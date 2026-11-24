https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/galatasaray-aston-villayi-tek-golle-devirdi-1110564928.html
Galatasaray, Aston Villa'yı tek golle devirdi
Galatasaray, Aston Villa'yı tek golle devirdi
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T22:40+0300
2026-11-24T22:40+0300
2026-11-24T23:01+0300
spor
aston villa
uefa
galatasaray
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı konuk etti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken iki takım da devre boyunca net gol pozisyonu üretmekte zorlandı.İkinci yarıda baskısını artıran sarı-kırmızılılar, aradığı golü 77. dakikada buldu. Sara'nın kullandığı kornerde Singo'nun kafa vuruşunu savunma karşıladı. Jackson'ın göğsünden seken topu önünde bulan Deniz Gül, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.Kalan dakikalarda skor değişmeyince Galatasaray, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
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aston villa, uefa, galatasaray
aston villa, uefa, galatasaray
Galatasaray, Aston Villa'yı tek golle devirdi
22:40 24.11.2026 (güncellendi: 23:01 24.11.2026)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken iki takım da devre boyunca net gol pozisyonu üretmekte zorlandı.
İkinci yarıda baskısını artıran sarı-kırmızılılar, aradığı golü 77. dakikada buldu. Sara'nın kullandığı kornerde Singo'nun kafa vuruşunu savunma karşıladı. Jackson'ın göğsünden seken topu önünde bulan Deniz Gül, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Kalan dakikalarda skor değişmeyince Galatasaray, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.