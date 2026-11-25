https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/netanyahu-sikayet-etmisti-galatasaraydan-uefanin-ceza-uyarisina-filistin-pankartli-cevap-1110570210.html

Netanyahu şikayet etmişti: Galatasaray'dan UEFA'nın ceza uyarısına Filistin pankartlı cevap

Netanyahu şikayet etmişti: Galatasaray'dan UEFA'nın ceza uyarısına Filistin pankartlı cevap

Sputnik Türkiye

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı ağırladığı karşılaşmada Filistin'e destek mesajlarını sürdürdü. İsrail hükümetinin şikayeti... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T07:32+0300

2026-11-25T07:32+0300

2026-11-25T07:32+0300

spor

dursun özbek

filistin

gazze

i̇srail

galatasaray

aston villa

uefa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/18/1110558227_0:22:2000:1147_1920x0_80_0_0_756d656b3ee2dac001353a7b69ce4fbd.png

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray, karşılaşma öncesinde gündeme gelen yaptırım uyarılarına rağmen Filistin'e destek tutumunu sürdürdü.Mynet'in aktardığına göre İsrail hükümetinin UEFA'ya yönelik şikayeti ve karşılaşma öncesindeki güvenlik toplantısında yapılan ceza uyarılarının ardından gözlerin çevrildiği RAMS Park'ta, Filistin ve Gazze'ye destek mesajları içeren pankartlar açıldı.RAMS Park tribünlerinde Filistin mesajlarıKarşılaşma öncesinde stadyumdan paylaşılan görüntülerde tribünlere asılan "Özgür Filistin" yazılı pankart dikkat çekti.Mücadele sırasında ise tribünlerde İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren ve Filistin halkıyla dayanışma mesajları veren farklı pankartlar yer aldı.Tribünlerde "İnsanlık bir olsun, Siyonizm yok olsun", "Gazze'yi asla unutma, soykırıma sessiz kalma" ve "İnsanlığın onuru, şerefi ve gururu sensin Gazze" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açıldı.İsrail'in şikayeti ve UEFA'nın ceza uyarısıİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Filistin'e destek pankartları nedeniyle Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettiği bildirilmişti.Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen güvenlik toplantısında da söz konusu pankartlar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe ceza uygulanabileceği yönünde uyarıda bulunulduğu aktarıldı.Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın Aston Villa karşılaşmasında da Filistin'e destek mesajlarını sürdürmesi dikkat çekti.Dursun Özbek geri adım atmayacaklarını açıklamıştıGalatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada Filistin halkına destek vermeyi sürdüreceklerinin mesajını vermişti.Özbek, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:Galatasaray'ın Aston Villa karşılaşmasında açılan pankartların ardından UEFA'nın nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/galatasaray-aston-villayi-tek-golle-devirdi-1110564928.html

filistin

gazze

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dursun özbek, filistin, gazze, i̇srail, galatasaray, aston villa, uefa