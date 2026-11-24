https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/jensen-huangin-donusuyle-ilgili-yeni-detaylar-ekonomiyi-onsuz-neden-cokuyordu-1110554042.html

Jensen Huang’ın dönüşüyle ilgili yeni detaylar: Amerikan ekonomisi onsuz neden çöküyordu?

Jensen Huang’ın dönüşüyle ilgili yeni detaylar: Amerikan ekonomisi onsuz neden çöküyordu?

Sputnik Türkiye

Trump’ın bizzat müdahale ettiği bu U dönüşünün arkasındaki gerçekler Amerikan basınında ‘Küresel piyasalar ve yapay zeka ekonomisi Jensen Huang'sız ayakta kalamıyor mu?’ sorusunu gündeme taşıdı.

2026-11-24T15:10+0300

2026-11-24T15:10+0300

2026-11-24T15:14+0300

ekonomi̇

jensen huang

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Teknoloji dünyası ve küresel piyasalar, son iki haftada son yılların en çarpıcı yönetim krizlerinden birine tanıklık etti. 12 Kasım'da adı Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Alice Huang ve şirket içi ilişkilerle anılan skandallar nedeniyle istifa eden çip devi Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, sadece haftalar sonra dün Beyaz Saray'ın doğrudan devreye girmesiyle koltuğuna geri döndü.Silikon Vadisi diplomasisiYönetim kurulunun bu ani fikir değişikliğinin arkasında ise Washington'dan gelen yoğun baskı vardı. Huang ile yakın kişisel ilişkisi bulunan ABD Başkanı Donald Trump, pazar gecesi Huang'ın göreve iadesi için çağrıda bulundu ve pazartesi günü CNBC'ye verdiği röportajda kararın mimarı olduğunu açıkça dile getirdi.Amerikan basınına kulislerden sızan bilgilere göre, hafta sonu boyunca Başkan Yardımcısı JD Vance de sürece bizzat dahil oldu. Siyasete atılmadan önce Silikon Vadisi'nde çalışan Vance'in, yönetim kurulu üyelerinin Huang'ı yeniden işe alma konusundaki çekincelerini gidermek için Beyaz Saray adına "özel elçi" gibi devreye girdiği öğrenildi.Ekonomi onun yokluğunu neden kaldıramadı?Bir teknoloji CEO'sunun yaşadığı ağır skandallara rağmen, bizzat ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı'nın arabuluculuğuyla görevine iade edilmesi, Amerikan basınına göre modern ekonominin "tek adam" kırılganlığını gözler önüne serdi. Piyasalar ve Washington açısından Huang'ın gidişi, sadece bir yönetici değişikliği değil, sistematik bir ekonomik çöküş riski taşıyordu:Borsalardaki domino etkisiS&P 500 ve Nasdaq endekslerinin lokomotifi olan Nvidia'daki belirsizlik, küresel borsa endekslerinde sert satış dalgalarını tetikledi. Dönüşüyle yaşanan yüzde 35'lik sıçrama, Amerikan basınına göre piyasanın aslında şirkete değil, doğrudan Huang'ın vizyonuna fiyat biçtiğini kanıtladı.Tayvan'daki üretim üslerinden (TSMC) küresel teknoloji devlerine, Pekin'den Washington'a kadar uzanan hassas dengeyi bizzat kuran Huang'ın yerini doldurabilecek ikinci bir ismin bulunmaması, yönetim kurulunu geri adım atmaya zorladı.Şirkette alkışlarla karşılandıKararın açıklanmasının ardından Nvidia'nın Kaliforniya, Santa Clara'daki genel merkezine giden Huang, çalışanlar tarafından adeta bir kahraman gibi karşılandı. Ünlü deri ceketini çıkarıp lacivert bir Dior ceket giydiği görülen Huang'a balkonlardan alkış tutan çalışanlar "Seni seviyoruz Jensen!" sloganları attı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/son-dakika-haberleri-jensen-huang-nvidiada-baskan-ceo-ve-yonetim-kurulu-uyesi-olarak-gorevine-geri-dondu-1110536295.html

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