Şili'deki cinsel istismar skandalı Papa'yı derinden sarstıGünlüklerdeki bu sıra dışı ifadelerin arka planında, Katolik Kilisesi'ni sarsan cinsel istismar skandalları bulunuyor.Francis, Ocak 2018'de gerçekleştirdiği Şili ziyareti sırasında ülkedeki cinsel istismar vakalarının mağdurlarının ifadelerini itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.Roma'ya dönüş yolunda uçakta düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularıyla karşılaşan Papa, daha sonra konuyla ilgili bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın ardından mağdurların haklı olduğunu, kendisinin yanıldığını ve Şili'deki kilise yöneticileri tarafından yanlış yönlendirildiğini anlamıştı.Francis, günlüklerinde yaşananlar nedeniyle yıkıldığını ve sorunun ciddiyetini kavramakta zorlandığını belirtti. Temmuz ve Ağustos 2018 tarihli kayıtlarında ise istismar skandallarının kiliseye getirdiği utançtan ve kötülükten söz etti.2021'de derin bir manevi krize sürüklendiİngiliz gazetesi The Independent'ın kitapla ilgili incelemesine göre Papa Francis'in en ağır manevi krizlerinden biri 24 Ocak 2021'de başladı.Bu tarihten bir gün önce Francis, katılması planlanan bir dizi kamuya açık etkinliği iptal etmişti. Vatikan, iptallerin gerekçesi olarak Papa'nın siyatik rahatsızlığının yeniden nüksetmesini göstermişti.Ancak Kardinal Fernández, Francis'in gerçekte bağırsaklarındaki bir sorun nedeniyle dayanılmaz ağrılar çektiğini açıkladı.Papa, Temmuz 2021'de kalın bağırsağının 33 santimetrelik bölümünün alındığı bir ameliyat geçirmiş ve 10 gün hastanede kalmıştı.Vatikan'daki yolsuzluk soruşturmasının gölgesindeFrancis'in sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği dönemde dünya COVID-19 pandemisiyle sarsılırken, Vatikan da kapsamlı bir mali soruşturmayla karşı karşıyaydı.Papa, Eylül 2020'de Vatikan'ın parasını zimmetine geçirdiğine inandığı eski yakın çalışma arkadaşı Kardinal Angelo Becciu'yu görevden almıştı.Francis'in Vatikan Devlet Sekreterliğinde bir yolsuzluk ağı bulunduğuna inanması, benzeri görülmemiş bir soruşturmanın ve yıllar süren hukuki süreçlerin önünü açmıştı.Yargılama sonucunda Becciu'nun da aralarında bulunduğu bazı isimler mahkum edilirken, savcıların geniş çaplı bir yolsuzluk ağına ilişkin iddialarının önemli bir bölümü mahkeme tarafından kabul edilmemişti.Temyiz süreci devam ederken Papa Francis'in soruşturmadaki rolü de savunmanın gündeme getirdiği başlıca konular arasında yer alıyor.Kitapta davadan doğrudan söz edilmese de Francis'in 2021-2022 yıllarında yaşadığı manevi krizin yönetim sorunları, karar alma baskısı, manevi kuraklık ve yalnızlık duygusuyla iç içe geçtiği belirtiliyor.Papa'nın 32 yıllık sırları deri kaplı bir ajandadaydıAsıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Francis'in deri kaplı bir ajandaya yazdığı günlüklerin ilk kaydı, Buenos Aires'te yardımcı piskopos olarak görev yaptığı Aralık 1992'ye uzanıyor.Buenos Aires Başpiskoposluğu ve papalık dönemlerini de kapsayan günlüklerdeki son kayıt ise 18 Ağustos 2024 tarihini taşıyor. Francis, bu kayıttan yaklaşık sekiz ay sonra, Nisan 2025'te 88 yaşında hayatını kaybetmişti.Günlükler, Katolik dünyasının eski liderinin kamuoyuna yansıtmadığı korkularını, güvensizliklerini, hayallerini ve iç hesaplaşmalarını da ortaya koyuyor. Francis'in zaman zaman değersizlik ve utanç duygularıyla mücadele ettiği, kendisine karşı son derece sert olduğu görülüyor.Ölümünün ardından özel günlükleri yayımlanan bir önceki papa, 1963 yılında hayatını kaybeden XXIII. Ioannes olmuştu.En büyük sırlarını kimsenin çözemediği bir şifreyle yazmışPapa Francis'in özel günlükleri pek çok bilinmeyeni ortaya çıkarsa da en büyük sırları gizemini koruyor.Kardinal Fernández, Francis'in en mahrem düşüncelerini çözülemeyen bir şifreyle kaleme aldığını ve bu bölümlerin yayımlanan kitapta yer almadığını açıkladı.Dünyanın en etkili dini makamlarından birine seçilmesine ilişkin günlük kaydı ise şaşırtıcı derecede kısa ve sade.Francis, papa seçilmesinden dört aydan fazla bir süre sonra, Temmuz 2013'te günlüğüne yalnızca şu cümleyi yazmıştı:"13 Mart'ta beni papa seçtiler."

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papa francis, şeytan, buenos aires, şili, arjantin, vatikan, katolik kilisesi, yılsonu2026