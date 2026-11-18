https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/dev-microsoft-kesintisi-15-otel-musterisinin-zehirlenmesine-neden-oldu-1110423593.html
Dev Microsoft kesintisi 15 otel müşterisinin zehirlenmesine neden oldu
Dev Microsoft kesintisi 15 otel müşterisinin zehirlenmesine neden oldu
Sputnik Türkiye
ABD, uçuşların durmasını yeni, bankacılık sistemlerindeki aksaklıkları ve giderek artan yazılım hatalarını atlatmaya çalışırken, asıl kargaşanın ardında bir başka kaza daha gün yüzüne çıktı.
2026-11-18T12:55+0300
2026-11-18T12:55+0300
2026-11-18T12:55+0300
dünya
microsoft
zehirlenme
klor gazı
haberler
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Bir hafta önce, Microsoft ofis uygulamalarındaki küresel kesintinin, iş akışındaki aksaklıklardan çok daha ciddi sorunlara yol açtığı ortaya çıktı. Microsoft hizmetlerinin dünya genelinde milyonlarca kullanıcı için devre dışı kalması, doğrudan bu kesintinin bir sonucu olarak en az 15 kişinin klor gazı sızıntısı nedeniyle zehirlenmesine yol açtı.Alman yayın kuruluşu WDR'nin haberine göre, Almanya'nın Brühl kentindeki Phantasialand tema parkı ve tatil köyünde, otomatik bir dozajlama sisteminin havuzlardan birine aşırı miktarda klor pompalaması sonucu 15 konuk rahatsızlandı.Otomatik uyarı sistemi bildirim göndermediDozajlama sisteminin kendisi doğrudan bir Microsoft hizmeti tarafından kontrol edilmiyordu, ancak WDR'nin aktardığına göre, güvensiz durumları bildirmek üzere tasarlanmış otomatik bir uyarı sistemi, havuza aşırı miktarda klor pompalandığına dair e-posta bildirimini iletemedi.Havuzu kullanan ve talihsiz bir şekilde etkilenen konuklar solunum yollarında tahriş şikayetiyle başvurdu, bunlardan dördü hastaneye kaldırıldı. WDR'nin haberine göre, hastaneye kaldırılanlardan en az biri ‘orta dereceli acil durum’ olarak sınıflandırıldı ve daha uzun süreli bir hastane yatışı gerektirdi. Yerel itfaiye teşkilatına göre, zehirlenme olayının yaşandığı yere en az kırk acil durum müdahale ekibi sevk edildi.Ne olmuştu?Microsoft'taki kesinti, dünya çapında Outlook, Teams, SharePoint ve Copilot gibi platformların yaklaşık 24 saat boyunca devre dışı kalmasına neden oldu. Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan bu yazılımlar, aslında kritik bir altyapı niteliğinde. Çünkü yaşanan kesintiler hastaneler, finans kuruluşları, okullar ve daha pek çok alanda ciddi aksamalara yol açıyor.ABC'nin haberine göre, pazartesi günü bir açıklama yapan Microsoft yetkilisi, kesintinin Temmuz ayındaki bir güncellemede yer alan ve zincirleme bir ağ sorununa yol açan "gizli bir kusurdan" kaynaklandığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/abdde-pesi-sira-arizalar-microsoft-kesintisi-binlerce-ucusun-durmasi-ve-en-son-bankacilik-sistemi-1110396691.html
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microsoft, zehirlenme, klor gazı, haberler
microsoft, zehirlenme, klor gazı, haberler
Dev Microsoft kesintisi 15 otel müşterisinin zehirlenmesine neden oldu
ABD, uçuşların durmasını yeni, bankacılık sistemlerindeki aksaklıkları ve giderek artan yazılım hatalarını atlatmaya çalışırken, Almanya'da 15 kişinin kesinti kaynaklı klor zehirlenmesi yaşadığı ortaya çıktı.
Bir hafta önce, Microsoft ofis uygulamalarındaki küresel kesintinin, iş akışındaki aksaklıklardan çok daha ciddi sorunlara yol açtığı ortaya çıktı. Microsoft hizmetlerinin dünya genelinde milyonlarca kullanıcı için devre dışı kalması, doğrudan bu kesintinin bir sonucu olarak en az 15 kişinin klor gazı sızıntısı nedeniyle zehirlenmesine yol açtı.
Alman yayın kuruluşu WDR'nin haberine göre, Almanya'nın Brühl kentindeki Phantasialand tema parkı ve tatil köyünde, otomatik bir dozajlama sisteminin havuzlardan birine aşırı miktarda klor pompalaması sonucu 15 konuk rahatsızlandı.
Otomatik uyarı sistemi bildirim göndermedi
Dozajlama sisteminin kendisi doğrudan bir Microsoft hizmeti tarafından kontrol edilmiyordu, ancak WDR'nin aktardığına göre, güvensiz durumları bildirmek üzere tasarlanmış otomatik bir uyarı sistemi, havuza aşırı miktarda klor pompalandığına dair e-posta bildirimini iletemedi.
Havuzu kullanan ve talihsiz bir şekilde etkilenen konuklar solunum yollarında tahriş şikayetiyle başvurdu, bunlardan dördü hastaneye kaldırıldı. WDR'nin haberine göre, hastaneye kaldırılanlardan en az biri ‘orta dereceli acil durum’ olarak sınıflandırıldı ve daha uzun süreli bir hastane yatışı gerektirdi. Yerel itfaiye teşkilatına göre, zehirlenme olayının yaşandığı yere en az kırk acil durum müdahale ekibi sevk edildi.
Microsoft'taki kesinti, dünya çapında Outlook, Teams, SharePoint ve Copilot gibi platformların yaklaşık 24 saat boyunca devre dışı kalmasına neden oldu. Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan bu yazılımlar, aslında kritik bir altyapı niteliğinde. Çünkü yaşanan kesintiler hastaneler, finans kuruluşları, okullar ve daha pek çok alanda ciddi aksamalara yol açıyor.
ABC'nin haberine göre, pazartesi günü bir açıklama yapan Microsoft yetkilisi, kesintinin Temmuz ayındaki bir güncellemede yer alan ve zincirleme bir ağ sorununa yol açan "gizli bir kusurdan" kaynaklandığını belirtti.