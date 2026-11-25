https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/elektrikli-sok-cihaziyla-balik-avciligi-yapan-2-kisi-yakalandi--1110567733.html
Elektrikli şok cihazıyla balık avcılığı yapan 2 kişi yakalandı
Elektrikli şok cihazıyla balık avcılığı yapan 2 kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
Samsun'un Bafra ilçesinde elektrikli şok cihazıyla kaçak avlanan 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na aykırılık nedeniyle idari para cezası uygulandı. 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T02:44+0300
2026-11-25T02:44+0300
2026-11-25T02:44+0300
türki̇ye
şok cihazı
balık
balık tutmak
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Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek denetim yaptı. Kontrollerde, elektrikli şok cihazıyla yasak avcılık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Ekipler, operasyonda ele geçirilen 20 kilogram sazan balığına, tekneye ve elektrikli şok cihazına el koyarken 2 şüpheliye Su Ürünleri Kanunu'na aykırılık nedeniyle idari para cezası uyguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/aralarinda-ozcan-deniz-ve-deniz-cakirin-bulundugu-35-kisi-gozaltina-alindi-1110565586.html
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şok cihazı, balık, balık tutmak, samsun
şok cihazı, balık, balık tutmak, samsun
Elektrikli şok cihazıyla balık avcılığı yapan 2 kişi yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde elektrikli şok cihazıyla kaçak avlanan 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na aykırılık nedeniyle idari para cezası uygulandı.
Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek denetim yaptı.
Kontrollerde, elektrikli şok cihazıyla yasak avcılık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Ekipler, operasyonda ele geçirilen 20 kilogram sazan balığına, tekneye ve elektrikli şok cihazına el koyarken 2 şüpheliye Su Ürünleri Kanunu'na aykırılık nedeniyle idari para cezası uyguladı.