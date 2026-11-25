https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/ogretmenler-gunu-yemeginde-91-kisi-hastanelik-oldu--1110584386.html
Öğretmenler Günü yemeğinde 91 kişi hastanelik oldu
Öğretmenler Günü yemeğinde 91 kişi hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
Ardahan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düzenlenen yemeğe katılan 91 kişi hastanelik oldu. 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T16:34+0300
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24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Ardahan'da düzenlenen yemek programına katılan çok sayıda kişi mide bulantısı ile karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedavileri tamamlanan 91 kişinin taburcu edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adli ve idari soruşturma başlatıldıValilikten yapılan açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programına katılan bazı vatandaşlarda mide bulantısı ve karın ağrısı gibi şikayetlerin görüldüğü belirtildi.Sağlık kuruluşlarına başvuran 91 kişinin ayakta yapılan tedavilerin ardından taburcu edildiği bildirilen açıklamada, konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün incelemesinin sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, Valilik tarafından yakından takip edilen konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/dev-microsoft-kesintisi-15-otel-musterisinin-zehirlenmesine-neden-oldu-1110423593.html
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ardahan, zehirlenme, toplu zehirlenme
Öğretmenler Günü yemeğinde 91 kişi hastanelik oldu
Ardahan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düzenlenen yemeğe katılan 91 kişi hastanelik oldu.
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Ardahan'da düzenlenen yemek programına katılan çok sayıda kişi mide bulantısı ile karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedavileri tamamlanan 91 kişinin taburcu edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adli ve idari soruşturma başlatıldı
Valilikten yapılan açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programına katılan bazı vatandaşlarda mide bulantısı ve karın ağrısı gibi şikayetlerin görüldüğü belirtildi.
Sağlık kuruluşlarına başvuran 91 kişinin ayakta yapılan tedavilerin ardından taburcu edildiği bildirilen açıklamada, konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün incelemesinin sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, Valilik tarafından yakından takip edilen konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı ifade edildi.