https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/putinden-kushnere-tarihi-arsiv-surprizi-dedesinin-nazilere-karsi-mucadelesine-dair-dosyayi-gosterdi-1110548687.html

Putin'den Kushner'e tarihi arşiv sürprizi: 'Dedesinin Nazilere karşı mücadelesine dair dosyayı gösterdi'

Putin'den Kushner'e tarihi arşiv sürprizi: 'Dedesinin Nazilere karşı mücadelesine dair dosyayı gösterdi'

Sputnik Türkiye

Putin'in önceki hafta bir araya geldiği Kushner'e, dedesinin Holokost döneminde Nazilere karşı yürüttüğü partizan direnişini gösteren belgeler gösterdiği... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T10:26+0300

2026-11-24T10:26+0300

2026-11-24T10:26+0300

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kremlin

holokost

vladimir putin

naziler

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ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önceki hafta Kremlin'de gerçekleştirdiği görüşmede kendisine devlet arşivlerinden çıkarılan özel bir belgenin sunulduğunu açıkladı. ABD basınına konuşan Kushner, Putin ile yaptığı görüşmenin dikkat çeken perde arkasını paylaştı. Yayınlanan haberde, "Putin, Kushner'in dedesinin Holokost sırasındaki partizan direnişini ayrıntılı olarak anlatan bir dosya gösterdi" bilgisine yer verildi.Ortak mücadele mesajı olarak yorumlandıKushner'in, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu hamlesini Rusya ve ABD'nin geçmişte Nazilere karşı verdiği ortak mücadeleyi hatırlatan ince bir diplomatik mesaj olarak yorumladığı kaydedildi.Ailesi Belarus topraklarında direnişe katılmışKushner'in akrabaları, 2. Dünya Savaşı yıllarında bugünkü Belarus topraklarında yaşanan olaylara tanıklık etmişti.Holokost Anıt Müzesi'nin internet sitesinde de Kushner'in büyükannesi Rae Kushner'e ayrılan özel bir bölüm bulunuyor. Kayıtlara göre Rae Kushner, Novogrudok yerleşiminden yeraltı tüneli aracılığıyla kaçtıktan sonra Bielski partizanlarına katıldı. Büyükanne Kushner'in, savaş öncesinden tanıdığı dede (eşi) Joseph Kushner ile de bu direniş sırasında yeniden bir araya geldiği biliniyor.

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abd, donald trump, jared kushner, rusya, kremlin, holokost, vladimir putin, naziler