https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/elektrikli-sok-cihaziyla-balik-avciligi-yapan-2-kisi-yakalandi--1110567733.html

Elektrikli şok cihazıyla balık avcılığı yapan 2 kişi yakalandı

Elektrikli şok cihazıyla balık avcılığı yapan 2 kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

Samsun'un Bafra ilçesinde elektrikli şok cihazıyla kaçak avlanan 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na aykırılık nedeniyle idari para cezası uygulandı. 25.11.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

şok cihazı

balık

balık tutmak

samsun

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Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek denetim yaptı. Kontrollerde, elektrikli şok cihazıyla yasak avcılık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Ekipler, operasyonda ele geçirilen 20 kilogram sazan balığına, tekneye ve elektrikli şok cihazına el koyarken 2 şüpheliye Su Ürünleri Kanunu'na aykırılık nedeniyle idari para cezası uyguladı.

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şok cihazı, balık, balık tutmak, samsun