https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/nvidiada-u-donusu-huangin-donusu-kuresel-piyasalari-ucurdu-1110569845.html

Nvidia'da U dönüşü: Huang'ın dönüşü küresel piyasaları uçurdu

Nvidia'da U dönüşü: Huang'ın dönüşü küresel piyasaları uçurdu

Sputnik Türkiye

Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın CEO'luk görevine dönmesi küresel piyasalarda güçlü bir toparlanmayı tetikledi. Nvidia hisseleri yüzde 31,5 yükselirken... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T07:26+0300

2026-11-25T07:26+0300

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Küresel piyasalarda son haftalarda yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerle derinleşen satış dalgası, ABD'li çip devi Nvidia'dan gelen sürpriz kararla yerini güçlü bir yükselişe bıraktı.Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın yönetim kurulu başkanlığı ve CEO'luk görevlerine geri dönmesi, teknoloji sektöründe yatırımcı güvenini yeniden artırdı. Şirketin hisseleri haftanın ilk işlem gününde yüzde 31,5 değer kazanırken, piyasa değerine yaklaşık 1 trilyon dolar eklendi.Trump devreye girdi, Nvidia yönetimi karar değiştirdiABD Başkanı Donald Trump, Nvidia yönetim kuruluyla görüştüğünü ve Huang'ın yeniden göreve dönmesi konusunda şirket yönetimini ikna ettiğini açıkladı.Nvidia da karar sürecinde ABD hükümetinden üst düzey yetkililerin görüşlerinin alındığını bildirdi. Yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı karar, Huang'ın ayrılışının ardından yapay zeka sektöründe artan belirsizliği kısa vadede hafifletti.Analistler, Nvidia'nın küresel yapay zeka ekosistemindeki merkezi konumu nedeniyle şirketin yönetimindeki değişikliklerin yatırımcı güveni üzerinde belirleyici bir rol oynadığına dikkat çekiyor.Wall Street'te 1,5 yılın en güçlü yükselişlerinden biriGeçen hafta sert kayıplar yaşayan Wall Street, Trump'ın Nisan 2025'te açıkladığı gümrük vergilerinin ardından geçen dönemin en güçlü günlük yükselişlerinden birini kaydetti.Nvidia öncülüğünde teknoloji hisselerine yayılan alım dalgasıyla ABD borsalarında dikkat çekici artışlar yaşandı:Yapay zeka yatırımlarına ilişkin iyimserliğin yeniden güçlenmesi, teknoloji sektörünün yanı sıra küresel piyasalarda da risk iştahını artırdı.Yükseliş dalgası Avrupa ve Asya'ya yayıldıABD'deki güçlü toparlanmanın etkileri Avrupa ve Asya borsalarında da hissedildi. Avrupa'nın gösterge endekslerinden Stoxx Europe 600 yüzde 1,8 yükselirken, Hollandalı çip ekipmanı üreticisi ASML'nin hisseleri yüzde 8,9 değer kazandı.Asya piyasalarında ise yarı iletken üreticileri yükselişe öncülük etti. Tayvan merkezli TSMC'nin hisseleri yüzde 9,9, Güney Koreli SK Hynix'in hisseleri yüzde 8,9 ve Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 8,5 arttı.Japonya, Güney Kore ve Tayvan'daki teknoloji şirketlerine yayılan alım dalgası, yapay zeka yatırımlarının Asya ekonomileri açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koydu.Altın, dolar ve tahvil piyasaları da etkilendiYapay zeka sektörüne yönelik güvenin yeniden güçlenmesi, tahvil ve döviz piyasalarına da yansıdı.ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakın vadede faiz artırabileceğine yönelik fiyatlamalarla iki yıllık ABD tahvil faizi yüzde 4,68 civarında seyretti. Dolar endeksi ise 104,3 seviyesinde dengelendi.Hisse senedi piyasalarındaki toparlanmanın güvenli liman talebini azaltmasıyla birlikte altın fiyatlarında sınırlı hareket görüldü.Nvidia etkisi bakır fiyatlarını da yükselttiYapay zeka yatırımlarına yönelik beklentilerdeki değişim, veri merkezleri ve enerji altyapısının temel girdilerinden biri olan bakır fiyatlarında da sert dalgalanmaya neden oldu.Nvidia'nın açıklaması öncesinde düşüş eğiliminde olan Comex bakır vadeli işlemleri, haberin ardından yüzde 5,5'e varan yükselişle pound başına 5,8 dolara ulaştı.Londra Metal Borsası'nda ise üç aylık bakır kontratları, gün içerisinde ton başına 11 bin 948 dolara kadar geriledikten sonra toparlandı. Buna karşın bakırın kasım ayındaki toplam değer kaybı yaklaşık yüzde 11 seviyesinde bulunuyor.Yükseliş madencilik sektörüne de yayıldı. Freeport-McMoRan, BHP ve Rio Tinto'nun da aralarında bulunduğu beş büyük madencilik şirketinin toplam piyasa değeri, işlemlerin ilk dakikalarında 25 milyar dolardan fazla arttı.Trump'ın Nvidia kazancı 15 milyon doları bulmuş olabilirJensen Huang'ın CEO'luk görevine dönmesinin ardından Nvidia hisselerinde yaşanan tarihi yükselişin olası kazananlarından biri de ABD Başkanı Donald Trump oldu.Trump'ın 5 Kasım'da sunduğu mali bildirimlere göre ABD Başkanı'nın 30 Eylül itibarıyla 32 bin ile 370 bin arasında Nvidia hissesine sahip olabileceği belirtiliyor.Nvidia hisselerindeki yükselişin, Trump'ın sahip olabileceği azami hisse miktarı üzerinden yapılan hesaplamaya göre portföyüne yaklaşık 15 milyon dolara kadar değer kazandırmış olabileceği değerlendiriliyor.Ancak mali bildirimlerde kesin hisse miktarı yerine geniş aralıkların yer alması ve Trump'ın güncel pozisyonunun bilinmemesi nedeniyle gerçek kazancı hesaplanamıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/jensen-huangin-donusuyle-ilgili-yeni-detaylar-ekonomiyi-onsuz-neden-cokuyordu-1110554042.html

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