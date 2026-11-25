https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/kredi-karti-faizlerine-dikkat-fazla-tahsil-edilen-tutarlar-geri-alinabilir-1110584025.html

Kredi kartı faizlerine dikkat: Fazla tahsil edilen tutarlar geri alınabilir

Kredi kartı faizlerine dikkat: Fazla tahsil edilen tutarlar geri alınabilir

Sputnik Türkiye

Okan Aslan’ın Gün Ortası programında bugünkü konuğu TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez oldu. Ölmez, kredi kartı ve konuk kredisi... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T15:55+0300

2026-11-25T15:55+0300

2026-11-25T15:55+0300

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Okan Aslan’ın Gün Ortası programının konuğu Tüketici Konfederasyonu Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez oldu. Ölmez, kredi kartı borçlarına uygulanan faiz hesaplamalarında tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini belirterek, bankaların fazla faiz tahsil etmesi durumunda itiraz edilerek ücret iadesi alınabileceğini söyledi.Kredi kartı borcunun tamamını ödemeyerek asgari tutarı yatıran tüketicilerin, sonraki aya devreden borçlarına uygulanan faizi kontrol etmesi gerektiğini belirten Ölmez, faiz hesabının güncel oran ve borcun tutarı üzerinden yapılabileceğini ifade etti.Hüseyin Ölmez, örnek olarak 100 bin liralık devreden borca yüzde 3,25 faiz uygulanması halinde 3 bin 250 lira faiz hesaplanması gerektiğini belirterek, tahsil edilen tutarın bunun üzerinde olması durumunda bankaya başvurulabileceğini söyledi. Tüketicilerin öncelikle bankayla iletişime geçerek fazla tahsilatın iadesini talep edebileceğini kaydeden Ölmez, geçmiş dönemlerdeki kredi kartı ekstrelerinin de incelenmesi çağrısında bulundu.Kendi yaşadığı bir örneği de paylaşan Ölmez, kredi kartı ödemesini iki gün geciktirmesi nedeniyle kendisinden 16 günlük faiz tahsil edildiğini, bankaya itiraz etmesinin ardından fazla alınan tutarın iade edildiğini anlattı.TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, özellikle düşük tutarlı kredi kartı borçlarında tüketicilerin bankayla ilişkilerinin bozulmasından çekindikleri için hak aramaktan vazgeçebildiğine dikkat çekti. Bankaların kredi kartını kullandırmama veya kapatma ihtimalinin tüketiciler üzerinde caydırıcı bir etki oluşturabildiğini belirten Ölmez, bu durumun tüketicilerin itiraz haklarını kullanmalarını zorlaştırdığını dile getirdi.Konut kredisi düzenlemesini de değerlendirdiProgramda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) konut kredilerine yönelik düzenlemeleri de ele alındı. Yeni düzenlemeyle ikinci konut alımlarında finansman koşullarına ilişkin yeni olanaklar getirildiğini belirten Ölmez, düzenlemenin konut piyasasına hareketlilik kazandırma amacı taşıdığını ifade etti.Düzenlemenin konut sorununu tek başına çözemeyeceğini vurgulayan Ölmez, Türkiye'de konut politikasının tüketici kredilerinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yaklaşık 800 bin konut açığı bulunduğuna işaret eden Ölmez, barınma ihtiyacının karşılanması için devletin kapsamlı ve ayrı bir konut politikası oluşturması gerektiğini kaydetti.

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2026

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