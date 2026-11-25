https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/kurtulmus-detaylari-paylasti-terorsuz-turkiye-izleme-komisyonu-nasil-isleyecek-1110569643.html
Kurtulmuş detayları paylaştı: Terörsüz Türkiye İzleme Komisyonu nasıl işleyecek?
Kurtulmuş detayları paylaştı: Terörsüz Türkiye İzleme Komisyonu nasıl işleyecek?
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'nun 19 üyeden oluşacağını açıkladı. Meclis'te grubu bulunan yedi... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T07:21+0300
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2026-11-25T07:21+0300
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meclis
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terörsüz türkiye
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yeni adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Avustralya temasları öncesinde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, kurulması planlanan İzleme Komisyonu'nun üye sayısını ve ilk toplantısına ilişkin öngörülen takvimi paylaştı.Kurtulmuş, 19 üyeden oluşacak komisyonda Meclis'te grubu bulunan yedi siyasi partinin temsil edileceğini belirterek, parti yönetimlerine bu hafta içerisinde üye bildirimi yapmaları için resmi yazı gönderileceğini bildirdi.İzleme Komisyonu'nda yedi siyasi parti yer alacakSiyasi partilerin büyük bölümünün komisyon başkanlığını kendisinin üstlenmesi yönünde teklifte bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, ilk toplantının bütçe görüşmelerinin Genel Kurul aşamasından önce gerçekleştirilmesini umduğunu söyledi.Kurtulmuş, İzleme Komisyonu'nun yapısı ve çalışma takvimine ilişkin şu ifadeleri kullandı:Milletvekili dokunulmazlıklarına ilişkin dikkat çeken çıkışTBMM Başkanı Kurtulmuş'un gündeminde, bazı milletvekillerinin adının geçtiği soruşturmaların ardından yeniden gündeme gelen yasama dokunulmazlığı tartışmaları da vardı.Dokunulmazlığın siyasi faaliyetler açısından gerekli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bireysel suçlar ve yüz kızartıcı suçlar söz konusu olduğunda milletvekillerinin dokunulmazlık kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.'Dönem sonu beklenmeden soruşturma yapılabilmeli'Milletvekillerinin bireysel suçlar nedeniyle yargı karşısında sorumlu tutulması gerektiğini belirten Kurtulmuş, gerekli soruşturmaların yürütülmesi için yasama döneminin sona ermesinin beklenmemesi gerektiğini ifade etti.Kurtulmuş, konuya ilişkin şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/abdde-korkutan-bekleyis-zehirli-bulut-endisesi-nedeniyle-nasa-devrede-halka-tahliye-cagrisi-yapildi-1110569317.html
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numan kurtulmuş, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), meclis, tbmm, terör, terör saldırısı, terör örgütü, terörsüz türkiye
Kurtulmuş detayları paylaştı: Terörsüz Türkiye İzleme Komisyonu nasıl işleyecek?
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu'nun 19 üyeden oluşacağını açıkladı. Meclis'te grubu bulunan yedi siyasi partiye bu hafta yazı gönderileceğini belirten Kurtulmuş, milletvekili dokunulmazlıklarına ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yeni adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Avustralya temasları öncesinde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, kurulması planlanan İzleme Komisyonu'nun üye sayısını ve ilk toplantısına ilişkin öngörülen takvimi paylaştı.
Kurtulmuş, 19 üyeden oluşacak komisyonda Meclis'te
grubu bulunan yedi siyasi partinin temsil edileceğini belirterek, parti yönetimlerine bu hafta içerisinde üye bildirimi yapmaları için resmi yazı gönderileceğini bildirdi.
İzleme Komisyonu'nda yedi siyasi parti yer alacak
Siyasi partilerin büyük bölümünün komisyon başkanlığını kendisinin üstlenmesi yönünde teklifte bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, ilk toplantının bütçe görüşmelerinin Genel Kurul aşamasından önce gerçekleştirilmesini umduğunu söyledi.
Kurtulmuş, İzleme Komisyonu'nun yapısı ve çalışma takvimine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Üye sayısı 19 olacak. Grubu bulunan 7 siyasi partiden arkadaşların komisyonda yer alması için biz yazılarımızı bu hafta içerisinde yazarak parti yönetimlerine göndereceğiz. Partilerin aşağı yukarı tamamı bu süreçte de benim komisyon başkanı olmam yönünde tekliflerde bulunuyor. Meclis’te bütçe görüşmeleri var, Genel Kurul aşaması başlamadan ilk toplantımızı yaparız diye ümit ediyorum.”
Milletvekili dokunulmazlıklarına ilişkin dikkat çeken çıkış
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un gündeminde, bazı milletvekillerinin adının geçtiği soruşturmaların ardından yeniden gündeme gelen yasama dokunulmazlığı tartışmaları da vardı.
Dokunulmazlığın siyasi faaliyetler açısından gerekli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bireysel suçlar ve yüz kızartıcı suçlar söz konusu olduğunda milletvekillerinin dokunulmazlık kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.
'Dönem sonu beklenmeden soruşturma yapılabilmeli'
Milletvekillerinin bireysel suçlar nedeniyle yargı karşısında sorumlu tutulması gerektiğini belirten Kurtulmuş, gerekli soruşturmaların yürütülmesi için yasama döneminin sona ermesinin beklenmemesi gerektiğini ifade etti.
Kurtulmuş, konuya ilişkin şunları söyledi:
“Dokunulmazlıklar siyaset için gerekli olan bir husustur. Ama bireysel suçlar, yüz kızartıcı suçlar, birtakım başka üçüncü şahıslara karşı işlenmiş suçlar konusunda niye milletvekilleri dokunulmaz olsun? Milletvekilleri de Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer yurttaşları gibi yurttaştırlar. Bireysel suçlar konusunda mutlaka sorumlu olmaları ve bunun için de dönem sonlarını beklemeden gerekli tahkikatların yapılabilmesinin önü açılmalıdır.”