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Almanya ve İsrail, Alman otomotiv devinin fabrikasını dönüştürüyor: 'İsrail'e savunma sistemleri üretecek'
Almanya ve İsrail, Alman otomotiv devinin fabrikasını dönüştürüyor: 'İsrail'e savunma sistemleri üretecek'
Sputnik Türkiye
Almanya’daki Volkswagen fabrikasının, İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sistemi için bileşen üretecek bir merkeze dönüştürülmesi planlanıyor. Proje için Aşağı... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T03:59+0300
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Alman otomotiv devi Volkswagen, Osnabrück’teki fabrikasının savunma sistemleri üretim merkezine dönüştürülmesi için Aşağı Saksonya hükümeti, İsrailli savunma şirketi RAFAEL ve yatırım fonu Aurelius Capital arasında ortak niyet beyanı imzalandığını duyurdu.Şirketten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:İsrail medyası Ynet'e göre, dönüştürülen fabrikada, Demir Kubbe’nin ağır hizmet tipi kamyon, füze fırlatma rampası ve jeneratör gibi bileşenleri üretilecek. Ancak önleyici füzelerin kendisi tesiste üretilmeyecek.Haberde, Volkswagen’in önemli hissedarlarından Katar’ın egemen varlık fonunun da dahil olduğu düzenlemeye göre, fabrikanın çoğunluk kontrolünü Aurelius Capital ile Aşağı Saksonya hükümetinin üstlenmesi beklendiği. Bu durum, Volkswagen ile RAFAEL arasında doğrudan ortaklık kurulmasını engellerken, RAFAEL’in teknoloji ortağı olarak sürece dahil olmasını öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/trump-cok-sayida-ulkeyi-abd-olarak-gosterdi-1108570862.html
katar
i̇srail
almanya
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volkswagen (vw), katar, i̇srail, almanya
volkswagen (vw), katar, i̇srail, almanya

Almanya ve İsrail, Alman otomotiv devinin fabrikasını dönüştürüyor: 'İsrail'e savunma sistemleri üretecek'

03:59 08.09.2026
© AP Photo / MARKUS SCHREIBERAlmanya ve İsrail
Almanya ve İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© AP Photo / MARKUS SCHREIBER
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Almanya’daki Volkswagen fabrikasının, İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sistemi için bileşen üretecek bir merkeze dönüştürülmesi planlanıyor. Proje için Aşağı Saksonya hükümeti, İsrailli savunma şirketi RAFAEL ve Aurelius Capital ortak niyet beyanı imzaladı.
Alman otomotiv devi Volkswagen, Osnabrück’teki fabrikasının savunma sistemleri üretim merkezine dönüştürülmesi için Aşağı Saksonya hükümeti, İsrailli savunma şirketi RAFAEL ve yatırım fonu Aurelius Capital arasında ortak niyet beyanı imzalandığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Bir sonraki aşama, detaylı müzakereler, düzenleyici gerekliliklerin incelenmesi ve her iki tarafın iç onay prosedürlerinin tamamlanması olacaktır"
İsrail medyası Ynet'e göre, dönüştürülen fabrikada, Demir Kubbe’nin ağır hizmet tipi kamyon, füze fırlatma rampası ve jeneratör gibi bileşenleri üretilecek. Ancak önleyici füzelerin kendisi tesiste üretilmeyecek.
Haberde, Volkswagen’in önemli hissedarlarından Katar’ın egemen varlık fonunun da dahil olduğu düzenlemeye göre, fabrikanın çoğunluk kontrolünü Aurelius Capital ile Aşağı Saksonya hükümetinin üstlenmesi beklendiği. Bu durum, Volkswagen ile RAFAEL arasında doğrudan ortaklık kurulmasını engellerken, RAFAEL’in teknoloji ortağı olarak sürece dahil olmasını öngörüyor.
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