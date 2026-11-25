https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/misirda-akaryakit-tankeri-alev-aldi-30-olu-15-yarali-1110593541.html
Mısır'da akaryakıt tankeri alev aldı: 30 ölü, 15 yaralı
Mısır'da akaryakıt tankeri alev aldı: 30 ölü, 15 yaralı
Sputnik Türkiye
Mısır'ın Giza kentinde akaryakıt ürünleri taşıyan tankerde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yangın nedeniyle... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T22:20+0300
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Mısır'ın Giza vilayetinde, Kahire Çevre Yolu'nda petrol ürünleri taşıyan bir tankerde yangın çıktı.Yangında ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.Mısır Sağlık Bakanlığı, yangının ardından bölgeye 39 ambulansın sevk edildiğini, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını duyurdu.Kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, olay yerine yakın hastanelerin alarm durumuna geçirildiği bildirildi.Öte yandan güvenlik güçleri ve sivil savunma ekipleri bölgeye sevk edilirken, trafik ekipleri yol güvenliğini sağlamak amacıyla güzergahı trafiğe kapattı.Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/endonezyada-fabrika-yangini-en-az-7-kisi-hayatini-kaybetti-50-isci-kayip-1110515886.html
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mısır, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
mısır, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
Mısır'da akaryakıt tankeri alev aldı: 30 ölü, 15 yaralı
Mısır'ın Giza kentinde akaryakıt ürünleri taşıyan tankerde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yangın nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Mısır'ın Giza vilayetinde, Kahire Çevre Yolu'nda petrol ürünleri taşıyan bir tankerde yangın çıktı.
Yangında ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Mısır Sağlık Bakanlığı, yangının ardından bölgeye 39 ambulansın sevk edildiğini, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını duyurdu.
Kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, olay yerine yakın hastanelerin alarm durumuna geçirildiği bildirildi.
Öte yandan güvenlik güçleri ve sivil savunma ekipleri bölgeye sevk edilirken, trafik ekipleri yol güvenliğini sağlamak amacıyla güzergahı trafiğe kapattı.
Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.