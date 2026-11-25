https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/mossad-eski-baskani-barnea-almanya-federal-meclisinde-protesto-edildi-savas-suclususun-1110588305.html

Mossad eski başkanı Barnea, Almanya Federal Meclisinde protesto edildi: ‘Savaş suçlususun’

Mossad eski başkanı Barnea, Almanya Federal Meclisinde protesto edildi: ‘Savaş suçlususun’

Sputnik Türkiye

Almanya Federal Meclisi’ne protesto için gelen Filistin destekçisi Vidal Serfaty, Barnea'ya hitaben "Savaş suçlususun, binlerce kadın ve çocuğun ölümünden... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T18:22+0300

2026-11-25T18:22+0300

2026-11-25T18:35+0300

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İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanı David Barnea, Almanya Federal Meclisinde (Bundestag) Yeşiller Partisi tarafından düzenlenen etkinlikte protesto edildi.Etkinliğin yapıldığı salona giren Musevi kökenli Filistin destekçisi Vidal Serfaty, Barnea'ya hitaben "Savaş suçlususun, binlerce kadın ve çocuğun ölümünden sorumlusun, Almanya'dan defol" diye bağırdı.Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle salondan çıkarılan Vidal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barnea'nın etkinlikte Lübnanlılar ve Filistinliler üzerinde geliştirildiğini ve test edildiğini öne sürdüğü askeri teknolojileri anlattığını ve bunları Alman siyasi çevrelerine pazarlamaya çalıştığını belirtti.'Orada duyduklarım korkunçtu'Etkinliğe hem konuşmaları dinlemek hem de protesto düzenlemek amacıyla katıldığını belirten Vidal, "Orada duyduklarım korkunçtu. İnsanlar alkışlıyor, bu teknolojiyi kendilerinin nasıl uygulayabileceklerine ilişkin sorular soruyordu. Böyle birinin Bundestag'da Alman basınına ve halkına hiçbir muhalefetle karşılaşmadan konuşmasına izin vermek istemedim." ifadelerini kullandı.Almanya'nın İsrail ile askeri ve teknolojik işbirliğini eleştiren Vidal, "Bu tür ortaklıklara ve soykırımdan kar elde edilmesine karşı çıkmaya devam edeceğiz." dedi.'İmajını temizlemeye çalışıyorlar'Protestocu, Barnea'nın hakkındaki savaş suçu iddialarına rağmen Yeşiller Partisi tarafından davet edildiğini söyleyerek etkinliğin eski Mossad şefinin imajını düzeltmeye yönelik olduğunu belirtti.Vidal, özellikle 2024'te Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının (pager) eş zamanlı patlatılmasıyla gerçekleştirilen saldırılara dikkati çekerek, bu olayda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını hatırlattı.Barnea'nın bu saldırılardaki rolüne ilişkin iddialara işaret eden Vidal, "İşlediği savaş suçlarını, özellikle de 2024'te Lübnan'da binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olan pager saldırısını çok iyi bilmelerine rağmen onu Almanya'ya davet ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.Alman siyasetçilere çağrıda bulunan Vidal, şunları ekledi:

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Mossad eski başkanı Barnea, Almanya Federal Meclisinde protesto edildi: ‘Savaş suçlususun’ Sputnik Türkiye Mossad eski başkanı Barnea, Almanya Federal Meclisinde protesto edildi: ‘Savaş suçlususun’ 2026-11-25T18:22+0300 true PT0M34S

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david barnea, almanya, mossad, filistin, avrupa