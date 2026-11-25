https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/abdde-korkutan-bekleyis-zehirli-bulut-endisesi-nedeniyle-nasa-devrede-halka-tahliye-cagrisi-yapildi-1110569317.html

ABD'de korkutan bekleyiş: Zehirli bulut endişesi nedeniyle NASA devrede, halka tahliye çağrısı yapıldı

ABD'de korkutan bekleyiş: Zehirli bulut endişesi nedeniyle NASA devrede, halka tahliye çağrısı yapıldı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Iowa eyaletindeki bir askeri mühimmat tesisinde tehlikeli hale gelen 68 varil patlayıcı maddenin kontrollü patlamayla imha edilmesi planlanıyor... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T07:15+0300

2026-11-25T07:15+0300

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ABD'nin Iowa eyaletinde bulunan Iowa Ordu Mühimmat Fabrikası, çevre ve halk sağlığı açısından ciddi endişelere yol açan bir imha operasyonuna hazırlanıyor. Günlerdir ertelenen operasyonun 25 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 09.00'da (TSİ 18.00) gerçekleştirilmesi planlanıyor.FOX Weather'ın aktardığına göre ABD ordusu, Middletown kentindeki tesiste uzun yıllardır depolanan ve kimyasal yapısı bozulan 68 varil kurşun azidi adlı patlayıcı maddeyi kontrollü patlamayla imha edecek.Operasyon sırasında açığa çıkabilecek zehirli kurşun tozunun çevredeki yerleşim alanlarına ulaşma ihtimali nedeniyle çok sayıda federal kurum harekete geçti. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) da operasyonun çevresel etkilerini incelemek üzere bölgeye özel araştırma uçakları gönderdi.17 yıldır depolanıyordu: Tehlikeli hale geldiSöz konusu patlayıcı maddeler, 2009 yılında Teksas'tan Iowa'daki askeri mühimmat tesisine nakledilmişti.Artık mühimmat üretiminde kullanılmayan kurşun azidinin kimyasal yapısının zaman içerisinde bozulduğu ve maddenin sürtünme, sıcaklık ve darbeye karşı giderek daha hassas hale geldiği bildirildi.ABD ordusu yetkilileri, mevcut durumdaki patlayıcıların taşınmasının veya kimyasal yöntemlerle etkisiz hale getirilmesinin ciddi risk oluşturduğunu belirterek, kontrollü patlamanın geriye kalan tek uygulanabilir seçenek olduğunu savundu.NASA araştırma uçaklarını bölgeye gönderdiOperasyonun atmosfer ve çevre üzerindeki olası etkilerinin incelenmesi amacıyla NASA da federal müdahale çalışmalarına dahil oldu.NASA'nın açıklamasına göre Virginia'daki Langley Araştırma Merkezi'ne ait P-3 Orion ve Gulfstream III araştırma uçakları ile NASA Ames Araştırma Merkezi tarafından kiralanan B200 uçağı bölgeye konuşlandırıldı.Ayrıca atmosferdeki hava kirliliğini izlemek amacıyla geliştirilen Troposferik Emisyonların İzlenmesi (TEMPO) adlı uzay tabanlı gözlem sisteminden elde edilen veriler de kullanılacak.NASA, gelişmiş bilimsel cihazlar aracılığıyla toplanacak çevresel ve atmosferik verilerin federal kurumların müdahale ve değerlendirme çalışmalarına katkı sağlayacağını açıkladı.Zehirli kurşun bulutu endişesiOperasyonun başlangıçta 19 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak patlama sırasında atmosfere zehirli kurşun tozu yayılabileceğine ilişkin endişeler nedeniyle imha işlemi ertelendi.Iowa Çevre Konseyi ve Sierra Club'ın da aralarında bulunduğu çevre kuruluşları, patlamanın çevredeki yerleşim alanlarında halk sağlığını tehdit edebileceği gerekçesiyle operasyonun durdurulması için hukuki girişimlerde bulundu.Ancak FOX News Digital'ın aktardığına göre federal temyiz mahkemesi, pazartesi günü yapılan itirazı reddederek operasyonun önünü açtı.ABD ordusu: Müdahale edilmemesi daha tehlikeliSalı günü düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Kara Kuvvetleri Bakan Vekili Adam Telle, operasyon için hava koşullarının elverişli olmasının beklendiğini ve halk sağlığının öncelikli olduğunu belirtti.ABD Kara Kuvvetleri İkmal Komutanlığı'ndan Tümgeneral Eric Shirley ise patlayıcı maddelerin mevcut durumunun giderek daha büyük bir risk oluşturduğunu ifade etti.Askeri mühimmat uzmanları da mahkemeye sunulan belgelerde, düşen hava sıcaklıklarının kontrolsüz ve ölümcül bir patlama riskini artırabileceği uyarısında bulundu.Bölge sakinlerine tahliye çağrısıABD ordusunun hazırladığı tahminlere göre patlama sonucunda oluşabilecek kurşun tozu bulutunun tesisin bulunduğu bölgenin dışına taşınma riski bulunuyor. Rüzgarın yönü ve şiddeti, zehirli parçacıkların atmosferdeki hareketinde belirleyici olacak.Yetkililer, risk altındaki bölgelerde yaşayan kişilere operasyon öncesinde tahliye çağrısı yaptı.Middletown sakinlerinden ise kapı ve pencerelerini sıkıca kapatmaları, operasyon sırasında kapalı alanlarda kalmaları ve patlamanın ardından dış mekanlardaki yüzeyleri suyla temizlemeleri istendi.ABD'nin federal kurumları alarma geçtiOperasyonun güvenliğinin sağlanması ve çevresel etkilerinin takip edilmesi amacıyla çok sayıda federal kurum görevlendirildi.ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) operasyon sırasında sahada bulunacak.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de Iowa eyaleti yetkililerinin talebi üzerine acil müdahale mekanizmasını devreye aldığını açıkladı.EPA yetkilileri ise operasyonun ardından bölge sakinlerinin talep etmeleri halinde mülklerinde kirlilik ölçümü yapılabileceğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/abd-istihbarat-kurumlarinin-acik-kaynak-analiz-sistemine-siber-saldiri-1110567443.html

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