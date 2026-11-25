https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/netanyahu-sikayet-etmisti-galatasaraydan-uefanin-ceza-uyarisina-filistin-pankartli-cevap-1110570210.html
Netanyahu şikayet etmişti: Galatasaray'dan UEFA'nın ceza uyarısına Filistin pankartlı cevap
Netanyahu şikayet etmişti: Galatasaray'dan UEFA'nın ceza uyarısına Filistin pankartlı cevap
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı ağırladığı karşılaşmada Filistin'e destek mesajlarını sürdürdü. İsrail hükümetinin şikayeti... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T07:32+0300
2026-11-25T07:32+0300
2026-11-25T07:32+0300
spor
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galatasaray
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray, karşılaşma öncesinde gündeme gelen yaptırım uyarılarına rağmen Filistin'e destek tutumunu sürdürdü.Mynet'in aktardığına göre İsrail hükümetinin UEFA'ya yönelik şikayeti ve karşılaşma öncesindeki güvenlik toplantısında yapılan ceza uyarılarının ardından gözlerin çevrildiği RAMS Park'ta, Filistin ve Gazze'ye destek mesajları içeren pankartlar açıldı.RAMS Park tribünlerinde Filistin mesajlarıKarşılaşma öncesinde stadyumdan paylaşılan görüntülerde tribünlere asılan "Özgür Filistin" yazılı pankart dikkat çekti.Mücadele sırasında ise tribünlerde İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren ve Filistin halkıyla dayanışma mesajları veren farklı pankartlar yer aldı.Tribünlerde "İnsanlık bir olsun, Siyonizm yok olsun", "Gazze'yi asla unutma, soykırıma sessiz kalma" ve "İnsanlığın onuru, şerefi ve gururu sensin Gazze" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açıldı.İsrail'in şikayeti ve UEFA'nın ceza uyarısıİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Filistin'e destek pankartları nedeniyle Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiği bildirilmişti.Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen güvenlik toplantısında da söz konusu pankartlar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe ceza uygulanabileceği yönünde uyarıda bulunulduğu aktarıldı.Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın Aston Villa karşılaşmasında da Filistin'e destek mesajlarını sürdürmesi dikkat çekti.Dursun Özbek geri adım atmayacaklarını açıklamıştıGalatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada Filistin halkına destek vermeyi sürdüreceklerinin mesajını vermişti.Özbek, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:Galatasaray'ın Aston Villa karşılaşmasında açılan pankartların ardından UEFA'nın nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/galatasaray-aston-villayi-tek-golle-devirdi-1110564928.html
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dursun özbek, filistin, gazze, i̇srail, galatasaray, aston villa, uefa
dursun özbek, filistin, gazze, i̇srail, galatasaray, aston villa, uefa
Netanyahu şikayet etmişti: Galatasaray'dan UEFA'nın ceza uyarısına Filistin pankartlı cevap
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı ağırladığı karşılaşmada Filistin'e destek mesajlarını sürdürdü. İsrail hükümetinin şikayeti ve UEFA'nın ceza uyarısına rağmen RAMS Park tribünlerinde Gazze ve Filistin'e destek veren pankartlar açıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray, karşılaşma öncesinde gündeme gelen yaptırım uyarılarına rağmen Filistin'e destek tutumunu sürdürdü.
Mynet'in aktardığına göre İsrail
hükümetinin UEFA'ya
yönelik şikayeti ve karşılaşma öncesindeki güvenlik toplantısında yapılan ceza uyarılarının ardından gözlerin çevrildiği RAMS Park'ta
, Filistin
ve Gazze'ye
destek mesajları içeren pankartlar açıldı.
RAMS Park tribünlerinde Filistin mesajları
Karşılaşma öncesinde stadyumdan paylaşılan görüntülerde tribünlere asılan "Özgür Filistin" yazılı pankart dikkat çekti.
Mücadele sırasında ise tribünlerde İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren ve Filistin halkıyla dayanışma mesajları veren farklı pankartlar yer aldı.
Tribünlerde "İnsanlık bir olsun, Siyonizm yok olsun", "Gazze'yi asla unutma, soykırıma sessiz kalma" ve "İnsanlığın onuru, şerefi ve gururu sensin Gazze" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açıldı.
İsrail'in şikayeti ve UEFA'nın ceza uyarısı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Filistin'e destek pankartları nedeniyle Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiği bildirilmişti.
Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen güvenlik toplantısında da söz konusu pankartlar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe ceza uygulanabileceği yönünde uyarıda bulunulduğu aktarıldı.
Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın Aston Villa karşılaşmasında da Filistin'e destek mesajlarını sürdürmesi dikkat çekti.
Dursun Özbek geri adım atmayacaklarını açıklamıştı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek
, daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada Filistin halkına destek vermeyi sürdüreceklerinin mesajını vermişti.
Özbek, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz."
Galatasaray'ın Aston Villa karşılaşmasında açılan pankartların ardından UEFA'nın nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.