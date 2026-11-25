https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/kurtulmus-detaylari-paylasti-terorsuz-turkiye-izleme-komisyonu-nasil-isleyecek-1110569643.html

Kurtulmuş detayları paylaştı: Terörsüz Türkiye İzleme Komisyonu nasıl işleyecek?

Kurtulmuş detayları paylaştı: Terörsüz Türkiye İzleme Komisyonu nasıl işleyecek?

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'nun 19 üyeden oluşacağını açıkladı. Meclis'te grubu bulunan yedi... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T07:21+0300

2026-11-25T07:21+0300

2026-11-25T07:21+0300

türki̇ye

numan kurtulmuş

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

meclis

tbmm

terör

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yeni adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Avustralya temasları öncesinde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, kurulması planlanan İzleme Komisyonu'nun üye sayısını ve ilk toplantısına ilişkin öngörülen takvimi paylaştı.Kurtulmuş, 19 üyeden oluşacak komisyonda Meclis'te grubu bulunan yedi siyasi partinin temsil edileceğini belirterek, parti yönetimlerine bu hafta içerisinde üye bildirimi yapmaları için resmi yazı gönderileceğini bildirdi.İzleme Komisyonu'nda yedi siyasi parti yer alacakSiyasi partilerin büyük bölümünün komisyon başkanlığını kendisinin üstlenmesi yönünde teklifte bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, ilk toplantının bütçe görüşmelerinin Genel Kurul aşamasından önce gerçekleştirilmesini umduğunu söyledi.Kurtulmuş, İzleme Komisyonu'nun yapısı ve çalışma takvimine ilişkin şu ifadeleri kullandı:Milletvekili dokunulmazlıklarına ilişkin dikkat çeken çıkışTBMM Başkanı Kurtulmuş'un gündeminde, bazı milletvekillerinin adının geçtiği soruşturmaların ardından yeniden gündeme gelen yasama dokunulmazlığı tartışmaları da vardı.Dokunulmazlığın siyasi faaliyetler açısından gerekli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bireysel suçlar ve yüz kızartıcı suçlar söz konusu olduğunda milletvekillerinin dokunulmazlık kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.'Dönem sonu beklenmeden soruşturma yapılabilmeli'Milletvekillerinin bireysel suçlar nedeniyle yargı karşısında sorumlu tutulması gerektiğini belirten Kurtulmuş, gerekli soruşturmaların yürütülmesi için yasama döneminin sona ermesinin beklenmemesi gerektiğini ifade etti.Kurtulmuş, konuya ilişkin şunları söyledi:

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