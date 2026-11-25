https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/ormanda-kaybolan-76-yasindaki-mumine-kilic-7-gun-sonra-sag-bulundu-nemli-toprak-yiyerek-hayatta-1110568985.html

Ormanda kaybolan 76 yaşındaki Mümine Kılıç, 7 gün sonra sağ bulundu: Nemli toprak yiyerek hayatta kaldı

Ormanda kaybolan 76 yaşındaki Mümine Kılıç, 7 gün sonra sağ bulundu: Nemli toprak yiyerek hayatta kaldı

Sputnik Türkiye

Mersin'in Erdemli ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Mümine Kılıç, yedi gün sonra ormanlık alanda sağ bulundu. Hastanede tedavi altına alınan Kılıç, günlerce çam... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T06:47+0300

2026-11-25T06:47+0300

2026-11-25T06:47+0300

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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir haftadır kayıp olarak aranan 76 yaşındaki Mümine Kılıç'tan sevindiren haber geldi. Ormanlık alanda yolunu kaybeden yaşlı kadın, arama kurtarma çalışmalarının yedinci gününde evinden yaklaşık 6-7 kilometre uzaklıkta sağ bulundu.Erdemli ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Sinap Mahallesi sınırlarında bulunan Küçükfındık Yaylası'nda 18 Kasım günü kaybolan Kılıç için ailesinin ihbarı üzerine geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, Erdemli Belediyesi ekipleri, gönüllüler ve bölge sakinleri katıldı.Yedi gün sonra ormanlık alanda bulunduGünlerdir devam eden arama çalışmaları sonucunda Mümine Kılıç, Erdemli Belediyesi personeli tarafından ormanlık alanda bulundu. Oldukça bitkin olduğu gözlenen yaşlı kadına ilk müdahale bulunduğu noktada yapıldı.UMKE ekipleri tarafından bulunduğu bölgeden çıkarılan Kılıç'ın ilk sözlerinin "Su istiyorum su" olması dikkat çekti. Ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın tedavi altına alındı.Çam ağaçlarının altında uyuduHastanede yakınlarının getirdiği yemeği yiyen ve su içen Mümine Kılıç, ormanda geçirdiği yedi günü anlattı.Oğlakları ve kuzuları için ağaç dalları kesmek amacıyla ormanlık alana girdiğini, ancak dönüş yolunu bulamadığını belirten Kılıç, şunları söyledi:"Dönemedim, yolu aradım ama bulamadım. Tansiyonum çıkınca biraz beynim dönüyor. Dağlardaydım hep, çamların dibinde yattım. Soğukta kıyafetlerimle kaldım ne yapabilirim? Bir şey yemedim, susuz dayanamadım ağzım kurudu. Oradan sucular geçti ama beni tanıyamadılar. Çocuklar 'bir damla su dedim' hiç vermediler"'Ağzım kurudu nemli toprak yedim'Ormanlık alanda geçirdiği günlerde birkaç kez düşen ve sol gözünde morluk oluşan Kılıç, susuzluk nedeniyle konuşmakta dahi güçlük çektiğini söyledi.Susuzluğunu gidermek için nemli toprak yediğini ve dereden su içtiğini anlatan yaşlı kadın, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:"Bir de jandarmaların yanına çıkacağım diye düştüm, boşluğa bastım habersiz. Yokuş aşağıya düştüm. Bir çocuk buldu beni. Allah kendilerinden razı olsun. Eğer çocuk olmasaydı aşağıya düşecektim. Ağzım kurudu nemli toprak yedim, konuşamaz oldum. Nemli toprak ancak ağzımı nemlendiriyor. Ağzım kuruyordu susuzluktan. İki sefer kendimi dereye attım, dereden su içtim"Köpeğinin eve dönmesi ailesini umutlandırdıMümine Kılıç'ın kaybolduğu sırada yanında bulunan köpeğinin bir süre sonra eve dönmesi, ailesinin umutlarını artırdı. Arama çalışmaları sırasında köpekten de yararlanılmaya çalışıldı.Yaşlı kadının yeğeni Tansu Ayaz, teyzesinin bulunmasının ardından yaşadıkları sevinci şu sözlerle dile getirdi:"Hayvanı var, evinin orada. Küçük olunca onlara dal getirmeye gitmiş. Onda da yolunu bulamamış, kaybolmuş. Bulurum diye yürümüş, yürümüş ama bulamamış. Köpeği vardı yanında. Köpeği de belli bir süre sonra o da kaybolmuş. Köpeği eve gelmiş. Köpek eve gelince zaten anladık biz yaşadığını. Sonra köpeğe çip falan taktılar. Yine bulamadık. Bugün 7. gün. Haber geldi 'bulundu' diye. Erdemli Belediyesine teşekkür ediyoruz. Onun personelleri bulmuş. Sağlık durumu iyi şu an, çok şükür"Mümine Kılıç'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, yakınları sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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