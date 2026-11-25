https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/mossad-eski-baskani-barnea-almanya-federal-meclisinde-protesto-edildi-savas-suclususun-1110588305.html
Mossad eski başkanı Barnea, Almanya Federal Meclisinde protesto edildi: ‘Savaş suçlususun’
Mossad eski başkanı Barnea, Almanya Federal Meclisinde protesto edildi: ‘Savaş suçlususun’
Sputnik Türkiye
Almanya Federal Meclisi’ne protesto için gelen Filistin destekçisi Vidal Serfaty, Barnea'ya hitaben "Savaş suçlususun, binlerce kadın ve çocuğun ölümünden... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T18:22+0300
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İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanı David Barnea, Almanya Federal Meclisinde (Bundestag) Yeşiller Partisi tarafından düzenlenen etkinlikte protesto edildi.Etkinliğin yapıldığı salona giren Musevi kökenli Filistin destekçisi Vidal Serfaty, Barnea'ya hitaben "Savaş suçlususun, binlerce kadın ve çocuğun ölümünden sorumlusun, Almanya'dan defol" diye bağırdı.Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle salondan çıkarılan Vidal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barnea'nın etkinlikte Lübnanlılar ve Filistinliler üzerinde geliştirildiğini ve test edildiğini öne sürdüğü askeri teknolojileri anlattığını ve bunları Alman siyasi çevrelerine pazarlamaya çalıştığını belirtti.'Orada duyduklarım korkunçtu'Etkinliğe hem konuşmaları dinlemek hem de protesto düzenlemek amacıyla katıldığını belirten Vidal, "Orada duyduklarım korkunçtu. İnsanlar alkışlıyor, bu teknolojiyi kendilerinin nasıl uygulayabileceklerine ilişkin sorular soruyordu. Böyle birinin Bundestag'da Alman basınına ve halkına hiçbir muhalefetle karşılaşmadan konuşmasına izin vermek istemedim." ifadelerini kullandı.Almanya'nın İsrail ile askeri ve teknolojik işbirliğini eleştiren Vidal, "Bu tür ortaklıklara ve soykırımdan kar elde edilmesine karşı çıkmaya devam edeceğiz." dedi.'İmajını temizlemeye çalışıyorlar'Protestocu, Barnea'nın hakkındaki savaş suçu iddialarına rağmen Yeşiller Partisi tarafından davet edildiğini söyleyerek etkinliğin eski Mossad şefinin imajını düzeltmeye yönelik olduğunu belirtti.Vidal, özellikle 2024'te Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının (pager) eş zamanlı patlatılmasıyla gerçekleştirilen saldırılara dikkati çekerek, bu olayda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını hatırlattı.Barnea'nın bu saldırılardaki rolüne ilişkin iddialara işaret eden Vidal, "İşlediği savaş suçlarını, özellikle de 2024'te Lübnan'da binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olan pager saldırısını çok iyi bilmelerine rağmen onu Almanya'ya davet ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.Alman siyasetçilere çağrıda bulunan Vidal, şunları ekledi:
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Mossad eski başkanı Barnea, Almanya Federal Meclisinde protesto edildi: ‘Savaş suçlususun’
Sputnik Türkiye
Mossad eski başkanı Barnea, Almanya Federal Meclisinde protesto edildi: ‘Savaş suçlususun’
2026-11-25T18:22+0300
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david barnea, almanya, mossad, filistin, avrupa
david barnea, almanya, mossad, filistin, avrupa
Mossad eski başkanı Barnea, Almanya Federal Meclisinde protesto edildi: ‘Savaş suçlususun’
18:22 25.11.2026 (güncellendi: 18:35 25.11.2026)
Almanya Federal Meclisi’ne protesto için gelen Filistin destekçisi Vidal Serfaty, Barnea'ya hitaben "Savaş suçlususun, binlerce kadın ve çocuğun ölümünden sorumlusun, Almanya'dan defol" dedi. Serfaty, Yeşiller’i de protesto ederken Almanya’nın İsrail ile askeri işbirliklerini eleştirdi.
İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanı David Barnea, Almanya Federal Meclisinde (Bundestag) Yeşiller Partisi tarafından düzenlenen etkinlikte protesto edildi.
Etkinliğin yapıldığı salona giren Musevi kökenli Filistin destekçisi Vidal Serfaty, Barnea'ya hitaben "Savaş suçlususun, binlerce kadın ve çocuğun ölümünden sorumlusun, Almanya'dan defol" diye bağırdı.
Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle salondan çıkarılan Vidal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barnea'nın etkinlikte Lübnanlılar ve Filistinliler üzerinde geliştirildiğini ve test edildiğini öne sürdüğü askeri teknolojileri anlattığını ve bunları Alman siyasi çevrelerine pazarlamaya çalıştığını belirtti.
'Orada duyduklarım korkunçtu'
Etkinliğe hem konuşmaları dinlemek hem de protesto düzenlemek amacıyla katıldığını belirten Vidal, "Orada duyduklarım korkunçtu. İnsanlar alkışlıyor, bu teknolojiyi kendilerinin nasıl uygulayabileceklerine ilişkin sorular soruyordu. Böyle birinin Bundestag'da Alman basınına ve halkına hiçbir muhalefetle karşılaşmadan konuşmasına izin vermek istemedim." ifadelerini kullandı.
Vidal, son üç yıldır Filistin'de soykırım, sistematik işgal ve etnik temizlik yaşandığını söyleyerek, bunların Mossad gibi kurumların yanı sıra Almanya ve ABD gibi ülkelerin desteğiyle mümkün olduğunu kaydetti.
Almanya'nın İsrail ile askeri ve teknolojik işbirliğini eleştiren Vidal, "Bu tür ortaklıklara ve soykırımdan kar elde edilmesine karşı çıkmaya devam edeceğiz." dedi.
'İmajını temizlemeye çalışıyorlar'
Protestocu, Barnea'nın hakkındaki savaş suçu iddialarına rağmen Yeşiller Partisi tarafından davet edildiğini söyleyerek etkinliğin eski Mossad şefinin imajını düzeltmeye yönelik olduğunu belirtti.
Vidal, özellikle 2024'te Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının (pager) eş zamanlı patlatılmasıyla gerçekleştirilen saldırılara dikkati çekerek, bu olayda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını hatırlattı.
Barnea'nın bu saldırılardaki rolüne ilişkin iddialara işaret eden Vidal, "İşlediği savaş suçlarını, özellikle de 2024'te Lübnan'da binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olan pager saldırısını çok iyi bilmelerine rağmen onu Almanya'ya davet ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
Alman siyasetçilere çağrıda bulunan Vidal, şunları ekledi:
Savaş suçlularına izin veremeyiz; David Barnea gibi teröristlerin Bundestag’da serbestçe konuşmasına izin veremeyiz. Çünkü kararlar burada alınıyor ve Alman halkı kimlerle işbirliği yapıldığı konusunda burada bilgilendiriliyor. Alman halkından bu tür gelişmelere karşı durmasını, politikacılardan da cesaret göstererek savaş suçu işlemekle suçlanan kişilere hayır demesini istiyoruz.